Schimbări importante pentru transportatorii din România: Taxa fixă TollRO ar putea scădea de la 2.000 la 500 de lei

2 minute de citit Publicat la 18:48 11 Noi 2026 Modificat la 18:48 11 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Transportatorii rutieri ar putea plăti de patru ori mai puțin atunci când sistemul electronic TollRO nu poate stabili distanța parcursă de un vehicul. Senatul a votat miercuri un proiect care prevede reducerea sumei fixe de la 2.000 la 500 de lei, dar și reguli mai simple pentru facturare și plată. Modificările au fost anunțate de Federația Operatorilor Rutieri de Transport (FORT), însă nu se aplică deocamdată. Proiectul trebuie să fie aprobat și de Camera Deputaților, care are ultimul cuvânt.

„Senatul României a adoptat astăzi, 11 noiembrie, cu 77 de voturi pentru, proiectul legislativ L579/2026 privind modificarea sistemului TollRO!”, a transmis FORT, miercuri, pe Facebook. Organizația precizează că schimbările au fost cerute și susținute de reprezentanții transportatorilor.

Ce se schimbă în sistemul TollRO. Taxa fixă scade de la 2.000 la 500 de lei

Una dintre cele mai importante modificări este reducerea sumei fixe pe care transportatorii trebuie să o achite atunci când sistemul nu poate determina câți kilometri a parcurs un vehicul. În loc de 2.000 de lei, aceasta ar urma să fie de 500 de lei și să se aplice o singură dată la 24 de ore, nu la 12 ore, ca în prezent.

Și facturarea ar urma să fie simplificată. În loc să primească facturi în fiecare zi, firmele de transport ar urma să fie facturate de două ori pe lună, ceea ce le-ar scuti de o parte din documentele pe care trebuie să le gestioneze. În plus, termenul de plată ar urma să fie de 30 de zile de la primirea notificării.

Proiectul încearcă să rezolve și problemele apărute atunci când sistemul electronic de taxare nu funcționează. Dacă aplicația sau echipamentele de control au defecțiuni care durează mai mult de 12 ore, vehiculele nu ar urma să fie considerate ca fiind în situație de neplată în perioada respectivă. Taxa pentru distanța parcursă va putea fi calculată ulterior, fără costuri suplimentare pentru transportatori.

O altă schimbare le-ar permite firmelor să cumpere bilete de traseu prin distribuitori autorizați, inclusiv cu termene de plată stabilite comercial.

„Este un pas important către un sistem de taxare mai echitabil, mai predictibil şi mai puţin împovărător pentru transportatorii români!”, au transmis reprezentanții FORT.

TollRO a avut probleme tehnice încă din primele ore de funcționare

Sistemul electronic TollRO a început să funcționeze la 1 octombrie 2026, însă lansarea nu a fost lipsită de probleme. Aplicația a înregistrat erori încă din primele ore, iar defecțiunile s-au repetat și în zilele următoare, provocând dificultăți transportatorilor care încercau să achite tarifele rutiere.

CNAIR a anunțat că utilizatorii nu vor fi sancționați pentru neplată în perioadele în care sistemul nu a funcționat și nu au putut cumpăra tariful rutier. De altfel, CNAIR ceruse anterior amânarea aplicării TollRO până la 1 aprilie 2027, invocând problemele tehnice care împiedicau funcționarea corespunzătoare a sistemului.

Mai multe organizații ale transportatorilor, printre care FORT, Uniunea Națională a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) și Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR), au cerut amânarea sancțiunilor pentru neplată și eliminarea temporară a sumei fixe de 2.000 de lei, până la remedierea problemelor.

Proiectul care modifică regulile TollRO a fost inițiat de senatorul PSD Robert Cazanciuc, alături de alți parlamentari, în urma solicitărilor venite din partea transportatorilor.

Senatul l-a adoptat miercuri cu 77 de voturi pentru, unul împotrivă și opt abțineri. Urmează votul Camerei Deputațilo.