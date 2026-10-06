O femeie în vârstă plânge într-un magazin, lângă rafturile cu alimente, din cauza prețurilor prea mari: „Nu știu cum m-oi descurca”

Prețurile tot mai mari la alimente se simt din ce în ce mai puternic în buzunarul românilor. Colaj foto: Captură Antena 3 CNN / Getty Images

Prețurile tot mai mari la alimente se simt din ce în ce mai puternic în buzunarul românilor. O femeie a mărturisit, cu lacrimi în ochi într-un magazin, că este nevoită să „renunțe la multe”, deoarece nu îi ajung banii. „Nu știu cum m-oi descurca”, spune ea.

„Nu știu cum m-oi descurca, mamă, că-i cu prețurile astea. Ce să faci? Trebuie să ne obișnuim și cu mai scump. Dacă ar fi să renunțați la ceva din coșul de cumpărături? Da, păi la ce să mai renunț? Renunț la multe. Uite, ulei, trag de el acolo. Zahăr nu prea mănânc că am diabet. Așa, o cafea, dacă o beau, cât mai îmi iau copii, cât mi-or mai aduce. Trebuie să renunț la multe, că nu pot să fac față. Din 20 de milioane ce să plătesc? Vine iarna, mă ia groază”, spune femeia.

Preţul crizelor suprapuse este plătit din buzunarul românior. Topul scumpirilor în luna august a fost condus de carburanţi, preţurile înregistrând o creştere de până la 35% faţă de anul trecut.

Dacă vorbim despre produsele alimentare, cafeaua, ouăle şi carnea s-au scumpit cel mai mult. Experţii avertizează că majorările de preţuri nu se vor opri aici, în timp ce veniturile românilor nu reușesc să facă față.

În ultimul an, prețurile au crescut în toate categoriile: alimente, produse nealimentare, dar și servicii. De la specialiști vin avertismente dure și spun că scumpirile nu se opresc aici.

De la 1 septembrie, cașcavalul este cu 10% mai scump, iaurtul cu 8%, iar smântâna, cafeaua, produsele de igienă, hrana pentru animale, toate au scumpire de 6%.

Și energia electrică este mai scumpă, Marți, secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a avertizat că „trebuie să ne pregătim de o iarnă şi de o primăvară 2027 cu preţuri foarte mari la electricitate”.