Ministerul Finanțelor lansează o nouă ediție Fidelis cu beneficii pentru donatorii de sânge. Ce dobânzi se oferă

Ediția din noiembrie include două tranșe speciale de titluri de stat Fidelis, în lei și în euro. Foto: Getty Images

Ministerul Finanțelor lansează, în perioada 6 - 13 noiembrie 2026, cea de-a XI-a ediție Fidelis din acest an, cu dobânzi de până la 7,75% la titlurile de stat în lei și de până la 6,60% la cele în euro. Ca ediția anterioară, și de această dată, donatorii de sânge au condiții avantajoase de subscriere, relatează Agerpres.

Persoanele fizice rezidente și nerezidente, cu vârsta de peste 18 ani, pot subscrie titluri de stat Fidelis denominate în lei și în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank și Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, UniCredit Bank și TradeVille, în parteneriat cu Libra Bank. Titlurile sunt listate la Bursa de Valori București.

Și această ediție continuă să susțină donarea de sânge prin campania „România are sânge de rocker”, derulată de Ministerul Finanțelor în parteneriat cu '„Morning Glory cu Răzvan Exarhu” și Rock FM, oferind donatorilor condiții avantajoase de subscriere.

„Cei care vor să-și investească economiile în Programul Fidelis, ediția din noiembrie, vor beneficia de dobânzi atractive și neimpozabile: în lei, de 6,60% - cu scadența la 2 ani, de 7,60% cu scadența la 2 ani pentru donatorii de sânge, de 7,15% cu scadența la 4 ani și de 7,75% cu scadența la 10 ani. În euro, de 4,50% cu scadența la 3 ani, de 5,50% cu scadența la 3 ani pentru donatorii de sânge și de 6,60% cu scadența la 10 ani”, se arată în comunicat.

Ediția din noiembrie include două tranșe speciale de titluri de stat Fidelis, în lei și în euro, dedicate investitorilor care fac dovada donării de sânge începând cu data de 1 iunie 2026.

„Aceștia vor beneficia de o dobândă de 7,60% pentru titlurile în lei, cu scadență la 2 ani, și de o dobândă de 5,50% pentru titlurile în euro, cu scadență la 3 ani”, a precizat Ministerul Finanțelor.

Donatorii-investitori beneficiază și de praguri minime de subscriere reduse:

de la 5.000 de lei la 500 de lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 de lei;

de la 1.000 de euro la doar 100 de euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 de euro;

Ministerul Finanțelor a transmis că investițiile în titlurile de stat Fidelis oferă mai multe facilități:

posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deținere în funcție de prețul primit pe bursă;

veniturile obținute din deținerea titlurilor sunt neimpozabile;

flexibilitate în administrarea și diversificarea portofoliului;

Valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei și de 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.