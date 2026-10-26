Prețul energiei a explodat. România plătește luni cea mai scumpă electricitate din UE. Creșteri record și la gaze: „E un paradox”

Prețul energiei electrice a explodat luni în Europa, majorându-se cu peste 700% în Germania și Danemarca și cu peste 500% în Belgia și Franța. În România, deși creșterea este de doar 17%, se înregistrează cele mai mari tarife. În regiune, doar sârbii plătesc mai mult pentru energie. Și la gaze, prețurile sunt cele mai mari din ultimii patru ani. Analistul economic Adrian Măniuţiu, realizator Income, a explicat că efectele sunt în lanț și amplificate de inflația mare din țara noastră.

Prețul energiei electrice pe piața bursieră spot (pentru ziua următoare) a explodat. În Germania, Danemarca și Suedia, prețurile au crescut cu peste 700%. În Belgia, Franța și Olanda, țări care aveau, în mod normal, cele mai mici tarife din Europa, prețurile s-au majorat cu peste 500%, potrivit site-ului www.euenergy.live.

România plătește luni cea mai scumpă electricitate din UE

Chiar și în aceste condiții, luni, România avea cel mai mare preț la energie din UE. În țara noastră, prețurile s-au majorat cu doar 17% până 272.57 euro/MWh.

În regiune, este depășită doar de Serbia, unde prețul energiei electrice a crescut cu 9% până la 284.91 euro/MWh.

În Bulgaria, prețurile s-au majorat cu 14% și au ajuns la 262.40 euro/MWh și în Ungaria, majorarea a fost de 4% până la 269,35 euro/MWh.

Foto: www.euenergy.live.

Record la prețul gazelor

Explozia prețurilor la energie electrică este provocată, în principal, de majorarea prețului gazelor naturale, care a atins astăzi pe bursele europene un maxim de 97 euro/MWh.

Este cel mai mare preț din 2022, când majorarea a fost provocată de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, care a declanșat o criză energetică de amploare la nivel european.

În România, consumatorii casnici sunt parțial protejați de aceste majorărir prin schema prețului reglementat, dar cum nu există măsuri de sprijin pentru mediul de afaceri ar putea urma scumpiri în lanț, inclusiv la raft.

De asemenea, multe capacități de producție a energiei electrice se bazează pe gaze naturale, astfel că scumpirile se vor regăsi în factura la electricitate.

Unii furnizori au trimis oferte la gaze cu până la 20% mai scumpe pentru perioada noiembrie–martie. Efectiv, în facturi, aceste majorări pot însemna câteva zeci de lei până la peste 100 de lei.

La energie electrică, noile oferte sunt mai mari cu 10 până la 30%.

În România, criza este amplificată și de faptul că de trei luni, reactoarele de la centrala de la Cernavodă sunt oprite, deci nu producem deloc energie nucleară. Reactoarele ar putea fi repornite în luna decembrie, dar depinde de debitul Dunării.

În același timp, pe timpul iernii se reduc și surse prețioase de energie cum este energia solară, iar cum capacitățile de stocare sunt extrem de reduse, România va importa, cel mai probabil, energie din afara țării, la orele de vârf, la prețuri uriașe.

Avertisment: urmează o iarnă cu facturi mari

Analistul economic Adrian Măniuţiu, realizator Income, a explicat că o astfel de evoluție a prețurilor la energie era „greu de anticipat la acest nivel”, deoarece ele depind mult de factori externi.

Măniuţiu a avertizat că nu este momentul pentru liberalizarea deplină a pieței de energie.

„Totodată, e un paradox, pentru că România beneficiază de resurse energetice și iată-ne, tot în situația asta. Sigur că aici e un cumul de factori. Vorbim și de închiderea reactoarelor de la Cernavodă, dar trebuie să ne concentrăm pe ceea ce putem face.

Deși sunt un adept al pieței libere, cred că liberalizarea, și aici ar trebui temperat. Și probabil că mesajul care va veni și dinspre Ministerul Energiei, acolo unde Dumitru Chisăliță propunea, în momentul anterior numirii sale ca ministru, exact soluția asta, și anume amânarea trecerii la o piață liberă și prelungirea momentului cu cel puțin 12 luni în care schema asta pentru casnici, de plafonare a prețurilor continuă”, a spus economistul.

Realizatorul Income a spus totuși că plafonarea prețurilor nu este o soluție pe termen lung, dimpotrivă.

„Suntem într-o situație absurdă, în care prețul ăsta plafonat e pentru toată lumea și pentru cei care își permit și pentru cei care nu își permit. Ar trebui să diferențiem un pic și să mergem țintit și mult mai profund către cei care sunt afectați tare de creșterea prețurilor la energie, nu un ajutor general, pentru că nu ne permitem financiar să facem treaba asta”, a spus economistul.

Adrian Măniuțiu a atras atenția că războiul din Ucraina afectează inclusiv desfășurarea în condiții normale a proiectului Neptun Deep.

„Avem și probleme la Marea Neagră, de unde, foarte curând, la începutul anului viitor, ar trebui să curgă deja gaze de la platforma Neptun Deep în sistemul național de transport. Dar Marea Neagră a ajuns o zonă de conflict. Nu e undeva la marginea zonelor noastre, ci chiar în inima zonei economice exclusive a României. Avem drone maritime, avem drone aeriene, deci o situație foarte complicată, care ține, dincolo de problema de energie, inclusiv de securitatea națională a României”, a explicat el.

Totuși, există „speranțe” că se va diminua inflația, ceea ce va mai reduce din usturimea acestor scumpiri.

„Mai există speranțe că vom avea o inflație mai mică, pentru că aceste prețuri împing și inflația. Va fi mai mică decât anul viitor, dar va fi mai mare decât proiecțiile făcute inițial.



Și avem inclusiv ultimul raport al Băncii Naționale, care o situează undeva între 6 și 7 procente. Nu e deloc un procent și o valoare îmbucurătoare”, a mai spus economistul.

Potrivit informațiilor Hotnews, Ministerul Energiei, condus de Dumitru Chisăliță, pregătește un proiect de hotărâre prin care să fie prelungită și în noiembrie starea de criză din sectorul energetic. Hotărârea ar permite Transelectrica să ia măsuri precum interzicerea exporturilor și limitarea furnizării de energie pentru unii consumatori industriali.



Chiar și cu aceste măsuri, Adrian Măniuțiu a avertizat că urmează o iarnă „dificilă”, cu prețuri care vor pune presiune mare pe bugetele românilor. El a atras atenția că nu doar curentul și gazele se scumpesc. Ultimele informații potrivit cărora SUA ar pregăti o nouă intervenție în Iran au dus iar la scumpirea barilului de petrol. În România, prețul carburanților au explodat.