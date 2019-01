Foto: captură video Antena 3

România a ajuns la o absorbţie de 26% a fondurilor europene, aproape de media Uniunii Europene, care este de 27%, a declarat marţi, ministrul de resort, Rovana Plumb, la Palatul Victoria.



„La început de an, România prinde viteză. Chiar în aceste zile, când România a preluat preşedinţia rotativă a Uniunii Europene, în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor europene ea se cifrează la un procent de 26%, apropiat de media Uniunii Europene, care este de 27%. Vreau să mulţumesc pe această cale colegilor mei, tuturor autorităţilor din România, dar şi Comisiei Europene, doamnelor şi domnilor comisari, cât şi direcţiilor de specialitate ale Comisiei Europene, cât şi beneficiarilor pentru acest rezultat. Să nu uităm că România a pornit de la o rată de absorbţie zero, iar din 2017 şi până acum am ajuns la 26%. Am trimis la Comisia Europeană în decembrie, spre finalul lunii, mai multe cereri de rambursare şi aşteptăm să se întoarcă în România cât mai repede încă 355 de milioane euro. Acest procent de 26% în cifre absolute înseamnă aproape 8 miliarde de euro, investiţii de care au beneficiat şi beneficiază în continuare milioane de români, autorităţile locale şi, de asemenea, tot ceea ce înseamnă mediul de afaceri”, a explicat Rovana Plumb.