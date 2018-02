eMAG reduceri televizoare 4K. Rezolutie de cristal, la un pret cu 50% mai mic

eMAG reduceri televizoare. In aceasta perioada magazinul online emag.ro are oferte la numeroase televizoare cu rezolutia 4K Ultra HD.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD – Toate ofertele sunt AICI.

Unele televizoare au reduceri ce ajung pana la 50%. Astfel, va puteti cumpara un televizor performant la jumatate din pretul original.

Am analizat oferta eMAG reduceri televizoare si am ales cele mai interesante produse:

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart Sharp

1. Un televizor LED Smart Sharp, cu diagonala de 164 de cm, LC-65CUG8052E, rezolutie 4K Ultra HD, are o reducere de 50% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Dupa ce conectati televizorul la retea va puteti bucura de filme si emisiuni TV, prin intermediul aplicatiei Netflix sau Youtube.

O imagine mare are nevoie de un sunet excelent. De aceea, toate televizoarele Sharp peste 32 inchi sunt dotate cu sisteme de sunet proiectate special si integrate prin sistemul harman/Kardon pentru o adevarata experienta cinematografica.

Conectati PC-ul fara fir ori un dispozitiv Android la televizor pentru a trimite imediat fisierele media pe un ecran mare. Este o modalitate foarte buna pentru a prataja fotografii si clipuri video, impreuna cu prietenii si familia.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD

Tehnologia ACE PRO Engine optimizeaza imagininea si imbunatateste semnalele video pentru o reproducere fidela a culorilor, claritate imbunatatita si zgomot de imagine redus. Rezultatul este o imagine clara si naturala. Designul este exceptional, modern, cu finisaje frontale de aluminium, potrivit oricarei incaperi din casa ta.

Premiul “reddot design award” primit in 2016 certifica acest lucru. Sistemul audio integrat poarta semnatura harman/kardon® pentru a intensifica experienta audio.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Samsung

2. Televizorul LED Smart Samsung, cu diagonala de 189 de cm, 75MU6102, 4K Ultra HD, are o reducere de 47% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Vei experimenta detalii vii cu rezolutia de 4 ori mai mare decat a unui televizor HD. Tot ceea ce privesti va arata mai bine datorita culorilor si luminozitatii realiste. Obtine experienta unei culori naturale cu PurColor. Lasa-te cuprins de ce poate oferi televizorul si vei privi toate culorile naturii in detalii precise.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart Samsung

Vei avea parte de o adevarata experienta HDR cu luminozitate impresionanta si umbre pline de detalii. UHD Dimming imparte ecranul in portiuni separate pentru a optimiza culoarea, claritatea si nivelurile de negru profund si alb imaculat pentru contrastul perfect. Designul slim, elegant si rafinat ofera un aspect desavarsit indiferent de locul unde il asezi.

Cu functia Control vocal, navigarea va fi mai usoara. Pur si simplu conecteaza telefonul mobil la marele ecran si bucura-te de tot continutul. Iar cu aplicatia Smart View, poti controla perfect totul de pe telefonul mobil. Smart Hub Gasesti continutul dorit, organizat pe un singur ecran. Poti chiar sa-l pre-vizualizezi fara a-l deschide.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Philips

3. Un alt televizor care are o reducere importanta in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD este televizorul LED Smart Philips, cu diagonala de 139 de cm,55PUS6162/12, 4K Ultra HD, care are o reducere de 1.800,01 lei.

Televizorul Ultra HD are o rezolutie de patru ori mai mare decat cea a unui televizor Full HD obisnuit. Cu peste 8 milioane de pixeli si tehnologia unica de upscaling Ultra Resolution, vei experimenta cea mai buna calitate a imaginii. Cu cat calitatea continutului original este mai ridicata, cu atat imaginile vor fi mai bune si rezolutia imbunatatita.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart Philips

Beneficiaza de claritate imbunatatita, de perceptia unei adancimi sporite, contrast superior, miscare naturala si detalii fara cusur. Descopera o experienta mai inteligenta care se afla dincolo de televizorul traditional. Inchiriaza si reda filme, clipuri video sau jocuri din magazinele video online. Vizioneaza programe de televiziune recuperate de pe canalele preferate si bucura-te de o selectie din ce in ce mai bogata de aplicatii online cu Smart TV.

High Dynamic Range Plus este un nou standard video. Acesta redefineste divertismentul la domiciliu prin inovatii in ceea ce priveste contrastul si culoarea. Bucura-te de o experienta senzoriala care surprinde bogatia si insufletirea initiale, redand totusi cu acuratete intentia creatorului de continut. Rezultatul final? Aspecte esentiale mai stralucitoare, contrast mai bun, o gama mai larga de culori si detalii mai atractive ca niciodata.

Televizorul dispune de logo-ul certificat de Netflix. Asta inseamna ca a trecut prin numeroase teste, iar cei de la Netflix l-au aprobat, televizorul dispunand de caracteristici ce fac vizionarea filmelor si a serialelor sa se realizeze in cele mai bune conditii.

Cu Philips Ultra Resolution Upscaling te porti bucura de imagini Ultra HD indiferent de sursa. Tehnologia avansata de upscaling impreuna cu un algoritm performant vor imbunatati fiecare pixel din sursa in pixeli mai buni. Rezultatul este o imagine clara si plina de detalii.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD LG

4. Televizorul Super UHD Smart LG, cu diagonala de 164 de cm, 65UH950V, 4K Ultra HD, are o reducere de 42% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Nu aveti nevoie decat de televizorul LG SUPER UHD. Chiar inainte de a-l porni, televizorul LG SUPER UHD ultra subtire are un aspect captivant. Aducand orice culoare la viata, gama extinsa de culori a lui LG SUPER UHD va prezinta scenele preferate, in miliarde de culori aprinse.

In plus, televizorul LG SUPER UHD este de departe cel mai bun produs pentru afisarea continutului HDR, masterizat in Dolby Vision. Observati cum divertismentul prinde viata in culori realiste, contrast dramatic si rezolutie exceptionala.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Smart LG

Tehnologia High Dynamic Range (HDR Super) a televizorului LG SUPER UHD accepta complet Dolby Vision. Imaginile mai luminoase si mai clare, exprimate in culori si detalii precise, atrag telespectatorii. Atunci cand priviti ecranul, va simtiti de parca va aflati in scena.

HDR SUPER accepta Dolby Vision, care asigura prezentarea unor imagini mai luminoase si mai clare, cu un contrast mai mare si culoare imbunatatita intr-un mod surprinzator.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD Android Philips

5. Televizorul LED Smart Android Philips, cu diagonala de 139 de cm, 55PUS6581/12, 4K Ultra HD, are o reducere de 39% in campania eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD.

Cu Android pe Smart TV-ul tau te vei bucura de o interfata mai prietenoasa si de mai multa viteza. Ai acces la continut nelimitat: jocuri si aplicatii direct din Google Play Store.

Foloseste Google Cast impreuna cu dispozitivul tau smart pentru a te bucura de interactiunea dintre dispozitive. Printr-o apasare de buton poti vedea continutul de pe telefonul sau tableta ta, compatibila cu Google Cast, direct pe ecranul televizorului. Mai mult de atat, poti folosi dispozitivul tau smart in timp ce continutul ruleaza pe tv.

eMAG reduceri televizoare 4K Ultra HD la preturi mici

Google Play™ iti ofera jocuri pentru toate varstele. Optimizat pentru a fi jucate pe TV arata incredibil de bine. Nu mai ai nevoie de alte cabluri sau de o alta consola de jocuri. Te poti juca folosind un controler wireless si spui adio cablurilor.

Procesorul Philips Quad Core ofera toata puterea de care Android are nevoie. Cu Android pe TV vei folosi aplicatii, vei naviga si te vei juca bucurandu-te de cea mai rapida si mai fluenta interactiune.