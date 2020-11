eMAG reduceri. 3 televizoare 4K Ultra HD sub 1.600 de lei

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD. Magazinul online emag.ro are reduceri foarte bune in aceasta perioada la televizoare cu cea mai buna rezolutie de pe piata.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Am analizat oferta eMAG si am descoperit televizoare excelente care costa sub 1.600 de lei fiecare.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Philips

1. Televizorul Philips 43PUS7805/12, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A+, are o reducere de 28% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Procesorul Philips P5 Perfect Picture ofera o imagine la fel de superba precum continutul care iti place. Detaliile au simtitor mai multa profunzime. Culorile sunt vii, iar tonurile pielii arata natural. Contrastul este atat de clar incat vei simti toate detaliile. Iar miscarea este atat de lina, incat nu vei pierde niciodata din vedere mingea, indiferent de cat de rapid este jocul.

Dolby Vision si Dolby Atmos. Vizionare si sunet cinematografice. - Datorita compatibilitatii cu sunetul si cu formatele video Dolby premium, continutul HDR pe care il urmaresti va arata si va suna glorios si realist. Fie ca este vorba despre cel mai nou serial online sau de un set de discuri Blu-Ray, te vei bucura de contrast, luminozitate si culoare care reflecta intentiile initiale ale regizorului. Si asculti un sunet spatios cu claritate, detalii si profunzime.

Acces printr-un singur buton la aplicatii, inclusiv Netflix si Prime Video. - SAPHI este un sistem de operare rapid si intuitiv prin care utilizarea Philips Smart TV devine o adevarata placere. Beneficiezi de o calitate deosebita a imaginii si de acces printr-un singur buton la un meniu clar pe baza de pictograme. Operezi televizorul cu usurinta si navighezi rapid la aplicatii Philips Smart TV populare, inclusiv YouTube, Netflix si Amazon Prime Video.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD cu diagonala de peste 100 cm

Cu Philips Ambilight, filmele si jocurile sunt mai captivante. Muzica primeste un spectacol de lumini. Iar ecranul va parea mai mare decat este. LED-urile inteligente de pe marginile televizorului proiecteaza culorile de pe ecran pe pereti si in camera, in timp real. Obtii iluminare ambientala perfect sincronizata. Si inca un motiv sa-ti iubesti televizorul.

Cu o rezolutie de patru ori mai mare decat rezolutia Full HD conventionala, Ultra HD iti aduce ecranul la viata cu peste 8 milioane de pixeli si tehnologia noastra unica de upscaling Ultra Resolution. Savureaza imagini imbunatatite indiferent de continutul original si beneficiaza de o imagine mai clara, cu profunzime, contrast, miscare naturala si detalii vii de nivel superior.

Cu un televizor Philips HDR10+, calitatea imaginii este si mai captivanta si realista. Metadatele dinamice permit televizorului sa regleze nivelurile de luminozitate de la un cadru la altul. De la cer stralucitor la temple luminate de lumanari, culorile arata real. Detaliile originale sunt conservate. Contrastul este impecabil.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung

2. Televizorul Samsung 43TU8072, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Crystal Display - Cu o gama mai larga de culori imaginea se tranforma in realitatea ta. Crystal Display asigura optimizarea culorilor, astfel incat sa poti observa orice detaliu subtil.

Procesor Crystal 4K - Calitatea imaginiilor care te impresioneaza, posibila printr-un singur procesor care prelucreaza culoarea, optimizeaza raportul de contrast ridicat si controleaza functia HDR.

Un design subtire si elegant care te atrage spre cea mai pura imagine. Creat intr-un stil minimalist din toate unghiurile si cu un aspect fara margini care stabileste noi standarde. Vei avea parte de cea mai captivanta experienta cinematografica pe care poti sa o vezi vreodata.

Cand proiectezi fotografiile preferate pe ecranul televizorului, televizorul se imbina elegant cu decorul. Poti expune mai multe fotografii, intr-un colaj frumos sau le poti vizualiza intr-o forma dinamica, intr-o prezentare succesiva.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD clasa A

4K UHD depaseste rezolutia FHD avand cu de 4 ori mai multi pixeli, oferind privirii tale detaliile si claritatea imaginii pe care o merita. Priveste, ca si cum ai fi cu adevarat in scena.

High Dynamic Range creste nivelul luminozitatii televizorului tau, astfel incat sa te poti bucura de un spectru imens de culori si detalii, chiar si in scenele intunecate.



Intra mai repede in joc cu Game Enhancer, care iti optimizeaza ecranul, astfel incat sa ai mai mult control, cu un input lag redus. Experimenteaza jocul cursiv, in forma sa cea mai impresionanta, lipsit de fenomentul de "motion blur" si intreruperi.

Samsung UHD ofera o varianta simpla pentru mentinerea tuturor cablurilor TV ordonate, ascunzandu-le chiar in stand. Acest lucru te ajuta sa reduci dezordinea, astfel incat sa te poti bucura pe deplin de acest designul frumos al televizorului.

Cu AirPlay 2 incorporat, poti transmite sau partaja continut de pe dispozitivele Apple pe ecranul mare. Poti reda fara probleme videoclipuri, muzica, fotografii si multe altele de pe iPhone, iPad si Mac pe televizorul Samsung.

Smart Hub & One Remote Control (Disponibilitatea functiei poate varia in functie de regiune. Verifica inainte de utilizare.) - Sa descoperi o mare diversitate de continut diferit intr-un singur loc si sa te bucuri la maximum este tot ce iti trebuie. Eleganta telecomanda One Remote Control il pastreaza simplu, permitandu-ti sa cauti rapid tot continutul preferat din set-top box la consola de jocuri, aplicatii si chiar televiziune in direct.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD LG

3. Televizorul LG 43UN70003LA, 108 cm, Smart, 4K Ultra HD, LED, Clasa A, are o reducere de 30% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Televizorul UHD LG a fost creat pentru divertisment, aducand tot ce vrei sa urmaresti la un alt nivel. Fie ca este vorba de filme, sport sau jocuri, confera imagini 4K real, cu culori vii si detalii fine. Bucura-te de imagini mai pline de realism cu o rezolutie de patru ori mai mare decat cea Full HD.

Procesorul elimina zgomotul continutului video si creeaza culori si un contrast mai vibrant. Imaginile la rezolutie mica sunt marite si reproduse aproape la calitate 4K.

AI ThinQ de la LG iti face viata mult mai usoara din toate punctele de vedere. *Recunoasterea vocala naturala iti permite sa comanzi si sa iti controlezi ecosistemul Home IoT.

Procesorul opreste automat fluidizarea miscarii pentru efectul imagine animata completa.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD calitate HDR

HDR 10 Pro si HLG Pro - Calitate optima a imaginii HDR, cu standardele HDR, inclusiv HDR 10 Pro si HLG Pro.

Unghi larg de vizualizare - Culoare naturala din orice unghi. Urmareste echipele preferate pe un afisaj cu culori spectaculos de naturale, indiferent de unghi.

Bucura-te de mai mult continut prin servicii de streaming, inclusiv Netflix, YouTube si altele. Iar functia comanda vocala recent adaugata iti permite sa controlezi electrocasnicele cu ajutorul vocii.

Cadrele subtiri si liniile moderne discrete ale televizoarelor UHD de la LG adauga o nota de estetica premium spatiului tau si iti imbunatatesc experienta de vizualizare.

