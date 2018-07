PRIMER: ”Taxa clawback” și “taxa de raft”, principalele motive pentru care peste 2000 de medicamente sunt in pericol de a disparea

Pixabay

PRIMER: “ ”Taxa clawback” care a ajuns la 25% si “taxa de raft” care depaseste in multe cazuri 20% sunt principalele motive pentru care peste 2000 de medicamente din toate categoriile terapeutice, nu numai citostatice, sunt in pericol de a disparea adancind criza cronica a medicamentelor din ultimii 3 ani care afecteaza toti pacientii. In plus, Romania pierde in fiecare zi din competitivitatea industriei locale, riscand sa devina complet captiva importurilor de medicamente”

PRIMER - Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania – care reuneste 16 situri de fabricatie din tara – isi exprima ingrijorarea cu privire la aparitia in spatiul public a unor analize care nu identifica cauzele reale ale crizelor cronice de medicamente din Romania, putand conduce la luarea unor masuri care agraveaza situatia din prezent,

“Politica de calcul a pretului la medicamente practicata de Ministerul Sanatatii nu este cauza principala a disparitiei acestora, pentru ca este de inteles efortul autoritatilor de a obtine de la producatori preturi similare cu cele practicate in restul Uniunii Europene” a declarat Dr Dragos Damian, Director Executiv PRIMER. “Problema apare atunci cand, la un pret negociat la cel mai mic nivel pentru medicamentele cu si fara contributie personala, producatorii sunt obligati sa achite in plus statului o “taxa clawback” de 25% si sa plateasca o “taxa de raft” pe canalele comerciale care a ajuns sa depaseasca 20%. Asa incat, in realitate, pretul medicamentelor generice si biosimilare devine cu pana la 50% mai mic decat in Europa, producatorii fiind nevoiti fie sa le retraga din comercializare fie sa nu le mai lanseze deloc in Romania. Medicamente dintre cele mai comune de tipul enalapril, metoprolol, goserelin, filgrastim, doxorubicina, etanercept, cisplatina, amoxicicilin + acid clavulanic, esomeprazol, levetiracetam, escitalopram, pregabalin, diclofenac, pantoprazol – si lista poate continua - sunt in acest context, nerentabile. Daca luam ca exemplu Polonia, unde nu exista crize ale medicamentelor, trebuie subliniat ca “taxa clawback” este zero, “taxa de raft” este interzisa prin lege iar prescrierea medicamentelor se face pe denumire comerciala” a completat Damian.

PRIMER a aratat in repetate randuri ca volumele de medicamente fabricate in tara au scazut cu peste 40% in perioada 2006–2016 si ca in 2017 productia locala a stagnat, desi piata farmaceutica a crescut cu 17%. Politicile publice din domeniul medicamentului, de care nu este responsabil doar Ministerul Sanatatii, continua sa afecteze atat pacientii cat si fabricile locale de medicamente. Romania trebuie sa adopte in politica medicamentului un plan de guvernare care sa solutioneze cauzele reale ale crizelor si care sa introduca masuri simple si eficiente, cu accentul pe utilizarea medicamentele generice si biosimilare, care aduc economii si pot substitui exporturile paralele, dar care sunt discriminate in Romania. “PRIMER solicita din nou coalitiei de guvernare PSD – ALDE sa dialogheze cu fabricantii din tara si sa se implice serios, la nivel de experti economici, in intelegerea si rezolvarea problemelor aprovizionarii cu medicamente in general si din productia interna in mod particular. Spre exemplu, in loc sa oblige producatorii locali la plata unei taxe injuste, autoritatile ar trebui sa incurajeze investitii in fluxuri de fabricatie care sa produca in tara citostatice, imunoglobuline sau vaccinuri” a concluzionat reprezentantul patronatului.

Din PRIMER fac parte cele mai importante 16 fabrici de medicamente din tara: AC HELCOR, ANTIBIOTICE, B.BRAUN, BIO-EEL SRL, BIOFARM, GEDEON-RICHTER, LABORMED-ALVOGEN, LAROPHARM, MAGISTRA CC, POLISANO PHARMACEUTICALS, ROPHARMA, SANTA SA, SLAVIA PHARM, ZENTIVA, TERAPIA-SUN PHARMA, VIM SPECTRUM.