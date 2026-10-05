La o zi după ce a refuzat Ucraina, Guvernul vine cu măsuri pentru cerealele românești. Ce se schimbă în Portul Constanța

Măsurile au fost stabilite luni dimineață, la o întâlnire cu fermierii din sectorul vegetal. sursa foto: Getty

Trenurile cu cereale românești ar putea fi descărcate mai repede în Portul Constanța. Ministerul Transporturilor va modifica regulile de acceptanță a trenurilor de marfă în stațiile care deservesc portul. Anunțul a fost făcut luni de ministrul Agriculturii, Tanczos Barna, notează Agerpres.

Decizia vine la doar o zi după ce România și Polonia au refuzat să sprijine suplimentar Ucraina la exportul cerealelor. Kievul ceruse ajutor după blocada din Marea Neagră.

Măsurile au fost stabilite luni dimineață, la o întâlnire cu fermierii din sectorul vegetal. Au participat ministrul Transporturilor, Radu Miruță, reprezentanți ai companiilor feroviare și ai administrației portului.

„În această dimineaţă, împreună cu ministrul transporturilor, Radu Miruţă, şi alături de reprezentanţii companiilor feroviare şi ai administraţiei Portului Constanţa, am avut o întâlnire cu asociaţiile reprezentative ale fermierilor din sectorul vegetal, pentru a găsi soluţii la dificultăţile logistice legate de exportul cerealelor româneşti. Aşa cum am declarat zilele trecute, inclusiv în presa internaţională, prioritatea noastră este să le asigurăm fermierilor români capacitatea de transport şi logistica necesare pentru ca mărfurile lor să ajungă cât mai eficient la export”, a scris Tanczos Barna pe Facebook.

Autoritățile vor să elimine blocajele administrative și punctele de congestie din lanțul logistic. Scopul este o organizare mai bună a transporturilor spre Constanța.

Perioada de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor va fi scurtată. Operatorii care duc marfa spre port vor trebui să se coordoneze mai bine. Cei care nu respectă regulile vor fi sancționați mai eficient.

„În urma discuţiilor, am făcut un pas important pentru o mai bună coordonare între administraţia portului, operatorii portuari, transportatorii de mărfuri feroviari şi rutieri şi producători. Pentru eficientizarea fluxurilor logistice, am convenit modificarea Ordinului ministrului transporturilor privind aprobarea Regimului de acceptanţă a trenurilor de marfă în staţiile de cale ferată care deservesc portul maritim Constanţa, în sensul reducerii perioadei de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor, corelată cu o mai bună coordonare a operatorilor care transportă marfa către port, precum şi cu un mecanism mai eficient de sancţionare a celor care nu respectă regulile. Modificările de reglementare necesare vor fi implementate cu celeritate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii în perioada imediat următoare”, a precizat ministrul Agriculturii.

Discuțiile cu fermierii vor continua în perioada următoare, a mai transmis Tanczos Barna.

„Interesul propriilor noștri fermieri rămâne prioritar”

Cu o zi înainte, Politico relata că Ucraina s-a lovit de refuzul Bucureștiului și al Varșoviei. Ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Visoțki, ceruse la Bruxelles ajutor pentru a transporta mai multe cereale prin Europa. Kievul solicitase și 1,1 miliarde de euro pentru costurile de transport.

„Situația este foarte, foarte critică”, a declarat Visoțki.

Răspunsul României a venit chiar de la Tanczos Barna. „Interesul propriilor noștri fermieri rămâne prioritar”, a spus ministrul.

Potrivit acestuia, surplusul de cereale ucrainene și nivelul scăzut al Dunării pun deja presiune pe porturile românești. Fermierii locali nu își mai pot vinde producția.

„Toată lumea știe că nu putem dubla numărul trenurilor, nu putem dubla șoselele, căile ferate și capacitatea porturilor”, a explicat Tanczos. „Asta este situația”.

Nici Polonia nu are în plan măsuri pentru creșterea tranzitului de produse agricole ucrainene.

Miza depășește granițele regiunii

Atacurile Rusiei asupra porturilor și navelor ucrainene durează de trei luni. Doar sub jumătate din exporturile Ucrainei mai ies din țară pe rutele europene. Până la 35 de milioane de tone de cereale ar putea rămâne blocate anul acesta.

Kievul avertizează că fermierii fără bani nu vor putea însămânța culturile de toamnă. Dacă situația continuă până în primăvară, suprafața cultivată ar putea scădea cu 35-40%.

Un raport al Council on Foreign Relations arată că peste 17% din cerealele comercializate la nivel global ar putea fi afectate. Comisarul european pentru agricultură, Christophe Hansen, a recunoscut că problema trebuie abordată, dar fără angajamente concrete.