„În privința României, evident că există motive de îngrijorare”. Avertisment de la Bruxelles despre deficitul bugetar

2 minute de citit Publicat la 20:05 17 Noi 2026 Modificat la 20:05 17 Noi 2026

Comisarul european a subliniat și importanța utilizării fondurilor europene pentru consolidarea economiei României. FOTO: Profimedia Images

România se numără printre statele membre ale Uniunii Europene cu cele mai mari deficite bugetare estimate pentru 2027, alături de Polonia, Belgia, Franța, Ungaria și Slovacia. Potrivit prognozei Comisiei Europene, deficitul bugetar al României este estimat la 5,8% din PIB în 2027.

Comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, a atras atenția, marți, într-o conferință de presă că situația României este îngrijorătoare, în condițiile în care datoria publică va depăși în acest an pragul de 60% din PIB.

El a precizat că România trebuie să respecte traiectoria fiscală convenită în cadrul procedurii de deficit excesiv, pentru a asigura stabilitatea financiară și pentru a consolida economia.

„În ceea ce privește situația din România, evident că există motive de îngrijorare. În acest an ne așteptăm, de fapt, la o creștere negativă de 0,3%, dar și o redresare relativ puternică în următorii doi ani, până la 1,8% anul viitor, și 2,2% în anul următor. România continuă să înregistreze unul dintre cele mai ridicate deficite bugetare din Uniunea Europeană. Prin urmare, estimăm un deficit de 6,2% din PIB în acest an și de 5,8% anul viitor.

România va depăși în acest an pragul de 60% din PIB în ceea ce privește datoria publică. Așadar, mesajul principal este că este important să respecte traiectoria fiscală convenită, în conformitate cu procedura de deficit excesiv, pentru a asigura stabilitatea financiară a României și pentru a pune întreaga economie pe o bază mai solidă”, a declarat acesta.

Dombrovskis cere României să folosească eficient fondurile europene

Comisarul european a subliniat și importanța utilizării fondurilor europene pentru consolidarea economiei României. El a atras atenția că implementarea PNRR se apropie de final, iar Guvernul trebuie să se concentreze pe atragerea finanțărilor disponibile.

„Un alt element important este valorificarea oportunităților oferite de finanțările europene. Ne aflăm acum practic în etapa finală a implementării Mecanismului de redresare și reziliență. Prin urmare, Guvernul trebuie să se concentreze pe maximizarea absorbției fondurilor, în special a componentei de granturi, precum și pe valorificarea oportunităților oferite de fondurile de coeziune ale Uniunii Europene, pentru consolidarea economiei.”

Problemele bugetare nu se limitează la România. La nivelul Uniunii Europene, 12 state membre au înregistrat deficite de peste 3% din PIB în 2026, iar numărul acestora ar urma să crească la 16 până în 2028. Dombrovskis a avertizat că statele membre trebuie să adopte politici fiscale prudente și să respecte regulile bugetare europene.

„Am ajuns într-un moment critic în ceea ce privește politica fiscală. Statele membre trebuie să răspundă prin bugete care să aplice politici fiscale prudente și să respecte cadrul nostru fiscal”, a declarat Dombrovskis.

12 state UE au avut deficite de peste 3% din PIB în 2026

Oficialul a anunțat că săptămâna viitoare Comisia Europeană va prezenta pachetul de toamnă al Semestrului European, care va include o evaluare a respectării regulilor fiscale de către statele membre.

Dombrovskis a atras atenția că perspectivele economice rămân marcate de un grad ridicat de incertitudine. Evoluția conflictului din Orientul Mijlociu și efectele acestuia asupra piețelor energetice vor avea un rol important în evoluția economiei.

Printre riscurile menționate se numără o nouă creștere a prețurilor la energie, tensiunile de pe piețele financiare, introducerea unor bariere comerciale suplimentare și deteriorarea mediului de securitate din Europa.

În schimb, accelerarea reformelor care stimulează creșterea economică și adoptarea inteligenței artificiale ar putea contribui la creșterea productivității și la îmbunătățirea perspectivelor economice.