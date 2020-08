Este OFICIAL! Pensiile cresc cu 14%! Ce se întâmplă cu salariile profesorilor

Potrivit documentului oficial al Ministerului de Finanțe, pensiile urmează să se majoreze, de la 1 septembrie, cu 14%, în loc de 40% cât prevedea legea pensiilor. Același procent se va aplica și creșterii indemnizației minime sociale, pensia minimă garantată pentru pensionarii care nu au avut stagiul de cotizare complet.

Potrivit datelor publicate de Casa de Pensii Publice, în luna iulie, pensia medie a fost de 1.387 lei, ceea ce ar însemna că se va majora cu 194 lei, ajungând la valoarea de 1.581 lei.

În România există aproape un milion de pensionari care trăiesc din pensia minimă, de numai 704 lei, arată datele centralizate ale Casei Naţionale de Pensii Publice (CNPP), în iunie 2020. Din aceştia, 803.094 erau pensionari din sistemul public şi 153.492 erau pensionari agricultori.

Conform proiectului de rectificare bugetară, creșterea economică pentru anul acesta este de -3,8, revizuită de la -1,9%, ceea ce va conduce la o revenire mai lentă decât se estimase inițial. Veniturile mai multor instituții din România ar urma să crească, în vreme ce Ministerul Muncii și Protecției Sociale ar urma să primească un buget cu aproape 2 miliarde de lei mai mic.

Vești proaste pentru profesori. Majorările se amână cu un an!

De asemenea, se propune ca măsura de aplicare devansată a nivelului de salarizare stabilit pentru anul 2022, pentru personalul didactic de conducere şi personalul de îndrumare şi control din învăţământ, potrivit prevederilor art.38 alin.(41) lit.c) din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, să se aplice de la 1 septembrie 2021.

Aprobarea acestor măsuri conduce la reducerea semnificativă a necesarului de finanțare pentru majorarea pensiilor și salariilor personalului didactic, atât în anul 2020 (de la 11,2 miliarde lei la 3,6 miliarde lei) cât și în anul 2021 (de la 34,3 miliarde lei la 19,3 miliarde lei).

Cîțu: Creștem pensiile cu cea mai mare sumă

”În această perioadă dificilă, pe lângă creşterea alocaţiilor, am reuşit să creştem pensiile cu cea mai mare sumă. Îl provoc pe dl Ciolacu să găsească o aşa creştere”, a subliniat ministrul de Finanţe, în conferința de presă organizată joi.

Mai mulți bani pentru Educație, Transporturi și Sănătate

”Educaţia are resurse şi aş vrea aici să fac o remarcă – transportul, sănătate, educaţie sunt domenii de unde PSD a tăiat în fiecare an la rectificarea bugetară. Nu facem acest lucru, din contră suplimentăm resursele pentru aceste sectoare importante. Ministerul Muncii, la care se uită toată lumea astăzi, are cel mai mare buget de fapt, chiar de la începutul anului a încpeut cu cel mai mare buget. Sumele alocate în plus ajung la aproape 10 miliarde lei în plus. În ciuda a tot ceea ce a făcut PSD şi a încercat să facă în această perioadă am reuşti să găsim resursele pentru a plăti la timp şi ajutoare sociale şi salarii şi pensii. Astăzi vă spunem că da, în România vom creşte pensiile. Valoarea punctului de pensie va avea cea mai mare creştere pe care am putut-o vedea vreodată. PSD nu a mărit niciodată pensiile cu această sumă”, a mai spus Cîţu.