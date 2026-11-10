Singapore intră în cursa aurului și deschide un seif de 500 de tone pentru băncile centrale ale lumii

1 minut de citit Publicat la 10:41 10 Noi 2026 Modificat la 10:42 10 Noi 2026

Singapore lansează un serviciu de depozitare a aurului pentru băncile centrale străine. *Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Autoritatea Monetară din Singapore (MAS) a anunţat marţi că va lansa un serviciu de depozitare de aur pentru băncile centrale străine şi va reduce taxele pentru anumite companii care activează pe piaţa aurului, în încercarea de a concura cu marile centre globale de tranzacţionare a metalelor preţioase, transmite Reuters, potrivit Agerpres.

"Dezvoltarea pieţei noastre de aur reprezintă o prelungire a poziţiei de centru financiar de încredere a Singaporelui", a declarat vicepremierul Gan Kim Yong, care deţine şi funcţiile de ministru al Comerţului şi Industriei din Singapore, precum şi pe cea de preşedinte al MAS.

Serviciul de depozitare va permite stocarea rezervelor de aur în numele băncilor centrale străine, al instituţiilor financiare internaţionale şi al entităţilor suverane, în interiorul facilităţilor de depozitare ale MAS, care au o capacitate de 500 de tone.

"Pe fondul cererii tot mai mari pentru aur ca activ de rezervă, băncile centrale caută mai multe opţiuni pentru a-şi consolida rezilienţa. Am primit deja semnale că există părţi interesate. Întrucât acestea au un caracter confidenţial, nu pot oferi detalii despre care bănci centrale anume ne-au contactat", a adăugat Gan Kim Yong.

Noul serviciu de depozitare dedicat băncilor centrale va completa facilităţile comerciale de depozitare a aurului din Singapore, care au o capacitate de 2.000 de tone şi deservesc participanţi de pe piaţă precum bănci specializate în metale preţioase, investitori instituţionali şi persoane înstărite.

Această iniţiativă vine în contextul în care Singapore se pregăteşte să lanseze, până la sfârşitul anului, un sistem de compensare pentru tranzacţiile cu aur de tip "over-the-counter" (OTC). Se preconizează că tranzacţionarea efectivă şi operaţiunile de piaţă vor începe în martie 2027, lichiditatea pieţei urmând să crească treptat pe parcursul anului, a informat MAS în comunicat.

În alte părţi ale Asiei, Guvernul din Hong Kong face eforturi pentru a extinde capacităţile de stocare a aurului şi pentru a transforma oraşul într-un centru internaţional de tranzacţionare a aurului.