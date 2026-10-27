Românii taie din micile plăceri ca să le ajungă banii de facturi. Sute de restaurante, cofetării și saloane, scoase la vânzare

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Românii renunță la tot mai multe cheltuieli considerate nenecesare, de la ieșirile la restaurant și vizitele la salon până la comenzile de mâncare și micile răsfățuri de weekend, pentru a-și putea plăti facturile și cumpărăturile zilnice, iar efectele se resimt tot mai puternic în rândul micilor afaceri, sute de restaurante, cofetării și magazine fiind scoase la vânzare.

Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că vânzările din sectorul serviciilor sunt în scădere, cele mai afectate domenii fiind restaurantele, saloanele de înfrumusețare și jocurile de noroc.

La nivelul întregului an, vânzările din domeniul serviciilor au scăzut cu aproape 4%, însă în unele sectoare declinul este mult mai accentuat.

Saloanele de înfrumusețare au înregistrat, în primele opt luni ale acestui an, cu 10% mai puține comenzi decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar o scădere similară, tot de 10%, s-a consemnat și în cazul restaurantelor. Cel mai mare declin apare la jocurile de noroc, unde vânzările au coborât cu aproape 20%.

Scăderea vânzărilor pune presiune pe antreprenori, care se confruntă în același timp cu costuri tot mai mari cu angajații și cu taxele datorate statului.

La aceste cheltuieli se adaugă scumpirile de pe piața energiei, unde facturile sunt tot mai mari, dar și creșterea prețului carburanților, astfel că multe afaceri ajung să își închidă ușile.

Pe platformele online au apărut sute de anunțuri prin care sunt vândute afaceri la cheie, de la restaurante și cofetării până la magazine și saloane de înfrumusețare, în condițiile în care proprietarii lor nu mai pot face față costurilor.