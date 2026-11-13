Eurostat: Irlanda și România au avut cele mai rapide creșteri economice din UE în trimestrul al treilea

Irlanda și România au avut cele mai mari creșteri economice din Uniunea Europeană în trimestrul al treilea din 2026, deși la nivelul întregului bloc comunitar și al zonei euro avansul a fost unul modest. Datele provin dintr-o estimare preliminară pe care Eurostat a publicat-o vineri, notează Agerpres.
Comparativ cu trimestrul al doilea, Produsul Intern Brut al zonei euro a crescut cu 0,4%, iar cel al Uniunii Europene cu 0,5%. În trimestrul al doilea, economia zonei euro înregistrase un plus de 0,6%, iar cea a UE unul de 0,7%.
Dintre statele membre, Irlanda a raportat cea mai mare creștere de la un trimestru la altul, de 5,5%, urmată de România, cu un avans de 2,1%.
În cazul României, datele Eurostat arată că avansul din trimestrul al treilea vine după ce economia a stagnat în trimestrul al doilea și s-a contractat cu 0,3% în primul trimestru.
Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, PIB-ul a crescut în trimestrul al treilea cu 1,3% în zona euro și cu 1,5% în UE. În ambele cazuri, rezultatul este mai bun decât creșterile de 1,2% și, respectiv, 1,4% din trimestrul al doilea.
Pentru România, Eurostat arată că PIB-ul a crescut cu 0,3% în trimestrul al treilea față de perioada similară a anului trecut, după o scădere de 1,9% în trimestrul al doilea.
Tot vineri, Eurostat a publicat și datele despre ocuparea forței de muncă. Numărul persoanelor care au un loc de muncă a rămas neschimbat în trimestrul al treilea față de trimestrul anterior, atât în zona euro, cât și în UE. Față de aceeași perioadă a anului trecut, numărul acestora a crescut cu 0,4% în ambele cazuri.
Potrivit datelor publicate anterior de Institutul Național de Statistică, economia României a crescut cu 2,1% în trimestrul al treilea față de trimestrul precedent. Pe primele nouă luni ale anului, însă, PIB-ul a fost cu 0,3% mai mic decât în aceeași perioadă din 2025.
Tot potrivit INS, în trimestrul al treilea PIB-ul a fost cu 0,1% mai mare decât în același trimestru al anului trecut pe seria brută și cu 0,3% mai mare pe seria ajustată sezonier.
La sfârșitul lunii octombrie, Comisia Națională de Strategie și Prognoză a estimat pentru 2026 o contracție economică de 0,4%. În prognoza anterioară, instituția anticipase o creștere de 0,1%, ceea ce înseamnă o revizuire în scădere cu 0,5 puncte procentuale.