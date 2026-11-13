Condiții mai stricte pentru pensionarea anticipată. Ce se schimbă, cum se acordă și cât pierzi din pensie

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Românii care se gândesc să iasă la pensie înainte de vârsta standard trebuie să știe că noua lege a pensiilor a înăsprit condițiile pentru pensionarea anticipată. Președinta Casei Naționale de Pensii Publice, Valentina Robu, a explicat ce s-a schimbat față de vechea legislație și de ce mulți oameni aleg totuși această variantă, chiar dacă pierd o parte importantă din bani.

Potrivit șefei Casei de Pensii, regulile sunt acum mai stricte decât erau înainte.

„Acum, condițiile de pensionare pe acest tip de pensie sunt un pic mai înăsprite, față de ce au fost, față de prevederile legislației anterioare”, a declarat Valentina Robu.

Condiția principală este o vechime de cel puțin 35 de ani de contribuții, iar cei care o îndeplinesc pot ieși la pensie cu cel mult cinci ani înainte de vârsta standard. Astfel, un bărbat poate cere pensia anticipată de la 60 de ani, iar o femeie de la 57 de ani și șapte luni, în condițiile în care vârsta standard este acum de 62 de ani și șapte luni pentru femei.

„Astfel că o persoană poate să iasă la, poate beneficia de acest tip de pensie dacă face dovada că are cel puțin 35 de ani contributivi și poate ieși cu 5 ani mai devreme din vârsta standard. Da, avem din 65 pentru bărbați. Dacă la 60 de ani au cel puțin 35 de ani de vechime contributivă, pot ieși la pensia anticipată și femeile. Din 62 de ani și șapte luni vedem cinci. Acum avem posibilitatea să stăm în activitate și cu prelungire, cât dorește fiecare”, mai spune aceasta.

Noua lege le permite românilor și să rămână în activitate după vârsta standard, cât timp doresc. Valentina Robu spune că acest lucru se vede în cuantumul pensiei, pentru că fiecare an în plus lucrat aduce un câștig la calcul.

„Și cu cât stai mai mult, cu atât se simte și în pensie o îmbunătățire, datorită beneficiilor cu care a venit legea nouă la pachet”, a mai declarat șefa Casei de Pensii.

Cel mai mare dezavantaj al pensiei anticipate rămâne penalizarea, care poate ajunge acum la 24%. Pentru mulți oameni, asta înseamnă o pensie vizibil mai mică pentru tot restul vieții, motiv pentru care unii ezită să facă acest pas.

„Să știți că trendul este același cum a fost și în legisla prevăzut, și de legislațiile anterioare. De ce? Pentru că, până la urmă, reținerea este generată de acea penalizare. Astăzi, penalizarea este maxim, de 24% într-adevăr, condițiile de acces în acest tip de pensie sunt mai aspre, dar nu înseamnă că nu, nu este accesată”, spune aceasta.

Cu toate acestea, cererile nu lipsesc. Casa de Pensii a primit aproximativ 18.000 de solicitări, iar șefa instituției crede că mulți dintre cei care aleg pensionarea anticipată o fac din necesitate, fie pentru că nu mai pot munci, fie pentru că nu au o altă soluție.

„Avem undeva la 18.000 de solicitări și credem noi că, cred că sunt situații în care persoanele nu mai rezistă în câmpul muncii sau nu au o altă alternativă și atunci optează pentru o pensie anticipată, pentru că totuși pensiile nu sunt atât de mari și să mai ai și o penalizare de 24% nu-i chiar bine-venit pentru bugetul unei familii”, a mai declarat Valentina Robu.