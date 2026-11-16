Isărescu spune că "a dispărut cocoașa" inflației, dar că e "mult pesimism". "Necazul e că nu ne-au ajutat investițiile străine directe"

1 minut de citit Publicat la 11:55 16 Noi 2026 Modificat la 11:55 16 Noi 2026

Mugur Isărescu, guvernatorul Băncii Naționale. Foto: Agerpres

"A cam dispărut cocoașa determinată de creșterea TVA și accize", a declarat luni guvernatorul BNR, Mugur Isărescu. El a avertizat însă că "așteptările privind creșterea economiei sunt în continuare pesimiste și e normal". Totodată, BNR a ridicat prognoza de inflație pentru sfârșitul anului de la 6,1% la 7,4%.

"Inflația s-a redus puternic în trimestrul 3", a spus guvernatorul BNR. Potrivit lui Isărescu, principalul pericol vine acum din energie, iar tensionarea piețelor de energie este, în opinia sa, "cel mai important factor inflaționist". De asemenea, gazele sunt mai scumpe pe piața angro, ceea ce ridică costurile de producție. În schimb, "gradul de umplere al depozitelor e rezonabil".

Isărescu a spus că sectoarele afectate sunt fabricarea coloranților și cel al cablurilor, unde creșterile ajung la 80% din cauza energiei.

Guvernatorul a explicat și de ce BNR nu umblă mai dur la dobândă: "Deviația PIB e negativă, puternic negativă, de asta nu se acționează mai brutal cu dobânda de politică monetară“. Consumul a scăzut, iar "cererea de credite noi e chiar slabă și e legată de venituri".

În opinia lui Isărescu, investițiile au crescut, iar asta e vestea bună. "Ne-am axat pe investiții ca să nu avem cădere economică bruscă", a spus Isărescu."Necazul e că nu ne-au ajutat investițiile străine directe, ci fondurile europene."

Contul curent rămâne o problemă, a spus Isărescu. "Contul curent nu s-a ameliorat. Ne așteptam ca reducerea deficitului bugetar să ducă la scăderea deficitului de cont curent. Nu s-a întâmplat", a afirmat guvernatorul. O explicație ar fi că investițiile au adus mai multe importuri, iar a doua ține de exporturi. "Suntem în analize“, a adăugat el.

Despre cursul de schimb, Isărescu a amintit că, după „o perioadă lungă de stabilitate“, în 2026 au avut loc trei corecții, pe fondul crizei politice. "Acum e pe echilibru. Ar fi bine să fie pe acolo", a spus el.

"Există mult pesimism în mediul de afaceri. Nu e ușor să-l răzbim", a mai spus Mugur Isărescu.

Până la sfârșitul anului, inflația va crește ușor. De sărbători, prețurile vor fi relativ stabile sau vor avea creșterile obișnuite pentru această perioadă. "Nu ne mai așteptăm la scădere din cauza energiei", a spus Isărescu.