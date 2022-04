Producţie record de oţel în România | Cel mai mare nivel din ultimii 43 de ani

Investiţiile înbunătăţesc performaţa! Este dovada dată de nivelul-record de producție obţinut de combinatul siderurgic din Liberty Galaţi, principalul producător integrat de oţel din România.

"Este absolut adevărat că am înregistrat o productie record de 2,35 milioane de tone de oțel lichid, cel mai bun volum din 2010, am reușit să obținem 2,1 milioane de tone fontă lichidă la Furnalul nr. 5, cea mai bună performanță de la instalarea acestuia. De asemenea, am realizat 1,6 milioane de tone la Laminorul de Benzi la Cald, un alt record, la fel ca și alte laminoare, cel de produse zincate și cel de tablă acoperită organic.

De la achiziţionarea combinatului, grupul a investit masiv iar acum, datorită eficienței operaționale și manageriale, dar şi cu ajutorul unei echipe performate, se îndreaptă către o producţie de 3 milioane de tone pe an. Volumele mari de producţie au fost susţinute în aceeaşi masură de creşterea calităţii produselor", a declarat Prasanta Mishra - Director Executiv LIBERTY Galați.

Grupul are în vedere atingerea neutralităţii de carbon până în anul 2030, un plan cu invesţiţii pe măsură, mai anunţă directorul executiv.