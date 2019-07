Reduceri eMAG la aspiratoare. Cele mai bune 3 oferte de azi

Reduceri eMAG la aspiratoare. Dacă aveți nevoie de un aspirator, oferta eMAG de astăzi nu vă va dezamăgi. Pentru cele mai mari reduceri eMAG la aspiratoare, citiți acest articol.

Magazinul online emag.ro vă oferă numeroase aparate de curățat, aspiratoare și alte dispozitive similare la prețuri foarte avantajoase.

Pentru a consulta întreaga listă cu reduceri eMAG la aspiratoare, intrați aici.

Mai jos găsiți trei recomandări pe care vi le facem la aspiratoare de la eMAG.

eMAG Reduceri la aspiratoare. Top 3 oferte Stock Busters

1. Robot de aspirare iRobot Roomba 886

Începem lista scurtă de recomandări cu un robot de aspirare foarte performant, care beneficiază de o reducere consistentă de preț, de 25 la sută.

Datorita sistemului performant de curatare AeroForce, tehnologia de curatare Roomba 886 a devenit cu pana la 50% mai eficienta. Putere de aspirare cu pana la 5 ori mai mare este suplimentata de extractoare de cauciuc cu caneluri, care aspira praful eficient, dar si murdaria bruta sau foarte fina din toate tipurile de pardoseli si covoare. Deoarece extractoarele necesita foarte putina intretinere, veti avea un trai un pic mai usor cu un aspirator robot Roomba.

Mai mult decat atat, noul Roomba 886 ruleaza mai linistit, are de doua ori mai mare capacitate de viata a bateriei, capacitate dubla de colectare si o statie de incarcare cu adaptor integrat. Investiti in casa dvs. si achizitionati noul Roomba 886. In comparatie cu 870, robotul Roomba ofera functia de far virtual, care gestioneaza curatenia in mai multe camere simultan.

Puteți cumpăra acest robot de aspirare de aici.

eMAG reduceri la aspiratoare

2. Aspirator profesional vertical pentru mediu uscat Nilfisk

VU 500/12 este un aspirator usor de utilizat si de intretinut, special conceput pentru medii de lucru exigente. Sistemul de ajustare automata a periei asigura o curatenie ridicata si o productivitate crescuta pe diferite suprafete.

Nivelul de presiune sonora de 59 dB(A), permite utilizarea aspiratorului pe toata durata zilei fara a-i deranja pe cei din jur. Puterea nominala a aspiratorului este de 1000 de W. De asemenea, VU 500/12 poate fi utilizat minim 4 ore pe zi.

Are un discount de 21 la sută din prețul original în aceste zile pe emag.ro.

Îl găsiți aici.

Reduceri eMAG la aspiratoare. Top 3 oferte

3. Aspirator fara sac Dyson Cinetic Big Ball Absolute

Dyson Cinetic capteaza praful microscopic care infunda filtrele aspiratoarelor conventionale nemaifiind astfel nevoie de a spala filtrele sau a le inlocui. Cele 36 de cicloane Dyson Cinetic oscileaza pe frecvente de pana la 5000Hz, impiedicand astfel praful microscopic sa se acumuleze in filtre. Puterea de aspiratie ramane astfel nealterata an dupa an.

Avantajele acestui aspirator:

- Mecanism nou, proiectat special pentru golirea igienica a containerului de praf.

- Peria turbo cu fibre de carbon curata ireprosabil mizeria din mochete si covoare si tot praful de pe pardoselile tari (gresie/ parchet/ podele). Filamentele din fibra de carbon disipa sarcina statica acumulata, lasand astfel particulele de praf pe pardoseala, pentru a fi aspirate.

- Peria Musclehead se adapteaza automat oricarui tip de pardoseala, permitand o aspiratie eficace. Senzorul de suprafata declanseaza automat reglajul pe inaltime al periei functie de schimbarea tipului de pardoseala, pentru a maximiza puterea de aspiratie.

- Manerul articulat la 360º asigura o adaptabilitate si o aspirare usoara.

Modelul face parte din gama de reduceri eMAG la aspiratoare și beneficiază de un discount de 27 la sută din preț.

Puteți profita de ofertă aici.