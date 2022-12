Antena 3 CNN › Economic › Majorări de salarii și sporuri pentru anumiți angajați ai statului | Se dă startul angajărilor la instituțiile de stat Majorări de salarii și sporuri pentru anumiți angajați ai statului | Se dă startul angajărilor la instituțiile de stat

Continuă campionatul majorărilor oferite de stat. Senatul votează în câteva ore majorarea salariilor pentru cei care lucrează in unitățile subordonate APIA, după ce anumiţi funcţionari parlamentari au primit şi ei bani in plus.

Sursa foto: Agerpres

de Andreea Ştefan 21 Dec 2022 • 00:19

Anul Nou vine și cu sporuri la salarii pentru cei care se ocupă de implementarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Guvernul a decis, în luna iunie, suspendarea ocupării locurilor de muncă la stat prin concurs sau examen. Iată că de la începutul anului viitor se vor putea relua concursurile la toate instituţiile statului. ANAF vrea să scoată la concurs în 2023 toate cele 1.490 de posturi vacante. Cel mai mare deficit de personal este în teritoriu. Ultimele date arată că, în sistemul public, numărul de angajaţi este de 1,26 milioane. Pe lângă libertatea de a face angăjari, bugetarii vor primi de la începutul anului viitor şi sporuri la salariu intre 25% şi 50% daca lucrează la implementarea PNRR. Banii vor fi primiţi in funcţie de evaluarea activităţii şi performanţele individuale. Dacă angajatul obţine calificativul "foarte bine", majorarea salariului va fi de 50%, dacă primeşte "bine", va avea cu 25% mai mulţi bani, iar dacă obţine "satisfăcător" sau "nesatisfăcător", nu se aplică majorarea. Şi angajaţii din mediul privat ar putea primi mai mulţi bani de la 1 ianuarie. În urma discuţiilor dintre sindicate, patronate și reprezentanţi ai guvernului, s-a decis ca angajatorii vor putea oferi voluntar cel puţin 450 de lei pentru salariile intre 3.000 şi 5.000 de lei brut. În acest caz, din cei 450 de lei, 200 de lei vor fi scutiţi de taxe.