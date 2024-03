Premieră în România: Primul magazin unde nu scanezi produse și nu plătești la casă | Cum va funcţiona Auchan Go

Intri în magazin, iei produsele pe care le vrei și ieși - aşa va funcţiona Auchan Go, primul magazin complet automatizat din România, care va fi deschis curând.

Sursa foto: Profimedia Images

Retailerul francez Auchan aduce luna viitoare în România conceptul Auchan Go, o replică a unor magazine testate deja în Franța și Polonia.

Auchan, care operează pe plan local peste 440 de magazine, dintre care 33 de hipermarketuri, va lansa luna viitoare, în București, în premieră pentru piața locală, primul magazin 100% automatizat, a declarat Tiberiu Dănețiu, Director de Marketing Auchan Retail România.

Operat sub brandul Auchan Go, magazinul permite clienților să-și facă cumpărăturile fără a scana produsele adăugate în coș și fără a trece cu ele pe la casă, fie ea self sau asistată de angajați.

Totul este posibil printr-o aplicație la care clientul trebuie să atașeze un card bancar valid și printr-un sistem complex de camere și senzori.

Cum cumperi și cum plătești de la Auchan Go

Pentru a permite clienților să cumpere fără a folosi casa de marcat, Auchan utilizează un dispozitiv cu cameră care permite surprinderea mișcărilor acestora.

Ulterior, mișcările sunt convertite în vectori care materializează părțile corpului și care sunt utilizați exclusiv pentru identificarea momentului în care un articol este ridicat sau pus jos și sunt șterși după 30 de minute.

În schimb, Auchan va păstra datele de achiziție, precum locul, orele tranzacțiilor și articolele cumpărate timp de trei ani de la data cumpărăturilor.

De altfel, retailerul a lansat deja în Google Play și App Store aplicația Auchan Go (diferită de aplicația Auchan obișnuită), unde clientul trebuie să-ți creeze un cont pentru a putea face cumpărături din acest magazin.

Pentru a-și crea un cont de client, utilizatorul trebuie să-și introducă numărul de telefon și să completeze cu data de naștere, magazinul fiind dedicat doar persoanelor de peste 18 ani. De asemenea, trebuie să introducă datele aferente cardului bancar.

Pentru a intra în magazin, clienții trebuie să scaneze un cod QR generat de aplicație. Acesta este unic, valabil pentru o singură utilizare. Ulterior, pot lua de pe raft orice articol își doresc.

După ce au terminat cumpărăturile, aceștia trebuie doar să iasă cu produsele achiziționate pe la poarta de ieșire. În scurt timp, tranzacția va apărea în aplicație.

Aplicația acceptă doar carduri bancare emise de o bancă națională. Bonurile de masă, chiar și cele în format electronic, nu sunt acceptate.

Plata pentru cumpărăturile de la Auchan Go se face automat prin debitarea cardului introdus în aplicație în momentul în care clientul părăsește magazinul, trecând cu produsele de poarta de securitate a magazinului.

Tot atunci, clientul va primi și bonul fiscal, tot în aplicație.

Ce nu ai voie să faci într-un magazin Auchan Go

Pentru că tot sistemul din magazine se bazează pe camere și senzori, dacă, spre exemplu, clientul se răzgândește și nu mai dorește un produs, este rugat să pună articolul exact de unde l-a luat.

De asemenea, clienții nu au voie să înmâneze produse altor clienți din magazin, potrivit economica.net.