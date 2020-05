eMAG reduceri. 3 televizoare 4K Ultra HD si la 900 de lei, in rate fara dobanda

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online desfasoara in aceste zile o campanie de reduceri la televizoare 4K Ultra HD.

Am analizat ofertele existente si am descoperit 3 televizoare foarte bune, cu preturi pornind de la 900 de lei, si care pot fi cumparate si in rate fara dobanda, ceea ce inseamna ca nu veti simti la buzunar o astfel de investitie.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Star-Light

1. Un televizor LED Star-Light, cu diagonala de 109 cm, 43DM7000, 4K Ultra HD, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Televizorul poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

Fie ca vreti sa urmariti meciul echipei preferate, sa priviti peisajele minunate din emisiunile educative sau sa urmariti serialul preferat, descoperiti magia culorilor vii cu televizorul Star-Light 43DM7000. Asadar, daca sunteti in cautarea unui televizor LED slim cu ecran Ultra HD, acest televizor poate reprezenta alegerea perfecta pentru dumneavoastra.

Cursivitatea imaginilor, claritate din orice pozitie - Datorita timpului de raspuns mic imaginile se vor succeda cursiv, iar asta va aduce mai aproape de realitatea miscarilor naturale. Folosind o tehnologie avansata, producatorul a reusit sa mareasca unghiul de vizibilitate pana la 178 grade, astfel incat dumneavoastra veti putea viziona clar din aproape orice pozitie.

Orice incapere poate deveni un centru de divertisment multimedia datorita intrarilor HDMI si portului USB ale acestui aparat la care puteti conecta mai multe dispozitive. Uitati de receiver-ul clasic TV si de cablurile care il insotesc, datorita functiei CI+ puteti introduce cardul direct in televizor. Selectati emisiunile preferate si programati orele de vizionare cu ajutorul functiei EPG care va fi in scurt timp noul dumneavoastra ghid TV, simplu si mereu la indemana.

Slot CI+, usurinta in utilizare - Televizorul Star-Light este dotat cu cele mai noi tehnologii si beneficiaza de toate porturile necesare pentru a face mai usoara conectarea la orice sursa de semnal. Slotul CI+ este si el prezent. Acest slot este unul foarte important, prin intermediul sau reusind sa eliminati o buna parte din cabluri. Astfel, nu mai aveti nevoie de decodorul clasic folosit de distribuitorii de televiziune prin cablu si puteti opta pentru decodorul pe slot CI+. Eliminati astfel decodorul vechi, cablurile eferente si o telecomanda suplimentara.

Usor de instalat sau de montat - Din momentul in care scoateti aparatul din cutie si pana il montati pe perete nu vor trece mai mult de 20 de minute. Instalarea este foarte rapida si o poate realiza oricine. Trebuie doar sa fixati piciorul de sustinere cu ajutorul accesoriilor livrate in pachet, asa ca veti putea viziona filmele preferate in cel mai scurt timp.

Rezolutie 4K Ultra HD - Priveste filmele preferate la cea mai mare rezolutie disponibila astazi. 3840 x 2160 pixeli pentru cea mai clara experienta video. Iar cu ajutorul optiunii Smart ai si continut suficient pentru a te delecta zi de zi cu aceasta calitate superba a imaginii.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD LG

2. Televizorul LED Smart LG, 108 cm, 43UM7100PLB, 4K Ultra HD, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

De asemenea, televizorul beneficiaza de o extra-reducere de 10%. In plus, el poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

Cu LG ThinQ AI, poti sa faci o multime de lucruri utilizand doar vocea. Dialoghezi liber datorita recunoasterii vocale pentru voce naturala si primesti recomandari de continuturi personalizate pe baza obiceiurilor tale de vizionare.

De asemenea, cu acest televizor te poti delecta cu imagini 4K mai realiste, cu detalii fine si culori vii pe displayul IPS a carui rezolutie este de patru ori mai mare decat rezolutia Full HD.

Unghi larg de vizualizare - Oriunde ai sta, unghiul larg de vizualizare al panoului 4K IPS te fascineaza prin realismul spectaculos - afisand culorile la o precizie de aproape 100%, chiar si la un unghi de 60 de grade.

Un procesor quad-core rapid si precis elimina zgomotul si creeaza culori si contrast mai dinamice. Imaginile la rezolutie mica sunt marite si reproduse sub forma imaginilor la calitate 4K.

True Color Accuracy - Cea mai mica diferenta de culoare este reflectata fidel pentru a oferi culori mai intense, mai bogate si mai realiste.

Functia 4K Active HDR optimizeaza fiecare scena, oferind detalii delicate si culori bogate. Formatul multi-HDR, inclusiv HDR10 si HLG, alaturi de tehnologia LG de ajustare scene-by-scene dinamica, iti ofera posibilitatea de a urmari orice continut video la calitate HDR incredibila.

Ultra Surround - Datorita sunetului redat de canalele audio virtuale multiple, creeaza o experienta de divertisment mai profunda.

Design simplu, dar rafinat - Cadrul subtire si liniile moderne discrete adauga o nota de estetica premium spatiului tau si iti imbunatatesc experienta de vizualizare.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung

3. Televizorul LED Smart Samsung, 108 cm, 43RU7102, 4K Ultra HD, are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

In plus, televizorul poate fi cumparat si in rate fara dobanda.

PurColor - Vizioneaza continutul tau preferat si te bucuri de culori naturale, care ofera detalii la fel de clare ca in realitate. Ai o experienta de vizionare plina de culori.

Procesorul UHD ofera o calitate superioara imaginii. Calitatea imaginii care te impresioneaza, realizata de un singur chip care controleaza culoarea, optimizeaza contrastul si controleaza HDR.

Bucura-te de imagini clare cu televizorul 4K UHD care are de 4 ori mai multi pixeli decat televizorul FHD. Acum poti vedea chiar si detaliile fine din fiecare scena.

UHD Dimming - Bucura-te de culori, de claritate si de nivelurile de contrast optimizate pentru tine. Functia Samsung UHD Dimming imparte si proceseaza ecranul in zone mici pentru a afisa detalii mai precise.

Cu HDR, vezi mai multe detalii. Vizioneaza continut HDR la o claritate superioara. Samsung UHD TV iti ofera mai multe detalii, atat in scenele luminoase cat si in cele intunecate.

Cu ajutorul ecranului TV mare, mai multe detalii vor prinde viata. Vei trai fiecare moment al jocului, vei simti fiecare explozie si te vei afla chiar in mijlocul actiunii. Totul devine foarte real pe un ecran mai mare.

Televizorul are un aspect subtire si modern. Elegant, el are un design potrivit oricarui spatiu de locuit.

Televizorul devine si mai inteligent cu Smart Hub si One Remote. Tot continutul dorit este la o apasare de buton, de pe set-top box pe consola, in aplicatii si live TV. Ai nevoie de o singura telecomanda.

Televizorul Samsung UHD poate fi punctul central al unui stil de viata nou, mult mai simplificat si mai conectat. Se conecteaza cu difuzoare sau dispozitive mobile chiar si apartinand altor marci.

Televizorul Samsung UHD accepta dispozitive Apple pentru prima data. Cu AirPlay 2 integrat poti face streaming sau sharing de continut de pe dispozitivele Apple pe ecranul mare. Vizualizeaza continutul de pe iPhone, iPad sau Mac pe televizorul tau.

