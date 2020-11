Peste 10 milioane de euro au fost primite de la actionarii straini de catre reprezentantii IFN-urilor in anul 2020

IFN-urile, in fond, societati care acorda credite de consum nebancare, sunt variante din ce in ce mai solicitate de catre persoanele aflate in dificultati financiare si care au nevoie de o suma de bani urgent.

Aceasta valoare este mai mare cu pana la 86% fata de aceeasi perioada a anului trecut, conform datelor Oficiului National al Registrului comertului.

Ce sume au fost acordate celor mai cunoscute IFN-uri din tara de la inceputul anului?

Inca de la inceputul lui 2020, un an dezastruos din punct de vedere financiar pentru multe companii, avand in vedere contextul pandemiei, s-a inregistrat o crestere a capitalului oferit de actionarii straini IFN-urilor, astfel:

capitalul social al Business Microcredit IFN a fost majorat cu 5.95 milioane de euro, din care 4.97 milioane de euro in ianuarie si 984.700 de euro in februarie;

capitalul social al Business Lease Romania a fost majorat cu 2.05 milioane de euro, din care 1.68 milioane de euro in ianuarie si 370.800 de euro in luna martie;

capitalul social al Fondului de Garantare si Creditare IFN a fost marit cu peste 627.700 de euro de la actionarii straini;

capitalul social al Simplu Credit IFN a fost marit cu 228.400 de euro in luna martie;

capitalul social al Mikro Kapital IFN a fost majorat cu pana la 999.100 de euro, din care 500.200 in ianuarie si 298.600 in iunie, iar in august cu 200.300 de euro;

capitalul social al BCR Social finance a fost marit cu 975.500 de euro in luna august;

capitalul social al Credit Agricole Bank Romania a fost majorat cu peste 3 milioane de euro in anul 2020;

capitalul social al Bancii Romane de Credite si Investitii a fost majorat cu 7.23 milioane de euro in anul 2020.

In topul sumelor acordate sub forma de investitii in anul 2020 (in prima parte a anului), se situeaza:

Metropolitan Life Societate de administrare a unui fond de pensii administrat privat a primit cea mai mare infuzie de capital in luna Ianuarie, cu valoarea de 14.26 milioane de euro;

Omniasig Vienna Insurance Group a primit a doua mare infuzie de capital in luna februarie, in valoare totala de 8.93 milioane de euro.

Datele privind majorarea capitalului social al IFN-urilor sunt publicate lunar de catre reprezentantii Registrului Comertului si includ primele 40 de companii, in functie de criteriul valorii sumelor alocate.

Conditiile de creditare pe care cele mai importante IFN-uri din tara le ofera sunt oferite cu acuratete de CreditRapid.ro. In mod cert, aceste societati financiare nebancare sunt o solutie pentru foarte multe persoane care au nevoie de credite rapide online, in conditii simple, cu un numar de documente redus, pe care bancile nu ii ajuta.