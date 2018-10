Indicele ROBOR a înregistrat o creștere majoră

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabilă, a urcat miercuri, pe piaţa interbancară, la 3,17% pe an, de la 3,13%, valoarea anunţată în ziua anterioară, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).



La începutul acestui an, ROBOR la 3 luni se situa la 2,05%. În perioada similară a anului trecut, respectiv 10 octombrie 2017, indicele se situa la un nivel de 1,78% pe an.



Şi indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, s-a apreciat, cu 0,03 puncte procentuale, la 3,43% pe an.



ROBOR la 9 luni, care reprezintă rata dobânzii plătite la creditele în lei atrase de băncile comerciale de la alte bănci comerciale, a urcat la 3,51%, de la 3,48% marţi, iar indicele ROBOR la 12 luni a ajuns la valoarea de 3,55% pe an, de la 3,53% în ziua precedentă.