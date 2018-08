Ministrul Economiei, la bilanț: România este lider european la creșterea producției industriale

Industria, motorul economiei româneşti, funcţionează şi funcţionează chiar bine, sustenabil, a declarat vineri ministrul Economiei, Dănuţ Andruşcă, în cadrul conferinţei de bilanţ pe primul semestru.



"România este lider european în ceea ce priveşte creşterea producţiei industriale. Creşterea anuală a producţiei industriale în luna aprilie a fost de 6%, a doua din UE. Totodată, România a înregistrat şi a doua cea mai mare creştere trimestrială a producţiei industriale: plus 2,1%. Cu alte cuvinte, industria, motorul economiei româneşti, funcţionează şi funcţionează chiar bine, sustenabil", a spus Dănuţ Andruşcă.



Acesta a afirmat că în bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 2018 ale operatorilor economici din portofoliul Ministerului Economiei a fost previzionată reducerea plăţilor restante cu 53,7% faţă de cuantumul înregistrat la sfârşitul lui 2017. Aceste plăţi restante vor fi reduse cu 613 milioane lei.



În ceea ce priveşte investiţiile, Andruşcă a menţionat că pentru anul 2018 operatorii economici aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei au planificat investiţii în valoare totală de 2,906 miliarde de lei, faţă de 538 milioane de lei, nivel realizat în anul 2017.



Printre realizările de la Economie, Dănuţ Andruşcă a precizat că se află şi redobândirea controlului statului asupra şantierului Naval din Mangalia, ceea ce a rezolvat o situaţie de blocaj care trena de la sfârşitul anului 2017.



"Echipa Ministerului Economiei a negociat în favoarea statului român şi în sprijinul forţei de muncă înalt calificată din şantier. Mă bucur să vă anunţ că, în prezent, la şantierul Naval din Mangalia se fac angajări", a afirmat Andruşcă.



De asemenea, ministerul Economiei a precizat că o măsură importantă din programul de guvernare este cea referitoare la resursele minerale.



"Pe 18 martie cele trei legi, a Apelor, a Minelor şi a Redevenţelor, au fost preluate de la Ministerul Economiei la Secretariatul General al Guvernului. Echipa de la Minister s-a ocupat în continuare alături de cei de la Secretariatul General de finalizarea textelor legislative. În prezent, Legea Minelor şi Legea Apelor Minerale, precum şi normele de aplicare pentru aceste legi, sunt elaborate şi se află la SGG. În ceea ce priveşte redevenţele, s-a ajuns la concluzia că soluţia optimă de reglementare este introducerea acestora în legislaţia specifică a fiecărui domeniu. În perioada imediat următoare, legile menţionate vor intra în procesul de transparenţă decizională", a mai spus Dănuţ Andruşcă.



Potrivit sursei citate, Ministerul Economiei a lucrat în 2018 pentru extinderea listei de inventariere a siturilor contaminate în vederea dezvoltării de investiţii Brownfield. Lista a fost extinsă cu 32 de situri miniere cu probleme complexe de mediu. Numărul total de situri miniere inventariate a ajuns la 89, iar un program de reabilitare al acestora va fi realizat cu fonduri europene.



În ceea ce priveşte investiţiile de tip Greenfield, Ministerul Economiei a promovat un memorandum referitor la iniţierea unor demersuri necesare relansării activităţii în domeniul industriei metalurgice, un prim pas necesar pentru buna funcţionare a unei uzine metalurgice la Zlatna.



În opinia ministrului, construcţia unei capacităţi noi metalurgice la Zlatna este condiţionată de existenţa unei mase critice de minereu pe care, singură, Cuprumin nu o poate asigura fiind necesară şi cooptarea capacităţii productive de la Moldomin. În acest sens, se are în vedere achiziţionarea de către Cuprumin a activelor miniere de la Moldomin, aflată în procedura de faliment.



Cea mai mare reuşită a Ministerului Economiei este demararea lucrărilor la proiectul BRUA, faza 1, care a luat startul în aprilie, iar Transgaz, companie din portofoliul Ministerului Economiei, construieşte deja conducta şi staţiile de comprimare necesare, susţine Dănuţ Andruşcă.



Acesta susţine că BRUA 1 este un proiect strategic pentru România, pentru Ministerul Economiei şi pentru Transgaz. Valoarea totală a BRUA 1 se ridică la 478,6 milioane de euro.



"Calendarul lucrărilor va fi respectat întocmai, pentru că este un proiect de investiţii mult prea important ca să existe devieri de la grafic. BRUA 1 ne va garanta nouă şi celorlalte ţări europene că vom avea acces la cel puţin trei surse diferite de energie. În plus, toate statele din regiune vor fi interconectate cu restul Europei. Pe termen lung, acest lucru înseamnă gaz ieftin.

Autorităţile de la Bucureşti ţin întotdeauna cont de cele mai recente evoluţii şi tendinţe, care au impact asupra rutelor de transport al gazelor naturale la nivel european. România beneficiază de avantajele localizării geografice pe coridoare importante de transport şi acces la potenţialele resurse majore de gaze naturale. Avem în vedere că se profilează două noi surse importante de aprovizionare cu gaze naturale: depozitele din regiunea Mării Caspice şi zăcămintele recent descoperite în Marea Neagră", a adăugat şeful de la Economie.



Acesta a menţionat că România a intrat şi pe piaţa de gaz din Republica Moldova, prin cumpărarea VestMoldTransgaz. Gazul românesc va ajunge peste Prut, la sfârşitul anului 2019 sau cel mai târziu la începutul anului 2020.



"Transelectrica este o companie strategică pentru România, care nu acţionează doar în graniţele ţării. În semestrul I al acestui an, Transelectrica a pus în funcţiune investiţii de circa 166 de milioane de lei. Transelectrica are un plan ambiţios de investiţii pentru acest an. Printre priorităţile din acest an se află închiderea inelului naţional de 400 kV, care va creşte furnizarea sigură a consumului la nivel naţional; retehnologizarea şi modernizarea instalaţiilor, creşterea capacităţii de transport", a afirmat Dănuţ Andruşcă.



Potrivit acestuia, Transelectrica are 6 proiecte de investiţii pe lista proiectelor de interes comun a Comsiei Europene, iar pentru unul a obţinut deja, în semestrul I, o cofinanţare de circa 28 de milioane de euro - LEA Cernavodă-Stâlpu.



De asemenea, Andruşca a precizat că Industria Naţională de Apărare, unul dintre domeniile care fac din Ministerul Economiei o instituţie strategică, beneficiază în 2018 de cele mai multe fonduri pentru investiţii din ultimii 10 ani. Au fost acordate 69 de milioane de lei pentru investiţii pentru agenţii economici din industria de apărare.



"Ministerul Economiei a efectuat demersuri în vederea pregătirii preluării Preşedinţiei Consiliului UE în semestrul I 2019.

Ne-am concentrat şi ne vom concentra, cu precădere, pe dosarele legislative şi nelegislative cu impact direct şi imediat asupra vieţii de zi cu zi a cetăţenilor. Preşedinţia României la Consiliul UE va urmări ca politicile Uniunii să se raporteze în permanenţă la principiul coeziunii. În contextul realizării obiectivului de creştere a competitivităţii la nivelul Uniunii România va propune promovarea unei noi Strategii privind Piaţa internă adaptată realităţilor economice şi tehnologice post 2020. România acordă o atenţie majoră consolidării politicii industriale. Trebuie să urmărim menţinerea în UE unei bazei industriale puternice care să asigure competitivitatea economiei, menţinerea şi crearea de noi locuri de muncă", a mai spus Dănuţ Andruşcă, ministrul Economiei.