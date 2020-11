eMAG reduceri. 3 roboți de bucătărie puternici pentru cele mai delicioase preparate de sărbători

eMAG reduceri roboti de bucatarie. Magazinul online eMAG are oferte excelente in aceasta perioada la roboti de bucatarie foarte performanti.

Am analizat oferta si am descoperit ca robotii de bucatarie de la eMAG au reduceri chiar si de 43% din pret.

In plus, multe astfel de produse beneficiaza de livrare pana in casa.

eMAG reduceri roboti de bucatarie Bosch

1. Robotul de bucatarie Bosch MUM48R1, 600 W, Bol Inox 3.9 l, 4 viteze, Rosu, are o reducere de 37% in campania eMAG reduceri roboti de bucatarie.

Produsul beneficiaza si de livrare pana in casa.

Angrenajul planetar dinamic permite accesoriilor de amestecare sa se roteasca chiar pe marginea bolului in miscari eliptice, astfel incat continutul sa fie framantat temeinic fara a lasa in urma reziduuri de aluat pe marginea bolului.

Bol mare de mixare: spatiu pentru de toate

Cu volumul sau de 3.9 l pentru o cantitate maxima de aluat de 2 kg, acest bol de mixare ofera spatiu suficient pentru idei creative. Cu pana la sapte niveluri de procesare si o puternica functie impuls.

SafetyFunction: siguranta si securitate

Siguranta maxima in orice situatie si in toate zonele: cuprinde unitatile neutilizate, mecanismul de protectie pentru bolul de mixare, sistemul suplimentar de blocare a capacului de pe accesorii si multe alte functii de siguranta activa.

eMAG reduceri roboti de bucatarie TEFAL

2. Robotul de bucatarie TEFAL MasterChef Essential QB150138, 800W, bol inox 4.8L, 1.8 kg, 6 trepte de viteza, functie pulse, alb, are o reducere de 43% in campania eMAG reduceri roboti de bucatarie.

Produsul beneficiaza de livrare pana in casa.

Robotul de bucatarie Tefal MasterChef Essential a fost proiectat special pentru sarcinile zilnice din bucatarie, avand un bol cu o capacitate de 4.8 L, ideala pentru intreaga familie. Rezultatele perfecte vor fi usor de obtinut de acum datorita miscarii planetare duble ce ajunge in fiecare cm al bolului si comenzilor usor accesibile.

Robotul de bucatarie Tefal MasterChef Essential este ideal pentru orice sarcina in bucatarie, oferind rezultate fine intr-o cantitate optima pentru orice ocazie. Bolul de inox, cu o capacitate de 4.8 L este ideal pentru a prepara retetele tale favorite pentru intreaga familie - suficient pentru a prepara 5 aluaturi de pizza*. Miscarea planetara acopera fiecare cm al bolului, cu o rotatie inteligenta ce garanteaza rezultate fine si omogene. Descopera robotul de bucatarie ce ofera performante de top, acesta venind la pachet cu un carlig pentru aluaturi grele. Motorul puternic de 800 W ofera suficienta putere pentru toate retetele tale favorite, avand 6 trepte de viteza si Functia Pulse.

Bol de inox cu o capacitate de 4.8 L cu protectie anti-stropire, ideal pentru a prepara pana la 5 aluaturi de pizza* si multe alte retete pentru intreaga familie;

eMAG reduceri roboti de bucatarie ieftini

Miscarea planetara ofera o acoperire in intregime a bolului pentru rezultate fine si omogene de fiecare data;

Rezultate usoare si aerate pentru ingredientele precum albusuri de ou, creme si bezele;

Ideal pentru a prepara torturi si prajituri (pana la 1.8 kg de aluat);

Carlig pentru aluaturi grele precum cele pentru paine (pana la 500 g de faina);

Motorul puternic de 800 W este ideal pentru o varietate de retete;

6 trepte de viteza si functia Pulse pentru control maxim si precizie;

Stabilitate sporita datorita ventuzelor de la baza robotului;

Design minimalist, cu linii moderne;

Robotul dispune de un bol de inox cu o capacitate de 4.8 L, ideala pentru a prepara pana la 5 aluaturi de pizza si multe alte retete pentru intreaga familie.

eMAG reduceri roboti de bucatarie – motor puternic

Miscarea planetara ofera rezultaet omogene fara efort: capul aparatului si accesoriul de patiserie se invart in sensuri opuse pentru a acoperi in intregime suprafata bolului.

Framantare perfecta - Prepara pana la 1.8 kg de aluaturi delicioase si perfect omogene datorita accesoriului pentru framantare.



Mixare perfecta - Obtine rezultate usoare si aerate pentru ingrediente precum albusuri de ou, creme si bezele, intr-o capacitate de pana la 800 ml.

Carlig pentru aluaturi grele - Robotul vine la pachet cu un carlig pentru aluaturi grele, confectionat din metal, ce ofera o preparare rapida a aluaturilor grele, cu o cantitate de pana la 500 g de faina, precum cele pentru paine si nu numai.



Putere de mixare versatila - Motorul puternic de 800 W iti va permite sa prepari o varietate de retete rapid si usor.

Design rezistent - Performante de top si stabilitate imbunatatita datorita ventuzelor de la baza robotului.

Usor de utilizat - Bucura-te de precizie si control maxim asupra aparatului datorita celor 6 trepte de viteza si a functie Pulse.

eMAG reduceri roboti de bucatarie Heinner

3. Robotul de bucatarie Heinner Calypso 1500 HPM-L1500DC, 1500W, bol inox 5.5L, 6 viteze + Pulse, angrenaje metalice, tel din inox, paleta si carlig din aluminiu turnat, accesoriu masina de tocat inclus, iesire pentru accesoriu blender, Auriu, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri roboti de bucatarie.

Produsul beneficiaza de livrare pana in casa.

Putere: 1500W

O piesa de rezistenta in orice bucatarie, robotul de bucatarie Heinner HPM-L1500DC are un motor puternic, de 1500 de wati, perfect pentru cele mai delicioase retete de prajituri sau pentru a toca orice fel de carne. Amesteca bine ingredientele, rezultand un amestec fin si cremos in doar cateva secunde.

Angrenajul metalic al robotului asigura performanta ridicata, cu rezultate exceptionale. Iar, pe langa acest apect, vine si cu promisiunea fiabilitatii, prin gradul mic de deteriorare al pieselor din care este construit acesta.

Bol din inox 5.5l - Bolul incapator din inox este rezistent si potrivit pentru orice amestec, de la mixarea oualor, la framantarea painii sau aluatului pentru prajituri, usurandu-ti cat de mult posibil munca in bucatarie.

eMAG reduceri roboti de bucatarie – tel din inox

Tel din inox, paleta si carlig din aluminiu turnat. Cu ajutorul accesoriilor – tel din inox, carlig si paleta din aluminiu turnat - pregatesti, amesteci si framanti ingredientele in cateva secunde, scurtand considerabil timpul alocat gatitului. Accesoriile sunt construite astfel incat pot fi ajustate in functie de cantitatea de ingrediente adaugate.

6 viteze + Pulse - Ai 6 trepte de control al vitezei si functia „Pulse” care tureaza instant motorul robotului la viteza maxima de rotatie, fiind de folos in special atunci cand ai de amestecat alimente cu o consistenta mai groasa. Astfel, acestea vor omogenizate mai usor si mai rapid, iar motorul va fi solicitat mai putin, prelungind durata de viata a aparatului.

Accesoriu masina de tocat inclus - Robotul de bucatarie Heinner vine cu functii multiple, masina de tocat si iesire pentru atasare blender ca si accesoriu, astfel incat sa te bucuri de o experienta completa in bucatarie, utilizand doar un singur aparat.

