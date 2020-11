eMAG reduceri. 3 televizoare 4K Ultra HD sub 1.200 de lei

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online eMAG are oferte excelente la televizoare chiar si dupa Black Friday.

Am analizat oferta si am descoperit 3 televizoare cu rezolutie 4K Ultra HD care costa sub 1.200 de lei.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD ieftine

1. Un televizor Nei 40NE6700, 100 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A, are o reducere de 23% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Prezenta in Romania din 1993, marca NEI readuce televizoarele de ultima generatie la preturi convenabile. Acum calitatea este accesibila tuturor, adunand intreaga familie pentru a se bucura de emisiunile si filmele indragite.

Calitate inalta. Emisiunile si filmele preferate, la o rezolutie 4K Ultra HD.

Urmariti la rezolutie maxima (Ultra HD, 4K) filmele, emisiunile, transmisiunile sportive si toate momentele din vacanta inregistrate cu camera foto/video impreuna cu cei dragi. Calitatea imaginii va va duce in centrul actiunii.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD NEI

Conectare prin WiFi. Pentru accesarea continutului preferat, rapid si usor.

Conectare rapida si facila pentru accesarea continutului preferat, direct pe televizor, fara fire sau setari greoaie. Acum ai acces la dispozitivele mobile si internet usor si confortabil.

Interfata CI+. Usurinta si comoditate in receptia si selectia canalelor TV.

Cu ajutorul interfatei CI+ scapati de cea de-a doua telecomanda de la TV Box-ul oferit de operatorul dvs. de cablu si controlati canalele TV direct din telecomanda televizorului NEI. Nimic mai simplu!

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Horizon

2. Televizor Horizon 43HL7530U, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A+, are o reducere de 25% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Traieste experienta cinematografica in fata televizorului 4K UHD TV de la HORIZON, paseste dincolo de ecran si transforma experienta vizuala intr-un spectacol de neuitat. Exploreaza o lume inedita, unde continutul de calitate, posibilitatile multiple si confortul sunt la indemana. Ai acces rapid la platforma dedicata HORIZON SMART TV ce contine un portofoliu generos de aplicatii pentru toata familia.

Tehnologia avansata 4K Ultra HD ofera gradul ideal de contrast si culoare pentru vizionarea continutului la calitate UHD. Cu noul HORIZON 4K UHD TV si o rezolutie de 4 ori mai mare decat a unui televizor Full HD, experimentezi o mai mare profunzime a detaliilor, iar calitatea imaginii este incredibil de vie si clara, chiar si atunci cand este vizualizata la distante apropiate de televizor.

Transforma sufrageria casei tale intr-o veritabila sala de cinema! Cu o simpla apasare a unui buton de pe telecomanda, ai acces la aplicatiile NETFLIX si AMAZON PRIME VIDEO2 care sunt integrate in platforma dedicata HORIZON SMART TV. Trebuie doar sa pregatesti popcornul si sa te relaxezi urmarind cele mai noi seriale, filme si blockbustere.

High Dynamic Range (HDR) reprezinta extinderea contrastului si paletei de culori a unui televizor pentru a oferi o imagine mai realista si mai naturala decat televizoarele clasice. Folosindu-se de luminozitatea crescuta si de numarul mai mare de culori disponibile. Astfel se pastreaza detalii atat in zonele cele mai intunecate cat si in cele mai iluminate dintr-un cadru.

Functia Micro Dimming analizeaza si proceseaza imaginea afisata, cadru cu cadru, si modifica constrastul, pe diferite zone ale ecranului. Astfel, tonurile de negru vor capata o mai mare profunzime, iar albul afisat va fi mai pur.

Descopera functionalitatile WiDi si impartaseste amintirile cu cei dragi, in cel mai simplu mod. Cu ajutorul retelei wireless de acasa (WLAN) puteti distribui, in timp real, continutul de pe smartphone3 sau tableta4 direct pe televizorul 4K UHD de la HORIZON. Este usor de utilizat, asa ca nu trebuie decat sa va bucurati de noua experienta WiDi.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD cu diagonala peste 100 cm

Controleaza-ti televizorul cu usurinta, doar cu vocea. Anumite modele de televizoare HORIZON iti ofera posibilitatea sa le controlezi cu ajutorul unui dispozitiv Amazon Alexa.Functii precum oprirea/pornirea, schimbarea canalului sau modificarea volumului pot fi realizate cu ajutorul vocii. Pentru momentele cand esti ocupat cu altele si nu ai telecomanda la indemana.

Modulul Wi-Fi integrat permite conectarea la internet a televizorului inteligent 4K UHD de la HORIZON fara a mai avea nevoie de cabluri. Cu ajutorul conexiunilor simplificate, ai acces deplin la continut online si posibilitati nenumarate direct de pe telecomanda televizorului HORIZON, toate astea din confortul sufrageriei tale.

Lasa-te invaluit de o ambianta sonora vibranta cu Dolby Audio Processing (DAP). Sistemul audio surround HORIZON cu decodor Dolby Audio iti ofera o experienta sonora realista, care sa completeze perfect continutul vizual. In plus, ai DTS TruSurround™, solutie ce reda un sunet surround aproape de realitate pe configuratii stereo sau boxe 3.1 (mai ales bare de sunet) si DTS – HD, una dintre putinele tehnologii care ofera un sunet surround comprimat fara pierderi pentru Blu-ray si HD-DVD, asigurand performanta audio de calitate.

Alege caracteristicile Hotel TV Mode (Passive) potrivite business-ului tau. Cu ajutorul parolei unice si al telecomenzii televizorului inteligent 4K UHD de la HORIZON, ai acces la functiile avansate de management asupra imaginilor si mesajelor de intampinare afisate pe TV, ce furnizeaza o diferentiere sporita in industria hoteliera. Mai mult, toate setarile realizate de tine pot fi copiate pe alte televizoare (USB cloning), dar si securizate astfel incat sa poti limita accesul persoanelor neautorizate (OSD Disable On/Off).

Dezvoltarea unor produse prietenoase cu mediul a fost o prioritate si pentru noi, inca de la inceput. Ne respectam intotdeauna principiile, de aceea tehnologia avansata utilizata in productia tuturor modelelor HORIZON LED TV reduce consumul mediu de energie, favorizand astfel utilizarea eficienta si responsabila a energiei electrice.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Hyundai

3. Televizor LED Smart HYUNDAI , 43 HYN 7700 UHD, 109cm, 4K Ultra HD, WiFi, are o reducere de 33% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Descriere:

Design elegant bagheta fina

Rezolutie 3840x2160

Contrast: 1100:1 ~ 5000:1

Luminozitate:180 ~ 350

Timp de reactie: 6.5ms ~ 8ms

Vizibilitate Unghi:178/178

Putere iesire Audio RMS: 2x8W

Tuner digital: DVB - T/C MPEG4, DVB-T2 MPEG4, DVB-S2 MPEG4, PAL SECAM B/G D/K I/I' L/L'

Memorie alocata programe (analogic=200, digital=800)

Sunet: GER(D)+Nicam Stereo, Egalizator – 5 band, Dolby Digital Plus (DD+), DDCO,Surround Sound

USB Media Player/Video Support: JPEG, MP4, MPG, MPEG, MPEG4, MKW, AV;

USB RECORD

USB Picture Support: JPG,JPEG

Picture: Zoom Modes (aspect ratio)

Digital Noise Reduction

Dynamic Contrast

Progressive Scan

Conexiuni: 2xHDMI, RF, Video Audio Output (COAX), Compozit Video/Audio IN, VGA, yPBPR, PC AUDIO IN, DIGITAL AUDIO (OPTIC), USB: 1(2.0),

Digital SW Update (USB)

Slot Card CI+, LAN

Clasa energie A+

Putere consumata in standby (W): <0.5

Meniu limbi: OSD, Teletext

