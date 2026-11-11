Noile reguli pentru tutun și nicotină pot avea efecte în lanț asupra economiei. Ce sectoare ar putea fi vizate

2 minute de citit Publicat la 12:48 11 Noi 2026 Modificat la 12:48 11 Noi 2026

201 companii și organizații europene cer Comisiei Europene să evalueze impactul economic al noilor reguli pentru produsele din tutun și nicotină, care ar putea afecta peste 1,5 milioane de locuri de muncă. Sursa foto: Getty Images

Noile reguli europene pentru produsele din tutun și nicotină ar putea avea implicații care merg dincolo de companiile producătoare. Fermieri, furnizori, firme de logistică, comercianți, dar și numeroase întreprinderi mici și mijlocii fac parte dintr-un lanț valoric care susține peste 1,5 milioane de locuri de muncă în Uniunea Europeană, potrivit datelor citate într-o scrisoare semnată de 201 companii și organizații europene și adresată președintei Comisiei Europene.

Demersul, despre care a relatat și EU Reporter, apare în contextul pregătirii unor schimbări importante ale legislației europene privind tutunul și nicotina. Este vorba despre Directiva privind produsele din tutun (TPD), Directiva privind publicitatea produselor din tutun (TAD) și Directiva privind taxarea tutunului (TED).

Semnatarii susțin obiectivele de sănătate publică, dar solicită ca viitoarele decizii să țină cont și de posibilele efecte economice și sociale.

„Nu cerem Comisiei să renunțe la ambițiile sale în materie de sănătate publică. Îi cerem să asculte, să își respecte propriile reguli și să ia decizia corectă", a declarat Nathalie Darge, secretar general al Tobacco Europe.

Printre organizațiile din România care au semnat documentul se numără HORA, Organizația Patronală a Hotelurilor și Restaurantelor din România, și ACTIV, Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit „Viitorul”.

Cât cântărește sectorul în economia UE

Lanțul economic vizat este mult mai larg decât industria producătoare. Acesta include fermieri, furnizori de componente, companii de logistică, comercianți și numeroase întreprinderi mici și mijlocii din Europa.

Printre principalele îngrijorări ale semnatarilor se numără impactul asupra firmelor mici și asupra comunităților de fermieri.

Potrivit lui Peter van der Mark, secretar general al European Smoking Tobacco Association, multe dintre companiile membre sunt afaceri mici, de familie, care nu mai pot face față costurilor tot mai mari și incertitudinii prelungite.

La rândul său, Przemysław Noworyta, secretar general al European Union of Tobacco Growers, a atras atenția că deciziile adoptate la Bruxelles ar putea afecta pe termen lung familiile de fermieri și regiunile rurale defavorizate.

Potrivit cifrelor citate de semnatari, întregul lanț valoric al tutunului și al produselor noi cu nicotină susține peste 1,5 milioane de locuri de muncă în UE, contribuie cu aproximativ 195 de miliarde de euro anual la PIB-ul Uniunii și generează peste 107 miliarde de euro pe an din accize și TVA.

O piață deja în transformare

Sectorul trece deja prin schimbări importante. Potrivit scrisorii, au fost investite miliarde de euro în tehnologii noi, produse fără fum și lanțuri de aprovizionare avansate.

Organizațiile cer ca viitoarele reguli să se bazeze pe dovezi științifice și pe date privind utilizarea în condiții reale a noilor produse din tutun și nicotină. Semnatarii susțin, de asemenea, că legislația ar trebui să țină cont de diferențele dintre produse și de riscurile asociate acestora.