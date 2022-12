Ministrul Finanțelor: ”În cel mai complicat an din perspectivă economică, vă mulțumesc pentru solidaritate, încredere și înțelegere”

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a transmis un mesaj românilor, în ajun de Anul Nou, în care le mulțumește pentru solidaritatea, încrederea și înțelegerea de care au dat dovadă în ”cel mai complicat an din perspectivă economică de după cel de-al doilea război mondial”.

Sursa foto: Hepta

”Dragi români,

În cel mai complicat an din perspectivă economică de după cel de-al doilea război mondial permiteți-mi să vă MULȚUMESC pentru solidaritatea, încrederea și înțelegerea de care ați dat dovadă în această perioadă care a afectat puternic (cel puțin din perspectiva inflației ridicate) nu numai mediul socio-economic național dar și întreaga Uniune Europeană și economia mondială.

În perioadele complicate soluțiile se clădesc pe șapte piloni: curaj, rațiune, stabilitate, securitate, protecție, solidaritate și susținere.

Asta am făcut, asta vom face!

De multe ori, am tăcut și am făcut! Pentru că România s-a săturat de vorbe!

România are, a avut și va avea nevoie de fapte!

Parteneriatul pe care l-am construit cu mediul socio-economic a confirmat diferența între a vorbi și a face!

Dincolo de îngrijorările generate de efectele agresiunii rusești în Ucraina, am trecut ÎMPREUNĂ prin încercările acestui an, încercări care nu au fost deloc ușoare.

Peste 80% din voi ați participat la acest efort, dincolo de simpatiile sau antipatiile politice, iar rezultatele se văd:

1. Suntem unul dintre cei mai importanți FURNIZORI DE SECURITATE REGIONALĂ ȘI EUROPEANĂ.

Nu voi detalia în elemente de cost sau de efort, acestea sunt necesare pentru atingerea acestui obiectiv, dar pot spune, cu atât mai mult, că decizia de la ultimul Consiliu JAI aduce frustrare și sentiment de nedreptate în rândul tuturor, mai ales în contextul în care solidaritatea și unitatea ar trebui să fie cheia rezolvării problemelor actuale.

2. Avem CEA MAI STABILĂ ECONOMIE DIN REGIUNE (în contextul în care piețele financiare au manifestat o volatilitate care nu a mai fost înregistrată de la criza din 2008) și închidem anul 2022 cu o CREȘTERE ECONOMICĂ CARE VA DEPĂȘI 5%, un răspuns eficient al economiei și Guvernului la presiunile pe cost manifestate de inflație și dobânzi.

Am reușit să refacem potențialul economic și să stabilizăm economia. Economia românească produce cu 214 miliarde lei mai mult decât în anul 2021. Este un plus major, de 44 miliarde euro, iar anul 2022 va constitui anul în care numărul companiilor nou înregistrate va depăși pragul de 150.000, în timp ce numărul insolvențelor se menține departe de maxime, fiind apropiat de nivelurile minime din ultimii 12 ani.

3. Avem STABILITATE POLITICĂ. Un an greu, încercat de frământări inevitabile având în vedere diferențele doctrinare ale coaliției de guvernare a fost trecut cu brio deoarece RAȚIUNEA și RESPONSABILITATEA FAȚĂ DE ROMÂNI au fost și sunt mai importante. Acesta este, în fapt, rolul clasei politice ca, mai ales în situații complicate, să își aducă aminte că ÎI REPREZINTĂ PE ROMÂNI și că principala datorie a politicienilor este să își protejeze cetățenii și patria.

4. Avem un PARTENERIAT SOLID GUVERN – MEDIUL SOCIO-ECONOMIC. Acest parteneriat a stat la baza majorității măsurilor luate pentru România. Efortul guvernamental realizat în baza acestui parteneriat a depășit 10,7% din PIB, 149 miliarde lei (6% sprijin direct către economie și cetățeni, respectiv 83,8 miliarde lei în valori nominale și 4,7% sprijin indirect prin credit fiscal, respectiv 65,2 miliarde lei în valori nominale) și a fost consolidat de efortul antreprenorial manifestat în consolidarea activităților economice, creșterea valorii adăugate brute și a ocupării forței de muncă.

Aș încheia acest scurt bilanț cu precizarea că efortul făcut a fost necesar, este la un nivel foarte bun dar a fost centrat în jurul PRINCIPIILOR DE STABILIZARE ȘI COMPENSARE tinând cont de spațiul fiscal extrem de redus provenit din derapajele politicilor anterioare care au creat deficite imense, greu de surmontat, creând presiuni suplimentare în context negativ manifest.

Cum va fi anul 2023?

Un an care se construiește pe aceleași elemente de susținere, încredere, solidaritate, echilibru și stabilitate.

Un an dificil, marcat în continuare de puseul inflaționist (chiar dacă inflația va intra într-o zonă de temperare și chiar reducere - dar pentru asta este nevoie în continuare de o luptă continuă care se va manifesta pe întregul an 2023), complicat din punct de vedere economic și marcat de încetiniri vizibile ale economiilor puternice care vor afecta inclusiv economiile emergente precum a României, un an în care diferența va fi făcută de folosirea la maxim a instrumentelor de politică publică direcționate pe trei paliere: REFORME, INVESTIȚII ȘI SUSȚINERE A CATEGORIILOR VULNERABILE.

Efortul guvernamental stabilit prin măsurile de politică fiscal-bugetară va depăși 14,7% din PIB (228 miliarde lei), din care creditul fiscal (canalul indirect) reprezintă 4,9% din PIB, iar măsurile pentru economie și protejarea categoriilor vulnerabile însumează 9,8% din PIB.

Va fi un al investițiilor, cu un program curajos de 7,2% din PIB (112 miliarde lei) și al programelor guvernamentale destinate economiei. Trebuie să investim masiv în firmele românești pentru ca economia noastră să fie una centrată pe producția de bunuri cu valoare adăugată mare!

Este esențial să reducem dependența de lanțurile de aprovizionare globale și regionale! Doar dacă punem în prim-plan productivismul economic, mizând accelerat pe producția internă, putem spera ca România viitorului să nu mai fie bazată pe o economie de consum.

Avem nevoie de reforme susținute în educație, sănătate, economie și administrație, trebuie redusă sărăcia sub toate formele sale iar accentul trebuie pus pe cel mai important element de capital al unei națiuni: CAPITALUL UMAN.

Avem în continuare de avansat cu o serie de reforme, printre care: reforma sistemului de asigurări sociale, de rezolvat inegalitățile salariale, de crescut competitivitatea și revigorat exporturile, de contracarat creșterea inflației, și multe altele.

Și cred că cel mai important, pe termen scurt, având în vedere contextul, trebuie să gândim și să acționăm pentru protejarea categoriilor vulnerabile.

Toate aceste măsuri, care caută să compenseze creșterea inflației, să protejeze locurile de muncă și să ajute companiile românești să treacă de această perioadă complicată, reprezintă priorități pentru Guvernul României

Toate acestea vor fi FĂCUTE ÎMPREUNĂ!

De aceea, sunt convins că prin solidaritate și empatie față de cei defavorizați și, mai ales, susținând prin programe de sprijin toți angajații și companiile care produc în România, vom reuși să depășim această perioadă complicată.

În final, dincolo de a vă mulțumi încă o dată, vă doresc să aveți un an 2023 mai bun și cu multe realizări și vă îndemn să privim cu încredere și solidar viitorul! Îl realizăm ÎMPREUNĂ!

La mulți ani!”, a transmis Adrian Câciu, într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook.