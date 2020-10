eMAG reduceri. 3 televizoare 4K de top, mai ieftine cu peste 30%

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro are reduceri in aceasta perioada la numeroase televizoare exceptionale.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta si am descoperit 3 televizoare cu rezolutie 4K Ultra HD care au preturi bune, acestea fiind reduse chiar si cu 40%.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung

1. Televizorul Samsung 43TU7172, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri televizoare.

Cu o gama mai larga de culori imaginea se tranforma in realitatea ta. Crystal Display asigura optimizarea culorilor, astfel incat sa poti observa orice detaliu subtil.

Crystal Processor 4K - Calitatea imaginiilor care te impresioneaza, posibila printr-un singur procesor care prelucreaza culoarea, optimizeaza raportul de contrast ridicat si controleaza functia HDR.

4K UHD depaseste rezolutia FHD avand cu de 4 ori mai multi pixeli, oferind privirii tale imaginile clare si bogate in detalii. Experienta ta de vizionare se imbina cu realitatea din scena.

High Dynamic Range creste nivelul luminozitatii televizorului tau, astfel incat sa te poti bucura de un spectru imens de culori si detalii, chiar si in scenele intunecate.

Samsung UHD ofera o varianta simpla pentru mentinerea tuturor cablurilor TV ordonate, ascunzandu-le chiar in stand. Acest lucru te ajuta sa reduci dezordinea, astfel incat sa te poti bucura pe deplin de acest designul frumos al televizorului.

Cu AirPlay 2 incorporat, poti transmite sau partaja continut de pe dispozitivele Apple pe ecranul mare. Poti reda fara probleme videoclipuri, muzica, fotografii si multe altele de pe iPhone, iPad si Mac pe televizorul Samsung.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD LG

2. Televizorul LG OLED55CX3LA, 139 cm, Smart, 4K Ultra HD, OLED, Clasa A, are o reducere de 41% in campania eMAG reduceri televizoare.

Televizorul OLED LG este cu adevarat unic cu tehnologia sa de pixeli care poate emite lumina de unul singur. Impreuna, peste 100 de milioane de subpixeluri iluminate independent creeaza un alt nivel de televiziune. Bucurati-va de cel mai profund negru, de cele mai bogate culori si de cea mai reala calitate a imaginii.

Procesorul AI α9 din a 3-a generatie cu un algoritm de invatare in profunzime analizeaza continutul afisat pe ecran pentru a-l afisa in forma cea mai imersiva posibila. Toate setarile sunt facute automat pentru cel mai inalt nivel de calitate a imaginii si sunetului, astfel incat fiecare minut petrecut in fata televizorului este o experienta uimitoare.

Transformati televizorul intr-un centru de control cu ​​tehnologie inteligenta AI ThinQ. Controleaza-ti televizorul si dispozitivele inteligente din casa ta cu instructiuni simple. Cu un asistent Google incorporat si Amazon Alexa, televizorul OLED LG face viata mult mai usoara.

O adevarata experienta cinematografica - Datorita controlului unic de pixeli, casa dvs. este cel mai bun cinematograf posibil.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD OLED

Urmareste filmele cum au visat creatorii lor - absolut uluitoare. Dolby Vision IQ ajusteaza inteligent luminozitatea, culoarea si contrastul ecranului pentru a se potrivi genului de continut si conditiilor de iluminare. Dolby Atmos ofera o experienta audio imersiva, astfel incat sa va puteti bucura de tot continutul dvs. la maxim.

Procesorul optimizeaza automat imaginea, oprind o netezire a miscarii pentru un efect cinematic adevarat. Vizionati filme intr-un mod care surprinde pe deplin ideile creatorului si experienta cinematografica. Urmariti tot continutul la standardul cinematografelor si simtiti tot ce a visat artistul in toate filmele.

Lasati-va absorbit intr-o gama larga de continut oferit de serviciile Apple TV, serviciile Netflix. Totul de la cele mai recente filme, seriale pana la documentare intr-un singur loc.

Primul televizor compatibil NVIDIA G-SYNC, LG OLED este cea mai buna alegere posibila pentru o configuratie de jocuri. Toate jocurile pe PC par mai clare si mai netede, cu mai putina balbaiala, latenta si palpaire. Ramaneti pe partea castigatoare cu TV-ul care este cea mai buna alegere pentru jocuri.

Viteza de cadru mai mare, latime de banda de 40 Gb / s si tehnologii VRR, ALLM si eARC cu suport HDMI 2.1. Cu aceste caracteristici recente, continutul in miscare rapida este afisat cu rezolutie mai mare, iar jocurile sunt afisate la o rata de cadru lina si sincronizata. Bucurati-va de o experienta de joc si mai realista.

Ecranul ultra-subtire confera si mai multa eleganta si stil casei dvs., oriunde o asezati. Televizorul se incadreaza frumos in imprejurimile sale si ofera o experienta uimitoare cu tot continutul.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Philips

3. Televizorul Philips 50PUS7505/12, 126 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A, are o reducere de 32% in campania eMAG reduceri televizoare.

Claritatea imaginilor si contrastul culorilor sunt redate de tehnologiile HDR10+, HLG si Dolby Vision, iar calitatea sunetului de Dolby Atmos.

Televizorul este echipat cu conexiune Wi-Fi, iar ca interfata enumeram: 3 port-uri HDMI, 2 port-uri USB, 1 slot CI+, 1 port RJ-45, 1 port S/PDIF, 1 port Jack 3.5mm, 1 port RF.

Sistem de operare Saphi si aplicatii de streaming Netflix si Youtube.

Screen Mirroring prin Android.

Televizorul SMART de la Philips, cu un aspect subtire si modern, este potrivit oricarui spatiu de locuit. Puteti vedea acum chiar si detaliile fine din fiecare scena, atat in scenele luminioase cat si intunecoase datorita tehnologiei HDR10+ si rezolutiei Ultra HD.

Diagonala de 126 cm va permite sa vedeti imaginea in ansamblu, totul devenind foarte real pe un ecran mai mare. Aveti acces facil la continut si control simplificat printr-o singura telecomanda si sistemul sau de operare Android. Mai multe conexiuni si compatibilitati datorita celor 10 port-uri si a tehnologiilor wireless integrate, ce va permit conectarea cu numeroase dispoztive apartinand si altor marci.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD cu diagonala mare

Televizorul SMART este echipat cu functie de conectare la internet printr-o retea wireless, ce permite navigarea pe internet sau utilizarea aplicatiilor de streaming, precum Netflix si Youtube. Acesta are o rezolutie Ultra HD, echivalenta cu un raport de aspect de 3840x2160 pixeli.



Caracteristici video si audio:

- HDR10 + este un format introdus de Samsung, similar cu Dolby Vision, care ofera metadate cadru-cu-cadru, cu alte cuvinte optimizeaza imaginea scena cu scena,

- HLG utilizeaza o variatie de gama similara cu cea a sistemelor de redare video traditionale. Asa se obtine o flexibilitate mai mare pentru adaptarea continutului difuzat de televiziuni, fie ca vorbim de evenimente sportive transmise in Ultra HD, fie ca vorbim de continut obisnuit.

- Principala caracteristica a tehnologiei Dolby Vision este adaugarea datelor de dinamica sau de miscare, la datele de imagine principale HDR. Dolby Vision combina informatia “scena dupa scena” primita de la o sursa compatibila cu capacitatea pe care o au aceste televizoare cu caracteristicile de luminozitate, contrast si spectacol al culorii.

Alte caracteristici:

- Screen mirroring (Oglindirea ecranului) este o functie suplimentara ce permite oglindirea ecranului unui dispozitiv mobil pe ecranul televizorului, fara a folosi vreun cablu ci tehnologia Wi-Fi Direct™.

- Inregistrare USB - Conectand un dispozitiv de stocare sau o memorie USB la TV-ul dumneavoastra veti avea posibilitatea de a vizualiza continutul multimedia stocat pe acesta. De asemenea puteti inregistra emisiuni de pe posturile de televiziune digitala terestra, sau folosind functia de inregistrare intarziata.

