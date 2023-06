Mobexpert predă ștafeta binelui

Mediul, economia și societatea sunt cei trei stâlpi pe care se înalță conceptul de sustenabilitate, iar România face pași importanți în direcția schimbării.

Despre acțiunile concrete demarate în acest sens de către marile companii s-a dezbătut în cadrul celei de-a doua gale „Dezvoltăm România Sustenabil” - eveniment organizat de Alessandra Stoicescu, directorul executiv al Intact Media Group, cel mai mare business de pe piața locală de media.

Gala „Dezvoltăm România Sustenabil” a strâns laolaltă actori din mai multe sectoare. Evenimentul a celebrat aportul lor pentru binele generațiilor viitoare - pentru mediu, pentru oameni, pentru economie. Și, pentru că un astfel de efort are cele mai bune rezultate atunci când forțele se unesc, am mers și mai departe de atât, si companiile premiate au nominalizat si ei la rândul lor, parteneri lor sau asociatii implicate în proiecte de sustenabilitate și responsabilitate socială. Împreună, am dat mai departe ștafeta sustenabilității, pentru recunoașterea și promovarea inițiativelor și rezultatelor celor care fac demersuri în domeniu, prețuind și având grijă de viitorul nostru, al tuturor.

Pe lângă diploma de recunoaștere a meritelor, cei premiați au primit un trofeu-clepsidră, drept simbol al timpului pe care companiile l-au investit și urmează să îl investească în mari proiecte din sfera sustenabilității.

“Știți care este cel mai scump lucru? Pentru că nu îl poți cumpăra cu bani? Timpul. De aceea, trofeele pe care le-am ales sunt reprezentative tocmai pentru acest lucru atât de prețios. Veți primi clepsidre, veți primi acest simbol al timpului care curge, la un moment dat mai repede decât ne-am dori. Și ar trebui să ne întrebăm mereu ce facem cu acest timp, cât de mult știm să îl prețuim?”, a spus Alessandra Stoicescu în deschiderea Galei.

Trofeele-clepsidră au fost oferite de Mobexpert. Mobexpert este o companie vertical integrată, care realizează pe plan local întregul proces, de la designul și proiectarea produselor, producția în fabricile Mobexpert și până la vânzarea de mobilier și decorațiuni în magazinele fizice Mobexpert și în magazinul online. La acestea se adaugă servicii personalizate de consultanță în amenajare precum și activități de logistică și import printr-o rețea de peste 400 de furnizori din întreaga lume. Astfel, modelul de business inovator al companiei o diferențiază pe piața de profil din România.