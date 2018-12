eMAG reduceri. 8 electrocasnice ca sa gatesti ca-n povesti de Craciun

eMAG reduceri electrocasnice mici. Sarbatorile de iarna sunt foarte aproape si deja am inceput sa ne gandim la ce anume vom gati de Craciun si de Anul Nou. Deoarece au mai ramas numai 2 saptamani pana la Craciun, emag.ro are o multime de reduceri la electrocasnice de bucatarie care te vor ajuta sa gatesti delicioasele preparate de sarbatori.

Emag.ro are reduceri la electrocasnice de bucatarie extrem de diverse, de la blendere si tocatoare la roboti de bucatarie si friteuze.

eMAG reduceri electrocasnice mici – roboti de bucatarie

1. Un robot de bucatarie Bosch MCM3501M, 800 W, cu un bol de 2,3 litri, cu blender cu un volum de un litru, rasnita, cu 2 viteze, din inox, de culoare neagra, are o reducere de 31% in campania eMAG reduceri electrocasnice mici.

Accesoriile pot fi depozitate in vas, fiind astfel la indemana. Datorita marcajelor inteligente, accesoriile pot fi montate rapid.

Ingredientele sunt tocate cu precizie, shake-urile si smoothie-urile sunt mixate perfect: rezultatele sunt optime de fiecare data datorita cutitului MultiLevel6 cu trei lame duble.

Robotul de bucatarie are peste 50 de functii: razuire, taiere, macinare, tocare, mixare si multe altele – datorita accesoriilor versatile, precum blenderul, tocatorul si diferitele accesorii cu lame, precum cutitul MultiLevel6.

eMAG reduceri electrocasnice mici – masini de tocat

2. Masina de tocat Star-Light MG-120B, cu o putere de 1400W, cu accesoriu de rosii/carnati, cu 3 site din inox si cutit din inox, are o reducere de 46% in campania eMAG reduceri electrocasnice mici.

Daca v-ati saturat de masina de tocat traditionala, al carei maner era incomod si care toca greu sau aproape ineficient, masina de tocat Star-Light MG-120B este ceea ce cautati. Puteti sa va preparati amestecul de carne, legume sau fructe dorit doar apasand pe un buton. Nu veti mai avea nevoie sa cumparati sucurile de legume din comert.

Datorita motorului puternic de 1400 W aceasta masina de tocat va asigura un ritm de tocare constant, fara a se bloca. Functia “reverse” este utila in cazul in care vreti sa tocati bucati de carne cu tesut mai dur, care se pot prinde in cutitul tocatorului. Este dotata cu gama de accesorii, cu ajutorul carora puteti realiza carnati, chiftele, sucuri de tomate.

eMAG reduceri electrocasnice mici - grill

3. Un grill de la Studio Casa Paninni SC1820, cu puterea de 2200 W, placi antiaderente, 8 nivele de temperatura, fabricat din inox, de culoare neagra, are o reducere de 46% in campania eMAG reduceri electrocasnice mici.

Acest grill anti-aderent cu placi teflonate generoase este potrivit pentru prepararea unei game largi de minut-uri: sandwich-uri, hot-dog, bruschete, hamburgeri, etc. Este un accesoriu de bucatarie compact si elegant:

-Produs durabil cu design atragator;

-Carcasa cu design elegant din otel inoxidabil;

-Suprafete anti-aderente de prajire de calitate care permit o curatare usoara;

-Led indicator pt temperatura optima;

-Dotat cu buton de reglare a temperaturii;

-Protectie de siguranta la supraincalzire;

-Maner cu finisare de cauciuc anti-alunecare; maner rezistent pentru o utilizare de lunga durata;

-Dotat cu sistem de blocare pentru o depozitare usoara.

eMAG reduceri electrocasnice mici - multicookere

4. Un multicooker Philips HD3037/70, 980 W, cu un volum de 5 litri, programe automate, cu timer, de culoare alb/argintiu, are o reducere de 35% in campania eMAG reduceri electrocasnice mici.

Multi-functional si usor de utilizat, cu aparatul de gatit Multicooker alegi felul de mancare preferat, urmezi instructiunile din reteta, setezi functia potrivita si timpul necesar cu ajutorul ecranului si meniului si gata.

Cu Philips Multicooker poti gati usor si rapid o varietate larga de retete, pe placul celor dragi: aperitive apetisante, ciorbe, mancaruri scazute, friptura, legume sau deserturi savuroase – toate ies delicios de fiecare data, cu doar o apasare de buton. Masa e gata in cateva minute.

Poti incalzi orice fel de mancare, cu ajutorul butonului "REHEAT". Selectezi timpul de incalzire si in cateva minute poti servi un fel de mancare delicios.

Chiar daca nu esti langa Philips Multicooker cand timpul de incalzire se incheie, functia "KEEP WARM" pastreaza mancarea calda in continuare.

eMAG reduceri electrocasnice mici - friteuze

5. Friteuza Heinner Master Collection HDF-1850XMC, 1850 W, 0.5 kg, 3 l, Display LED, de culoare argintie/neagra, are o reducere de 20% din pret in campania eMAG reduceri electrocasnice mici.

Capacitatea vasului pentru ulei este de 3 litri. Rezervorul mare de ulei asigura o prajire mai rapida si mai uniforma, suficienta pentru aproximativ 1 kg de cartofi prajiti deliciosi pentru intreaga familie.

Rezervorul din ulei emailat va asigura ca uleiul va rezista mai mult timp fara a capata miros, iar curatarea este mult mai usoara.



Cu ajutorul termostatului reglabil, poti seta temperatura de gatire intre 130 si 180 grade Celsius, cat si timpul de preparare, gratie timerului integrat.

Friteuza Heinner HDF-1850XMC este prevazuta cu un capac cu fereastra care ofera posibilitatea de a verifica oricand stadiul preparatelor tale, fara a mai fi nevoie sa ridici capacul.



Friteuza este realizata din material rezistente si cu baza din inox, material care sa reziste in timp si care sa ofere siguranta si confort la fiecare utilizare.

eMAG reduceri electrocasnice mici – aparate de gatit cu aburi

6. Un aparat de gatit cu aburi Daewoo DFS900W, 900 W, cu 3 cosuri, 8.5 l, Timer 60 min, design ergonomic, de culoare alba, are o reducere de 36% in campania eMAG reduceri electrocasnice mici.

Designul ergonomic este perfect adaptat pentru o utilizare confortabila, eficienta si usoara, pentru a combina perfect designul atractiv cu functionalitatea ireprosabila.



Puterea nominala a aparatului de 900W va asigura prepararea mancarii in conditii optime pastrand cantitatea de nutrienti a alimentelor gatite.





Cele 3 cosuri de gatit sunt ideale pentru pregatirea mai multor tipuri de mancaruri in acelasi timp, facandu-le usor de digerat si deosebit de gustoase. Iar inelul pentru abur rapid asigura o inchidere etansa in timpul gatitului si o eficientizare a timpului necesar prepararii mancarii.

eMAG reduceri electrocasnice mici – mixere cu bol

7. Un mixer cu bol Beko HMM7422W, 425W, Bol 3 L, 4 viteze+Turbo, de culoare alba, are o reducere de 25% in campanai eMAG reduceri electrocasnice mici.

Bolul autorotativ din plastic cu o capacitate de 3 litri te ajuta sa gatesti usor cantitati mai mari pentru toata familia si sa scapi de grija sustinerii mixerului, care poate fi folosit si independent.

Functia Turbo si cele 4 trepte de viteza iti ofera control total in pregatirea retetelor preferate. Cu ajutorul treptelor de viteza poti opta pentru o intensitate mai mica sau mai mare in functie de ingredientele pe care le folosesti.

Designul modern si forma compacta ofera confort in utilizare iar gatitul devine o placere. Designul mixerului permite depozitarea acestuia in pozitie verticala. Curatarea este si ea foarte usoara.

eMAG reduceri electrocasnice mici - blendere

8. Un blender Bosch MMB64G3M, 800 W, cu capacitatea de 2,3 litri, de culoare neagra, din inox, are o reducere de 34% in campania eMAG reduceri electrocasnice mici.

Indiferent ce doresti sa faci, blenderul din sticla TempSafe este instrumentul potrivit. Acest aparat versatil abordeaza orice sarcina cu usurinta, fie ca este vorba despre maruntirea cuburilor de gheata sau a fructelor congelate, prepararea de smoothies delicioase si bauturi cu gheata sau pasarea supelor fierbinti.

Nivelul de zgomot este redus datorita Noise Reduction System, o tehnologie inovatoare pentru SilentMixx: cel mai silentios blender fix de la Bosch.

Accesorii incluse: cu filtrul pentru smoothies si lapte de soia, cat si cu tocatorul practic, SilentMixx devine un blender extrem de versatil.

