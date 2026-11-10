Jumătate dintre oamenii din Orientul Mijlociu nu folosesc internetul mobil, deși au semnal. Ce îi ține offline

6 minute de citit Publicat la 08:51 10 Noi 2026 Modificat la 08:51 10 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Economia mobilă din Orientul Mijlociu și Africa de Nord (MENA) ar urma să ajungă la 421 de miliarde de euro până în 2030, însă un nou raport al industriei scoate în evidență o problemă persistentă: creșterea economică se accelerează, dar milioane de oameni încă nu beneficiază de economia digitală, scrie Euronews.

Raportul GSMA „Mobile Economy MENA 2026”, publicat în prima zi a MWC26 Doha, arată că tehnologiile și serviciile mobile au generat în 2025 o valoare economică estimată la 340 de miliarde de euro, au susținut 2,2 milioane de locuri de muncă și au contribuit cu aproximativ 35,8 miliarde de euro la finanțele publice.

În același timp, 48% dintre locuitorii regiunii MENA au folosit internetul mobil anul trecut, în timp ce 49% au rămas offline, deși trăiesc în zone acoperite de rețelele mobile.

Cifrele indică o provocare care depășește infrastructura: aceea de a se asigura că oamenii își permit, au acces la și pot folosi tehnologia care le este deja la dispoziție.

Doha, în centrul dezbaterii globale despre conectivitate

Ediția din acest an a MWC26 Doha are o însemnătate aparte, pentru că se desfășoară în paralel cu Conferința Plenipotențiarilor a Uniunii Internaționale a Telecomunicațiilor, fiind prima dată când cele două evenimente au loc în același loc.

Cele două reuniuni îi aduc împreună pe liderii din industrie și pe factorii de decizie într-un moment în care hotărârile privind standardele de conectivitate, infrastructura digitală și guvernanța tehnologică vor contribui la felul în care va evolua economia digitală globală.

Organizat în parteneriat cu Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din Qatar, MWC26 Doha se desfășoară pe parcursul a trei zile și își propune să extindă conectivitatea digitală, dar și să le ofere consumatorilor un acces cu adevărat util.

Evenimentul are loc pe fondul incertitudinii continue din regiune privind viitorul războiului dintre SUA și Iran, însă participarea din prima zi a arătat reziliența industriei TIC și faptul că, pentru companii, conectivitatea rămâne o prioritate.

Infrastructura din spatele boom-ului AI

Pe măsură ce sistemele de inteligență artificială evoluează rapid și pot îndeplini în mod autonom sarcini tot mai complexe, industria este tot mai presată să asigure puterea de calcul, capacitatea și reziliența de care acestea au nevoie.

Vorbind duminică la ceremonia de deschidere, ministrul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației din Qatar, Mohammed bin Ali Mannai, a observat că ascensiunea agenților AI crește nevoia de rețele mai reziliente și de capacități avansate de calcul.

Pentru directorul general al GSMA, Vivek Badrinath, viitorul digital al regiunii depinde nu doar de extinderea conectivității, ci și de garanția că rețelele, serviciile și dispozitivele funcționează dincolo de granițe și în toate comunitățile.

„Progresul contează doar dacă toată lumea are parte de el. Asta înseamnă două lucruri: standarde globale care să mențină rețelele, serviciile și dispozitivele funcționale dincolo de granițe și un efort concertat pentru a-i conecta pe oamenii care sunt încă offline”, a declarat Badrinath la ceremonia de deschidere.

Într-un interviu pentru Euronews, el a recunoscut că, în ultimul an, industria nu s-a descurcat bine în a face conectivitatea mobilă mai accesibilă pentru oamenii care au cu adevărat nevoie de ea.

„Acum un an, speram să putem aduce pe piață smartphone-uri în jurul a 50 de dolari. Astăzi, acest lucru este practic imposibil, din cauza creșterii prețurilor memoriei RAM, provocată de cererea uriașă pentru AI. Este un efect secundar nefericit”, a declarat Badrinath.

El a adăugat că cererea puternică pentru AI îi lipsește pe producătorii de smartphone-uri de resursele de care au nevoie pentru a fabrica telefoane entry-level.

Cu toate acestea, prognozele privind investițiile sunt încurajatoare. GSMA estimează că operatorii vor investi aproximativ 80 de miliarde de euro în regiunea MENA între 2025 și 2030.

Provocarea este însă ca aceste investiții să se transforme în servicii pe care oamenii și companiile să le poată folosi.

Modelele cantitative: următoarea frontieră a AI

Deși conectivitatea a devenit fundamentul majorității funcțiilor AI, tehnologia trece rapid dincolo de generarea de conținut și de chatboți, extinzându-se în domenii precum cercetarea științifică, sănătatea, materialele și energia.

Într-un interviu pentru Euronews, directorul general al SandboxAQ, Jack Hidary, a explicat că abordările bazate pe AI cantitativă pot ajuta la rezolvarea unor probleme complexe pe care metodele tradiționale încă le gestionează cu greu.

„A doua categorie de AI este AI-ul pentru lumea fizică, pentru lumea reală. Ne uităm la biomedicină, energie, servicii financiare, aceste sectoare mari sunt cu adevărat domenii pentru LQM și LLM, așa că este minunat să vedem acum convergența dintre cele două”, a mai spus Hidary.

Proaspăt după un acord recent cu Anthropic și după ce a primit din partea Departamentului Comerțului al SUA o finanțare de 449 de milioane de euro pentru cercetare și dezvoltare, Hidary crede că aceste repere îi vor oferi companiei avântul necesar pentru a inova în continuare.

„Este o finanțare nouă, foarte interesantă, pe care am primit-o ca să ne concentrăm pe baterii, pe magneți, pe lucrurile de care avem nevoie pentru a produce semiconductori în Statele Unite, astfel încât să putem alimenta cu adevărat economia”, a adăugat el.

Reducerea decalajului digital

Extinderea acoperirii rețelelor nu va fi suficientă pentru a preveni apariția unui al doilea decalaj digital dacă guvernele și factorii de decizie nu se angajează să elimine barierele precum prețul smartphone-urilor, accesul la pachete de date și competențele necesare pentru a folosi serviciile digitale.

Aceste bariere riscă să aibă consecințe tot mai mari pe măsură ce AI-ul transformă industriile și locurile de muncă, afectându-i pe cei care nu au instrumentele sau pregătirea necesare.

Abeer Shakweer, reprezentant rezident adjunct și coordonatoarea echipei pentru creștere incluzivă și inovare a PNUD Egipt, s-a alăturat apelului GSMA pentru o creștere de care să beneficieze toate categoriile sociale.

„La nivel global, femeile, persoanele cu dizabilități, oamenii din zonele izolate și rurale și tinerii vulnerabili sunt cei mai expuși riscului de a rămâne în urmă”, a declarat ea într-un interviu pentru Euronews.

Prin programe de accelerare care extind accesul la servicii financiare și la noi piețe, dar și prin sprijinirea tinerilor aflați în faza de dezvoltare a ideilor, activitatea lui Shakweer la PNUD Egipt îi ajută pe tinerii antreprenori și inovatori să devină contributori reali la creșterea economică.

În cele din urmă, progresul rapid al economiei digitale nu ar trebui să se rezume la tehnologia implementată, ci la felul în care aceasta le oferă oamenilor ocazia să o modeleze, să contribuie la ea și să beneficieze de pe urma ei.

Cum devine conectivitatea valoare de zi cu zi

Unul dintre domeniile în care conectivitatea a deschis o cale concretă spre o creștere incluzivă este cel al serviciilor financiare.

Portofelele mobile și platformele de plăți digitale le oferă oamenilor și companiilor noi moduri de a trimite și de a primi bani, iar comercianților șansa de a ajunge la mai mulți clienți și de a-și gestiona mai ușor tranzacțiile.

Mirko Giacco, directorul general al Ooredoo Fintech, lucrează la intersecția dintre conectivitate și serviciile financiare, folosind rețeaua vastă a companiei-mamă și punând totodată accent pe comunitățile defavorizate din regiunea MENA, în țări precum Tunisia, Oman, Maldive și Qatar.

„În Qatar, peste 20% din cota de piață a remiterilor internaționale trece prin produsele noastre. Asta înseamnă că le oferim utilizatorilor, muncitorilor migranți care se află aici, instrumentele necesare pentru a trimite bani acasă. Fac asta prin noi, într-un mod sigur, convenabil și avantajos din punct de vedere economic”, a declarat Giacco pentru Euronews.

În Maldive, Ooredoo Fintech a fost prima companie fintech care le-a permis lucrătorilor din economia gig să primească plăți în dolari americani, printr-un parteneriat cu PayPal.

La MWC26 Doha, GSMA a publicat și un raport care analizează modul în care operatorii din MENA transformă investițiile în rețele în profituri sustenabile.

Raportul „5G Monetisation MENA” a constatat că, până în septembrie 2026, 17 dintre cele 24 de piețe ale regiunii lansaseră servicii 5G comerciale, iar numărul conexiunilor 5G ar urma să crească de la 67 de milioane în 2025 la aproape 350 de milioane până în 2030.