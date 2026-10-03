Țara în care ești multimilionar cu 1 euro și miliardar cu 1000. Moneda s-a prăbușit la cote istorice în Iran

1 minut de citit Publicat la 22:22 03 Oct 2026 Modificat la 22:22 03 Oct 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Rialul iranian a scăzut, sâmbătă, la noi minime istorice, euro depășind pentru prima dată 3 milioane de riali, iar dolarul american oscilează în jurul valorii de 2,7 milioane de riali pe piața liberă, scrie publicația Iran International.

Lira sterlină a atins aproximativ 3,52 milioane de riali, în timp ce dirhamul din Emiratele Arabe Unite s-a tranzacționat la peste 730.000 de riali, conform cursurilor de piață deschisă la începutul tranzacțiilor de sâmbătă.

Dolarul se tranzacționa la aproximativ 2,45 milioane de riali la începutul acestei săptămâni, ceea ce înseamnă că prețul său în riali a crescut cu peste 8% în mai puțin de o săptămână.

Ultima scădere amplifică scpderea accentuată a monedei din cauza sancțiunilor, restricțiilor asupra exporturilor de petrol și costurilor economice ale războiului cu Statele Unite.

În urmă cu aproximativ un an, dolarul se tranzacționa la aproximativ 1,1 milioane de riali, mai mult decât dublându-se în ultimul an.

Scăderea rialului sporește presiunea asupra gospodăriilor și întreprinderilor care se confruntă deja cu o inflație abruptă. Datele oficiale pentru luna septembrie au arătat că prețurile de consum au fost cu 89,8% mai mari decât în ​​urmă cu un an, în timp ce inflația medie din cele 12 luni precedente a ajuns la 73,6%.