Preţurile la alimente continuă să crească. Soluţiile de plafonare găsite de alte ţări

Explozia preţurilor la alimente şi cea a facturilor la utilităţi pun din ce în ce mai mare presiune pe finanţele românilor.

Sursa foto: Profimedia Images

Sunt deja ţări, precum Ungaria, care au decis să plafoneze preţurile unor alimente.

În România discuţia despre plafonări este departe de a se concretiza, deşi au fost voci care au cerut ca Guvernul să ia o astfel de decizie.

În acest context, analiştii economici spun că ne aşteaptă un an 2023 extrem de greu şi chiar şi o posibilă recesiune.

"Măsura ar fi benefică şi pentru România, dar cred că este posibil să fie pusă în practică. Orice plafonare a unui preţ sau a unui produs sau a unui serviciu în România duce la penurie, probabil vor dispărea de pe piaţă produsele alimentare pentru care se plafonează preţul sau se vor vinde pe sub tejghea", a declarat Adrian Negrescu la Antena 3 CNN.

"Pensia e mică şi nu am cu ce. Nevastă-mea e bolnavă, are ciroză, n-are pensie. Numai eu o singură pensie şi aia mică.Găurile sunt făcute, când am luat banii i-am şi luat", susţine un pensionar.

În schimb, premierul Nicolae Ciucă dă asigurări că această măsură nu va fi aplicată în România şi a oferit mai multe detalii despre majorarea preţurilor şi salariilor.

"România nu este în pericol să intre în recesiune economică", a declarat Nicolae Ciucă la Antena 3 CNN.