Grecii vorbesc despre „Banana balcanică”. "Un arc economic" unic ar lega Grecia, Bulgaria și România

Condițiile sunt din ce în ce mai propice pentru formarea unui coridor în partea de sud-vest a Uniunii Europene. Foto: Getty Images

Grecii propun o nouă hartă economică a Balcanilor: România, Bulgaria și Grecia ar urma să formeze un singur coridor industrial, în care Timișoara și București vor juca roluri cheie. Ideea unei „Banane Balcanice” a apărut într-o analiză publicată în presa de la Atena, care evidențează avantajele economice majore pentru toate cele trei țări implicate dacă s-ar promova ca un singur spațiu investițional. Acest coridor economic și industrial ar lega Marea Egee de Europa Centrală și ar deservi 30 de milioane de oameni.

Analiza „Banana Balcanică: un arc economic cu Salonic drept poartă de intrare” a fost publicată în The Opinion. Autorul, consultantul grec în strategie Fanis Ougrinis, avansează această idee a unei „Banane Balcanice”, inspirată de modelul celebru cunoscut drept „Banane Albastră”.

„Banana Albastră” este termenul folosit pentru a descrie o zonă foarte dezvoltată economic. Este vorba despre coridorul puternic urbanizat și industrializat care se întinde, în linii mari, de la Manchester până la Milano și concentrează o parte importantă a economiei europene.

Mai precis, „banana albastră” este formată din Manchester, Londra/Benelux, vestul Germaniei, Elveția, nordul Italiei, Milano. Acolo există o concentrație foarte mare de populație, industrie, orașe, infrastructură și bani.

„Așa-numita „Banana Albastră” reprezintă coloana vertebrală industrială și urbană a Europei Occidentale. Termenul descrie un coridor care se întinde aproximativ de la Manchester la Milano, regiune în care locuiesc circa 110 milioane de oameni și care generează un PIB estimat la peste 4.500 de miliarde de euro.

În ultimele decenii, au fost identificate alte cinci „banane”, respectiv coridoare economice coerente, de dimensiuni și capacități diferite: „Banana de Aur”, de la Valencia la Florența, „Banana Verde”, de la Trieste la Gdańsk, „Banana Portocalie”, în zona Golfului Finlandei, „Banana STRING”, de la Hamburg la Stockholm, și Axa Atlantică, din Galicia până la Lisabona”, scrie în articolul citat.

Grecia, Bulgaria și România ar putea forma „Banana Balcanică”

Autorul articolului din The Opiniei propune formarea unui coridor similar, dar între Grecia, Bulgaria și România.

Condițiile sunt din ce în ce mai propice pentru formarea unui coridor în partea de sud-vest a Uniunii Europene: o zonă industrială euro-balcanică, care să fie conectată cu Inițiativa celor Trei Mări, aflată în dezvoltare.

Acest arc ar conecta Grecia, Bulgaria și România într-un singur lanț de procesare, comerț și tehnologie de înalt nivel.

Integrarea instituțională deplină a regiunii în Piața Unică și în Spațiul Schengen elimină, practic, granițele și permite circulația nestingherită a bunurilor și serviciilor, argumentează autorul.

În locul rutei scurte din punct de vedere geografic, dar dificilă din punct de vedere vamal, prin țări din afara UE, pe Axa 10, acest coridor estic formează un teritoriu economic cu 30 de milioane de locuitori.

Potrivit analizei, această axă nu reprezintă o linie abstractă trasă pe harta Europei, ci un lanț coerent de centre industriale specializate și hub-uri de tranzit.

București și Timișoara, puncte cheie ale axei

La capătul sudic s-ar afla Salonicul, al cărui port ar putea funcționa drept principala poartă maritimă. Cu portul său, zonele industriale Sindos-Kalochori-Kilkis, centrele de transport intermodal și infrastructura turistică, orașul este potrivit pentru a deveni un centru de logistică, servicii bancare și administrative pentru companii, precum și de cercetare științifică, cu o rază de acțiune asupra întregului hinterland balcanic.

Coridorul ar continua spre Sofia, văzută drept un important centru tehnologic, și Plovdiv, unde există deja o puternică industrie de componente auto, electronică și inginerie.

Axa ar ajunge la Dunăre la Ruse-Giurgiu, un punct important pentru transportul fluvial de mărfuri către Europa Centrală și epicentrul unei regiuni agricole vaste și extrem de productive, notează autorul.

Apoi, Bucureștiul și Ploieștiul găzduiesc cea mai grea industrie din această parte a Europei și, în special, producția românească de automobile și produse chimice. Extremitatea nord-vestică a „bananei” se află la Timișoara, în Transilvania, în apropierea centrelor industriale din Ungaria, Austria și Germania.

Ce ar trebui să facă cele trei state

O viziune impresionantă, dar este ea realizabilă? Ca să fie implementată, cele trei state ar trebui să facă patru lucruri: să modernizeze calea ferată, să-și conecteze mai bine sistemele energetice, să construiască centre logistice, să colaboreze ca să atragă investitori.

În analiza din The Opinion, autorul semnalează că principalul obiectiv ar trebui să fie modernizarea căii ferate, întrucât conexiunea rutieră existentă este considerată doar satisfăcătoare. Este necesară modernizarea imediată a liniei de la Salonic la Sofia, Ruse și București, printr-o linie electrică dublă de mare viteză, astfel încât mărfurile și cetățenii să poată traversa regiunea în câteva ore.

În același timp, integrarea energetică prin intermediul Coridorului Vertical promovat este considerată absolut necesară. Interconectarea unităților plutitoare de stocare și regazificare (FSRU) și a conductelor grecești de gaze naturale cu rețelele din Bulgaria și România, combinată cu noi interconexiuni electrice pentru transportul energiei verzi, garantează securitatea energetică a zonei și, desigur, a celor trei țări.

În plus, cele trei țări ar trebui să creeze porturi terestre, care să permită un flux neîntrerupt al mărfurilor.

În cele din urmă, cele trei țări sunt chemate să adopte o strategie comună pentru atragerea investițiilor, trecând de la competiția dintre ele la acțiunea comună.

Autorul argumentează că cele trei economii ar avea doar de câștigat dacă s-ar promova ca un singur spațiu investițional: Grecia ar asigura accesul maritim, Bulgaria ar oferi costuri competitive de producție, iar România ar veni cu o capacitate industrială și o piață de dimensiuni mai mari.