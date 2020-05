eMAG reduceri. 3 masini de spalat sub 850 de lei, pentru haine curate oricat de urata e vremea

eMAG reduceri masini de spalat. Au venit zile cu ploi torentiale si furtuni, in care e aproape imposibil sa iesi din casa fara sa iti murdaresti hainele destul de rau. Din fericire, magazinul online are reduceri excelente in aceasta perioada la masini de spalat de la diferite branduri.

eMAG reduceri masini de spalat – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta magazinului si am descoperit 3 masini de spalat foarte ieftine, sub 850 de lei fiecare, dar care sunt eficiente si au numeroase programe de spalare.

eMAG reduceri masini de spalat – Samus

1. Masina de spalat rufe Samus WSL-581A+, 5 kg, 800 rpm, clasa A+, latime 59,5 cm, functie Auto-echilibrare tambur, alb, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri masini de spalat rufe.

Samus WSL-581A+ este o masina de spalat rufe automata, cu incarcare frontala, incadrata in clasa energetica A+.

Are dimensiunea compacta de 85 x 59.5 x 47 cm, dispune de incarcare de 5 kg si o viteza de stoarcere de 800 de rotatii pe minut, un hublou mare cu o deschidere a usii de 180 de grade care este confortabil si va permite sa incarcati rufele cu usurinta.

Masina de spalat este de tip slim si este perfecta pentru o familie cu 2 membri. Viteza maxima de centrifugare este de 800 RPM.

Nivelul zgomotului la centrifugare este de 75 dB, iar la spalare de 58 dB. Panoul de comanda este de tip digital.

Masina de spalat are un consum de energie anual foarte mic, de doar 169 kWh, si dispune de functie de blocare de siguranta.

Are 23 de programe de spalare, inclusiv pentru rufe din bumbac, material sintetic sau delicate. Are si programe de spalare rapida, de 15, 30 sau 45 de minute.

eMAG reduceri masini de spalat – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri masini de spalat - Albatros

2. Masina de spalat rufe Albatros AWM852A+, 5 Kg, 800 RPM, Alb, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Masina de spalat cu incarcare frontala are o capacitate de incarcare de 5 kilograme si o viteza maxima de centrifugare de 800 RPM.

Nivelul de zgomot la centrifugare este de 75 dB, iar la spalare de 65 dB. Cuva este facuta din poliplex, iar hubloul se deschide spre dreapta. Panoul de comanda este mecanic.

Consumul anual de energie al acestei masini de spalat este de 141 kWh, iar masina face parte din clasa de eficienta energetica A+.

Masina de spalat are 23 de programe de spalare, inclusiv pentru bumbac.

eMAG reduceri masini de spalat – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri masini de spalat - Heinner

3. Masina de spalat rufe Heinner HWM-5080, 5 kg, 800 RPM, Clasa A+, 60 cm, Alb, are un pret excelent in campania eMAG reduceri masini de spalat.

Clasa Energetica A+ Economisesti timp si energie electrica cu fiecare spalare.

Sistem electronic de control al balansului - Produsul dispune de sistem electronic de control al balansului care, prin distribuirea uniforma a rufelor in interiorul tamburului, diminueaza vibratiile si reduce zgomotul produs in timpul stoarcerii.

Capacitate de incarcare 5kg - Capacitate de incarcare standard, perfecta pentru nevoile zilnice.

Eliminarea semnalelor acustice - Masina de spalat este prevazuta cu o functie de semnalizare sonora suplimentara. Dupa dezactivarea acestei functii, soneria va fi inactiva.

eMAG reduceri masini de spalat ieftine

Blocare contra actionarii de catre copii - Puteti activa aceasta functie pentru a evita actionarea masinii de spalat de catre copii in timpul functionarii acesteia.

Functie pentru indepartarea spumei - Daca este utilizata o cantitate pre mare de detergent, se va forma o cantitate mare de spuma, fiind afectata eficienta etapelor de spalare si clatire. Aceasta functie permite detectarea automata a spumei in exces si indepartarea acesteia.

Prespalare - Activeaza o spalare suplimentara inaintea spalarii principale.

Clatire suplimentara - Selectarea acestei functii activeaza clatirea suplimentara a rufelor.

Fara stoarcere - Nu se mai efectueaza ciclul de stoarcere.

Bumbac rece, 20, 30, 40, 60 si 90 de grade - Spalare intensiva si in siguranta a hainelor din bumbac la diferite temperaturi, in functie de nevoile dumneavoastra.

Bumbac eco 40 si 60 grade - Spalare intensiva si in siguraata a hainelor din bumbac, economisind energie si apa.

eMAG reduceri masini de spalat – clasa A+

Spalare rapida - Program dedicat hainelor din bumbac, cu un grad redus de murdarie. Ai haine gata de purtare, in cel mai scurt timp posibil.

Sintetice rece, 40 si 60 de grade - Programul este destinat spalarii in siguranta a hainelor sintetice sau amestec bumbac.

Delicate rece si 30 de grade - Program destinat spalarii hainelor din material delicate, protejand tesatura si culorile.

Numai centrifugare - Program separat de centrifugare.

Clatire si stoarcere - Efectueaza un nou ciclu de spalare si centrifugare.

Evacuare - Efectueaza un ciclu de evacuare a apei.

Curatarea cuvei - Acest program este creat special pentru curatarea cuvei si a furtunului. Se realizeaza la o temperatura de 90 °C . Atunci cand se realizeaza aceasta operatiune, nu pot fi adaugate haine sau alte articole de spalat. Daca se adauga si o cantitate adecvata de agent de curatare (special pentru masinile de spalat automate), curatarea tamburului va fi si mai eficienta.

eMAG reduceri masini de spalat – Toate ofertele sunt AICI.