Ministerul Energiei pregătește o suprataxă pentru toți producătorii de electricitate, din cauza prețurilor mari

Dumitru Chisăliță, ministrul Energiei. sursa foto: Agerpres

Ministerul Energiei lucrează la mai multe proiecte de lege prin care încearcă să țină sub control prețurile mari la energia electrică, iar unul dintre ele prevede o suprataxă pentru toți producătorii de curent, susține ministrul Dumitru Chisăliță, scrie Economica.

„Avem în discuție mai multe scheme, pentru că am luat în considerare o evoluție care se meargă până în 2030. Și atunci am etapizat, pe diverse perioade, diverse propuneri pe care să le facem exclusiv cu măsuri de la Ministerul Energiei. Iar una dintre aceste măsuri ia în considerare și o suprataxare”, a declarat ministrul Energiei.

Taxa ar urma să se aplice doar până în primăvară

Potrivit lui Dumitru Chisăliță, suprataxa ar urma să fie aplicată doar până la sfârșitul acestei ierni. Nu s-a stabilit încă nici cât de mare va fi taxa, nici de la ce preț al energiei va începe să se aplice.

„Ideea este că vrem să o facem pe o perioadă foarte, foarte scurtă, care să răspundă situației legate de prețurile foarte mari care sunt în momentul de față și încercarea de a diminua această escaladare a prețurilor pe care le avem în momentul de față sub aspectul cifrelor maximale, minimale și a modului de taxare. O să revenim în curând”, a spus ministrul, care a precizat că măsura s-ar aplica cel mai târziu până la 1 aprilie.

Ar putea plăti și producătorii de energie verde

Întrebat dacă suprataxa îi va viza pe toți producătorii, inclusiv pe cei care produc energie din surse regenerabile, precum vântul sau soarele, ministrul a răspuns că „discutăm acest aspect, dar ideea este că considerăm că ceea ce s-a întâmplat în momentul de față trebuie cumva să fie temperat inclusiv prin astfel de măsuri”.

La insistențele jurnaliștilor, Chisăliță a recunoscut apoi că taxa s-ar putea aplica tuturor producătorilor.

Banii ar merge către marile companii afectate de scumpiri

Banii strânși din suprataxă nu ar ajunge la populație, ci la marii consumatori de energie din afara gospodăriilor, adică la companiile care folosesc mult curent și au fost puternic lovite de scumpiri.

„Acum încercăm să gândim o schemă de sprijin care să se bazeze pe credit fiscal și care să meargă către acei consumatori care sunt foarte afectați și care prin măsuri de reducere a consumului de energie, eficientizare sau autoconsum pot să fie ajutați”, a explicat ministrul.

Creditul fiscal funcționează ca o reducere de taxe: în loc să primească bani direct, companiile ar putea plăti mai puțin la stat, cu condiția să investească în reducerea consumului, în eficiență energetică sau în producția proprie de energie.

România a mai avut o astfel de taxă, contestată la Curtea Constituțională

Nu este prima dată când statul încearcă să taxeze suplimentar producătorii de energie. Până la jumătatea anului trecut a fost în vigoare o suprataxă prin care statul lua 100% din câștigurile suplimentare obținute de producători din vânzările pe piața angro la prețuri de peste 450 de lei pe megawatt-oră, prag redus ulterior la 400 de lei pe megawatt-oră.

În noiembrie 2024, Curtea Constituțională a decis că o astfel de suprataxă nu poate fi de 100%, dar poate depăși 50%. Motivarea deciziei a fost publicată abia în iunie 2025, iar după aceea Guvernul a redus retroactiv taxa la 80% și a decis prin lege ca producătorilor să le fie returnați ceilalți 20%.