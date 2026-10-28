STUDIU EY: Philip Morris International, contribuție de 343 miliarde euro la economia EU

Studiul EY-Parthenon estimează contribuția economică a Philip Morris International în UE la 342,8 miliarde de euro între 2021 și 2025 și evidențiază rolul României în producție și exporturi.

Adrian Maniutiu, Sabina Iosub

Philip Morris International a avut o contribuție totală estimată la 342,8 miliarde de euro în economia Uniunii Europene între 2021 și 2025, arată cea de-a doua ediție a studiului „Economic Footprint of Philip Morris International in the European Union”, realizat de EY-Parthenon și lansat la Bruxelles. România apare în raport ca unul dintre huburile industriale și de export ale grupului.

Contribuția estimată de 342,8 miliarde de euro echivalează cu aproximativ 0,40% din PIB-ul Uniunii Europene în fiecare an sau, într-o comparație mai simplă, cu aproximativ un euro din fiecare 250 generați în economia UE.

Suma nu reprezintă cifra de afaceri sau profitul companiei. Modelul EY-Parthenon calculează efectele directe, indirecte și induse ale activității PMI, la care adaugă veniturile fiscale și valoarea creată în retail.

195,7 miliarde de euro venituri fiscale

Din total, 130,5 miliarde de euro reprezintă impactul economic al activităților companiei și al lanțului economic pe care îl susține. Alte 195,7 miliarde de euro sunt venituri fiscale generate în perioada analizată, iar 16,6 miliarde de euro reprezintă valoarea creată pentru comercianți.

Raportul calculează un multiplicator economic de 3,02: pentru fiecare euro de activitate economică directă atribuit PMI, sunt generați încă 2,02 euro în restul economiei europene.

În perioada 2021–2025, compania a cheltuit 22,3 miliarde de euro cu furnizorii europeni și a investit 27,4 miliarde de euro în propriile operațiuni din Europa.





Exporturi de aproape 40 de miliarde de euro

Exporturile PMI din Europa au totalizat 39,5 miliarde de euro în cei cinci ani analizați. Valoarea anuală a crescut de la 6,7 miliarde de euro în 2021 la 8,8 miliarde în 2025.

Potrivit raportului, 15 dintre cele 17 unități de producție ale PMI din UE produc pentru segmentul produselor fără fum. Europa fabrică toate consumabilele de tutun încălzit și pliculețele cu nicotină vândute de companie în UE și, excluzând SUA, 73% din consumabilele de tutun încălzit și 95% din pliculețele cu nicotină comercializate de PMI la nivel global.

Aproape 164.000 de locuri de muncă

În 2025, activitatea PMI susținea, potrivit modelului EY-Parthenon, aproape 164.000 de locuri de muncă în Uniunea Europeană, dintre care 22.490 direct în companie. Fiecare loc de muncă direct susține astfel aproximativ alte șase locuri de muncă în lanțurile de furnizori și în economia extinsă. Raportul pune accent și pe investițiile în cercetare și dezvoltare: 422 de milioane de euro în UE între 2021 și 2025 și aproximativ 2,2 miliarde de euro în Elveția.

România și fabrica de la Otopeni

România apare în studiu ca unul dintre exemplele transformării industriale a companiei.

PMI a investit peste 1,1 miliarde de dolari în România în ultimii 30 de ani, dintre care peste 730 de milioane de dolari din 2017 pentru transformarea fabricii din Otopeni într-un centru de producție de înaltă tehnologie pentru produse din tutun încălzit. Peste 90% din producția fabricii este exportată în peste 50 de piețe de pe cinci continente. În 2025, exporturile României de produse din tutun încălzit au depășit 1,3 miliarde de euro. Compania susține, direct și prin efectele activității sale în economie, peste 9.000 de locuri de muncă în România, iar în jurul operațiunilor sale funcționează o rețea de peste 4.000 de furnizori locali.

Studiul complet și rezumatul executiv sunt disponibile pe footprintreport.eu. Raportul a fost realizat de EY-Parthenon la solicitarea PMI.

Material realizat cu sprijinul Philip Morris România.