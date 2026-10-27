Prețul gigacaloriei scade de la 1 noiembrie în toată țara. Cât vor plăti românii pentru căldură iarna aceasta

TVA pentru energia termică scade de la 21% la 11%, odată cu intrarea în sezonul rece. Foto: Getty Images

Românii racordați la sistemele centralizate de termoficare vor plăti mai puțin pentru fiecare gigacalorie consumată, începând cu 1 noiembrie 2026. TVA pentru energia termică scade de la 21% la 11%, odată cu intrarea în sezonul rece. Reducerea se aplică la nivel național, până la 31 martie 2027, însă prețul efectiv al gigacaloriei diferă de la un oraș la altul.

Scăderea TVA va duce la o reducere de aproximativ 8,3% a prețului final al energiei termice, dacă tariful fără TVA rămâne neschimbat. Astfel, pentru o gigacalorie care costă în prezent 400 de lei, consumatorii ar urma să plătească aproximativ 367 de lei, cu 33 de lei mai puțin.

Măsura este prevăzută de Codul fiscal și se aplică în fiecare an, în perioada 1 noiembrie - 31 martie. Prin urmare, nu este vorba despre o nouă reducere de preț decisă de Guvern, ci despre revenirea la cota redusă de TVA pentru sezonul rece.

Cât va costa gigacaloria în București de la 1 noiembrie

În București, unde încălzirea locuințelor a început deja, prețul unei gigacalorii va scădea de la aproximativ 399 de lei la 366 de lei, dacă tariful de bază rămâne neschimbat.

Potrivit datelor publicate de Compania Municipală Termoenergetica București, prețul energiei termice facturate populației este de 283,75 lei/MWh, fără TVA. Acesta reprezintă aproximativ 330 de lei pentru o gigacalorie, înainte de aplicarea taxei.

La TVA de 21%, prețul final ajunge la aproximativ 399 de lei pe gigacalorie. De la 1 noiembrie, odată cu aplicarea cotei de 11%, acesta scade la aproximativ 366 de lei.

Diferența este de circa 33 de lei pentru fiecare gigacalorie consumată. De exemplu, pentru un consum de două gigacalorii, economia ar fi de aproximativ 66 de lei, în condițiile în care tariful fără TVA nu se modifică.

Prețurile diferă de la un oraș la altul

Deși reducerea TVA se aplică în întreaga țară, românii nu plătesc același preț pentru energia termică. Tarifele diferă în funcție de costurile de producție și distribuție, dar și de subvențiile acordate de autoritățile locale.

Astfel, scăderea procentuală determinată de modificarea TVA este aceeași, însă suma economisită pentru fiecare gigacalorie poate fi diferită de la o localitate la alta.

De asemenea, reducerea prețului pe gigacalorie nu înseamnă neapărat că facturile lunare vor fi mai mici decât cele din lunile precedente. Pe măsură ce temperaturile scad, crește și cantitatea de energie necesară pentru încălzirea locuințelor, astfel că factura finală poate fi mai mare, chiar dacă prețul unitar este mai mic.

De ce scade TVA de la 21% la 11%

Regimul fiscal actual este prevăzut de Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare, ale cărei modificări referitoare la TVA au intrat în vigoare la 1 august 2025.

La acel moment, cota standard de TVA a crescut de la 19% la 21%, iar cota redusă aplicabilă energiei termice în sezonul rece a fost majorată de la 5% la 11%.

În perioada aprilie-octombrie, energia termică pentru care nu se aplică alte facilități fiscale este taxată cu TVA de 21%. În schimb, între 1 noiembrie și 31 martie, consumatorii eligibili beneficiază de cota redusă de 11%.

Cine beneficiază de TVA redusă pentru energia termică

Conform Codului fiscal, cota redusă de TVA de 11% se aplică energiei termice livrate în sezonul rece către populație, dar și către alte categorii de consumatori.

Printre beneficiari se numără spitalele publice și private, unitățile de învățământ publice și private, organizațiile neguvernamentale, unitățile de cult și furnizorii acreditați de servicii sociale, publici sau privați.

Reducerea nu se aplică automat tuturor surselor de încălzire. De exemplu, energia electrică utilizată pentru încălzirea locuinței nu beneficiază de această facilitate fiscală sezonieră.