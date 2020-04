eMAG reduceri. 4 geluri dezinfectante cu 70% alcool, la prețuri foarte bune

eMAG reduceri. Magazinul online emag.ro are oferte foarte bune in aceasta perioada la geluri dezinfectante.

Am analizat oferta si am alcatuit o lista cu geluri dezinfectante care ne-au atras atentia. Toate acestea au cel putin 70% alcool.

eMAG reduceri geluri dezinfectante

1. Gel dezinfectant pentru maini Hygienium, cu 70 % alcool, efect antibacterian, 50 ml.

Gelul are un efect puternic batericid si nu necesita folosirea suplimentara a apei si a sapunului, facandu-l ideal de utilizat pentru dezinfectare. Conform testului PN EN 1500 dezinfectantul distruge bacteriile E-coli in proportie de 99,9%.

Formularea are la baza ingrediente care ajuta la hidratarea si catifelarea mainilor, printre acestea se numara glicerina si extractul de Aloe Vera. Produsul curata delicat si lasa o senzatie revigoranta.

Conform Comisiei Nationale pentru Produsele Biocide al Ministerului Sanatatii: Nr. Avizului pentru acest produs este: 2854BIO/01/12.24.

eMAG reduceri geluri antibacteriene

2. Gel dezinfectant pentru maini Perfect Care, cu aloe vera 70% alcool, efect antibacterian, 1000 ml.

Tehnologie: Aloe vera si glicerina sunt combinate in proportia ideala pentru a asigura catifelarea si hidratarea de care ai nevoie, prevenind uscarea si craparea mainilor. Produsul a fost testat si avizat dermatologic.

Alcoolul in proportie de 70% si clorura de benzalconiu ii ofera actiunea biocida. In urma testelor conform standardelor PN-EN 1276:2010/AC:2010 are actiune bactericida si actiune fungicida (testata conform standardelor PN-EN 1650:2008+A1:2013-08).

Testele au fost realizate la un laborator european acreditat, iar produsul este avizat de autoritatile competente din Romania, cu nr. A2823/22.04.2020.

Gelul de curatare pentru maini Perfect Care este produs in Romania, in fabrica autorizata cGMP conform ISO 22716:2007 si ISO 9001:2015.

Mod de utilizare: Se toarna o cantitate de 3mL in palma si se freaca mainile timp de 30 de secunde, pana la absorbtia totala a produsului. Nu necesita clatire dupa utilizare.

Utilizat pentru dezinfectia igienica si chirurgicala a mainilor prin frecare. Combina efectul antimicrobian cu proprietati excelente de protectie si ingrijire a pielii, prevenind uscarea si craparea mainilor. Este un produs ideal pentru utilizari frecvente deoarece are o actiune rapida si nu lasa pielea lipicioasa dupa utilizare.

eMAG reduceri gel dezinfectant

3. Gel dezinfectant antibacterian, Hygienium, 85 ml.

Gelul antibacterian Hygienium curata si protejeaza mainile, omorand 99,9% din bacterii. Eficient impotriva E.Coli. Nu necesita folosirea apei si a sapunului, fiind ideal de utilizat pentru dezinfectia igienica a mainilor atunci cand spalarea acestora nu este posibila.

Formula cu uscare rapida nu lasa senzatie lipicioasa , mainile devin catifelate datorita glicerinei si extractului de aloe vera.

eMAG reduceri geluri dezinfectante cu alcool

4. Gel antibacterian, Detox pe baza de alcool, 70%, dezinfectant , 100 ml.

Dupa folosirea acestui gel nu este necesara clatirea mainilor. Poate fi utilizat pentru maini si suprafete. Formula sa speciala nu usuca mainile si acorda protectie pentru o durata mai mare de timp.

Omoara 99% din bacterii. Poate fi folosit in orice moment al zilei oricand considerati ca este necesar.

