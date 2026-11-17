Patronatele cer înghețarea salariului minim în 2027. Foto: Getty Images

Salariul minim pe economie nu ar trebui majorat în 2027, susțin reprezentanții IMM-urilor, care consideră că situația economică nu permite o nouă creștere a costurilor salariale. După o întâlnire cu Sorin Grindeanu, președintele IMM România, Florin Jianu, a prezentat trei alternative prin care angajații ar putea primi mai mulți bani fără majorarea salariului minim: reducerea taxelor pe muncă, creșterea sumei deductibile de la 200 la 400 de lei sau introducerea unor salarii minime diferite în funcție de domeniul de activitate.

Florin Jianu şi mai mulţi reprezentanţi ai IMM România au avut marţi o întâlnire cu preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

„Noi am spus foarte clar că, în opinia noastră, a mediului de afaceri, pe analizele pe care le avem, salariul minim pe economie pentru anul următor nu poate fi crescut. Am oferit trei soluţii pentru ceea ce înseamnă creşterea salariului. Fie scazi din această taxare care este mult prea ridicată în acest moment, fie măreşti acea sumă deductibilă de la 200 lei spre 400 lei şi iarăşi banii ajung efectiv la oameni, fără să umbli la salariul minim, neumblând la salariul respectiv înseamnă că acea diferenţă deductibilă, banii respectivi merg efectiv la oameni. Şi a treia variantă pe care începem şi avem curajul să discutăm - salarii minime diferenţiate, pentru că vorbim de o productivitate diferenţiată. Am dat exemplu IT. Ce impact are salariul minim pe economie în sectorul IT sau în sectorul financiar-bancar în care salariul mediu este la 12.000 lei? Acolo poţi să ai un salariu minim mai mare. Eu cred că realitatea ne arată că trebuie să avem salarii diferenţiate", a spus Jianu la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că şi la nivel european există sisteme în care salariile minime sunt diferenţiate în funcţie de domeniul de activitate şi de productivitate.

„Nu prea există foarte multe ţări care au un salariu minim pe economie, pentru că, încă o dată, productivitatea este diferită. Vorbim de sectorul financiar, IT, care au o productivitate, sau vorbeşti de sectorul serviciilor, de exemplu, de turism, care are o sezonalitate de câteva luni de zile şi o altă productivitate", a afirmat Jianu.

Referindu-se la evoluţia salariului minim, el a subliniat că decizia trebuie să ţină cont de indicatorii economici şi de situaţia actuală a economiei.

"Dacă ai o inflaţie de peste patru ori mai mare decât inflaţia europeană, eu nu cred că poţi, în realitate, să măreşti salariul minim cu această rată a inflaţiei. Trebuie să ţinem cont de realităţile economice. Noi, în acest moment, suntem pe ceea ce înseamnă directiva europeană care spune că ai un prag între 48 şi 52% nu eşti obligat să măreşti salariul minim pe economie", a spus Jianu.