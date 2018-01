eMAG reduceri telefoane. Sansa unica: smartphone la 250 de lei si alte 6 telefoane la oferta

eMAG reduceri telefoane. Magazinul online emag.ro are reduceri in aceasta perioada la telefoane mobile de la diferite branduri.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

Unele telefoane mobile au reduceri foarte mari, de pana la 40%. Preturile sunt mici, ajungand chiar si la 249,99 lei pentru un smartphone.

Am analizat oferta de reduceri eMAG si am ales 7 telefoane cu preturi atractive:

eMAG reduceri telefoane Samsung

1. Telefonul mobil Samsung Galaxy J5 (2017), Dual Sim, 16GB, 4G, are o reducere de 15% in campania eMAG reduceri telefoane.

Elegant prin definitie, stilul acestui telefon completeaza functionalitatea. Proiectat cu o mare atentie la detalii, noul Samsung Galaxy J5 are un finisaj metalic uimitor, fara vreo proeminenta a camerei, in timp ce ecranul de sticla 2.5D protejeaza afisajul de 5,2 inchi HD pentru o durabilitate sporita.

Camera principala de 13MP F1.7 face fotografii clare, cu detalii imbunatatite, chiar si la la lumina scazuta, iar interfata intuitiva permite utilizarea cu o singura mana datorita butonului de declansare in miscare. Acum vei putea face fotografii in timp ce reglezi pozitia telefonului sau incadrezi peisajul.

Telefonul Samsung Galaxy J5 iti permite sa obtii selfie-uri luminoase, chiar si in conditii de lumina scazuta datorita LED-urilor frontale si blitului. De asemenea, poti controla butonul declansator prin gesturi simple ale mainii.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri telefoane Samsung Galaxy S8

2. Telefonul mobil Samsung Galaxy S8, 64GB, 4G, are o reducere de 16% in campania eMAG reduceri telefoane.

Designul inovator al telefoanelor Galaxy S8 si S8+ incepe din interior. Vezi doar continut, fara rama. Este cel mai mare si mai captivant ecran pentru un dispozitiv mobil cu aceste dimensiuni. In plus, este usor de tinut un mana.

Display-ul Infinity are un ecran perfect de la un capat la altul, care continua dincolo de marginile telefonului, formand o suprafata fina, fara asperitati sau muchii. Este sticla pura, neintrerupta. Acopera intreaga parte frontala a telefonului, imbinandu-se perfect cu carcasa din aluminiu. Rezultatul este un smartphone perfect simetric.

Camera din spate de 12 MP si cea frontala de 8 MP sunt atat de rapide si precise, incat nu vei pierde niciun moment, fie zi, fi noapte.

eMAG reduceri telefoane Samsung Galaxy

Securitatea este imbatabila. Privirile indiscrete nu sunt o problema atunci cand folosesti scanarea irisului cu Galaxy S8 si S8+. Irisuk este un model unic si este aproape imposibil de replicat. Astfel, prin scanarea irisului, telefonul tau si continutul acestuia sunt disponibile doar pentru tine. Iar cand vrei sa-l deblochezi foarte repede, recunoasterea faciala este cea mai buna optiune.

Galaxy S8 si S8+ au integrat primul procesor de 10 nm din lume. Este rapid, puternic si creste eficienta bateriei. In plus, exista posibilitatea de a extinde capacitatea de stocare si il poti folosi chiar si in conditii de ploaie si praf datorita standardului IP68.

Telefonul iti permite si sa faci cunostinta cu Bixby Bixby, care schimba complet modul in care interactionezi cu telefonul. Acesta este un asistent personal care intelege cuvintele rostite, textul si tastarea, astfel incat nu vei fi niciodata limitat la un singur mod de comunicare. De asemenea, schimba complet modul in care cauti. Nici macar nu e nevoie sa intrebi, poti sa-i arati lui Bixby ce vrei, deschizand aplicatia camerei. E foarte usor de folosit.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri telefoane Samsung Galaxy J3

3. Telefonul mobil Samsung Galaxy J3 (2016), Dual SIM, 8GB, 4G, poate fi cumparat acum la un pret foarte bun. Telefonul costa sub 600 de lei.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri telefoane Huawei

4. Telefonul mobil Huawei P9 Lite 2017, Dual Sim, 16GB, 4G, are o reducere de 29% in campania eMAG reduceri telefoane.

Telefonul are un design elegant si lucios care eclipseaza alte dispozitive din aceasta categorie. Cu o greutate de numai 147 de grame si masurand numai 7.6 mm grosime, exteriorul dispozitivului este foarte usor si subtire, facandu-l extrem de confortabil de tinut in mana. Telefonul este conceput din materiale premium foarte rezistente.

Atat spatele cat si fata telefonului sunt realizate din sticla 2.5D. Aceste elemente reprezinta cel mai nou design in randul telefoanelor Huawei.

Telefonul beneficiaza de noua generatie de procesoare Kirin 655 Octa Core, folosesc arhitectura pe 16 nm, crescand puterea de calcul cu aproxiamtiv 65% fata de modelele precedente de procesoare. Utilizand chipsetu-ul video Mali T830 performanta grafica a crescut cu aproximativ 100%.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri telefoane Lenovo

5. Un alt telefon mobil cu un pret excelent este telefonul Lenovo VIBE K5, Dual Sim, 16GB, 4G, care are o reducere de 43% in campania eMAG reduceri telefoane si costa sub 500 de lei.

Acest smartphone Lenovo K5 este echipat cu doua difuzoare si tehnologia Dolby Atmos de ultima ora, care ofera un sunet bogat si intens oriunde v-ati afla. Muzica, videoclipurile, jocurile si chiar chaturile video vor fi imbunatatite de sunetul fluid care va inconjoara.

Echipat cu procesor pana la Qualcomm® Snapdragon 1.4 GHz, modelul Lenovo K5 asigura echilibrul perfect de performante si putere. Dotat cu 2 GB de RAM, nu se teme de nimic – oferind o experienta muzicala si de divertisment deosebita.

eMAG reduceri telefoane Lenovo Vibe

Modelul Lenovo K5 a fost conceput pentru a va bucura de divertisment din mers. De la filme la jocuri si chat video, toate imaginile sunt mai luminoase, mai clare si mai intense pe ecranul sau de 5 inchi. In plus, cu tehnologia IPS, care ofera un unghi de vizualizare de aproape 180°, ecranul mare este perfect pentru vizionarea alaturi de prieteni sau familie.

In caz ca 16 GB nu este suficient pentru toate melodiile si alte fisiere digitale, puteti extinde capacitatea de stocare cu pana la 32 GB, folosind un card microSD.

Pentru fotografii si filmari cu imagini clare, exista o camera de 13 MP cu focalizare automata cu flash LED. In plus, pentru selfie-uri grozave si chat video simplu exista camera frontala de 5 MP.

eMAG reduceri telefoane cu Android

Bateria dureaza o zi intreaga. Alimentat de o baterie demontabila de 2750 mAh, modelul Lenovo K5 este perfect pentru stilul dvs. activ de viata. Fie ca va axati pe social media, fie ca sunteti un gamer pasionat sau va place doar sa discutati pe chat, acest smartphone nu va va incetini. In plus, daca bateria s-a consumat, poate fi inlocuita simplu cu alta complet incarcata.

Telefonul are Android 5.1 Lollipop. Cu aceasta versiune de Android™ va va fi mai usor sa fiti mereu la zi, sa interactionati cu alte persoane si chiar sa va gestionati bateria. De asemenea, va puteti proteja mai bine dispozitivul Lenovo K5 si va puteti bucura de o serie de functionalitati noi, care fac viata cu atat mai frumoasa.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri telefoane Apple – iPhone 7

6. Telefoanele Apple au si ele preturi mai mici in aceasta perioada. Telefonul mobil Apple iPhone 7, 32GB are o reducere de 22% in campania eMAG reduceri telefoane.

iPhone 7 imbunatateste substantial cele mai importante aspecte care definesc experienta iPhone. Iti ofera noi sisteme avansate pentru camere: cele mai bune performante si cea mai extinsa autonomie din toate timpurile pentru iPhone, difuzoare stereo captivante, cea mai mare luminozitate si cea mai bogata gama cromatica pentru un afisaj de iPhone, rezistenta la stropire si apa si un design pe masura performantelor.

eMAG reduceri telefoane – Toate ofertele sunt AICI.

eMAG reduceri telefoane Allview

7. Telefonul mobil Allview A8 Lite, Dual Sim, 8GB are o reducere de 40% in campania eMAG reduceri telefoane si poate fi cumparat cu numai 249,99 lei.

A8 Lite este un device accesibil care iti ofera performanta sporita si un display generos de 5 inchi. Cea mai noua versiune Android iti aduce multiple beneficii.

Telefonul ofera o durata de viata mai lunga a bateriei, o experienta multitasking imbunatatita si o personalizare in detaliu a interfetei telefonului tau. Te poti bucura de toate aceste beneficii datorita celei mai noi versiuni a sistemului de operare Android 7.0 Nougat.

eMAG reduceri telefoane Allview A8 Lite

In plus, A8 Lite este echipat cu un procesor Quad Core 1,3 GHz, 1GB memorie RAM si o memorie Flash de 8GB, ce poate fi extinsa prin utilizarea unui card microSD de pana la 128GB.

Functia Split Screen te ajuta sa faci doua lucruri in acelasi timp, astfel, vei putea viziona cel mai nou videoclip al formatiei tale preferate si in acelasi timp sa iti citesti e-mail-urile. Prin activarea functiei „Dura Speed” poti creste viteza pentru aplicatia din prim-plan prin restrictionarea aplicatiilor din fundal.