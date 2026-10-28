Un bărbat a împrumutat 7.500 de lei de la IFN şi s-a trezit că are de dat înapoi 68.000 de lei. Cum a ajuns Ionuț în această situație

Un bărbat a împrumutat 7.500 de lei de la IFN şi s-a trezit că are de dat înapoi 68.000 de lei FOTO: Getty Images

Un bărbat care a împrumutat de la un IFN (instituţie financiară nebancară) 7.500 de lei s-a trezit după un timp că are de dat înapoi 68.000 de lei. Ionuț a povestit pentru Observator News că returnase o parte din împrumut, nu a fost notificat cu privire la datorie, dar s-a trezit dintr-o dată în situația neplăcută.

Într-un material realizat de sursa citată se menționează că tot mai mulți români apelează la credite acordate de IFN-uri, care dau rapid împrumuturi, însă percep dobânzi uriaşe în caz de neplată.

Pentru că nu reușesc să plătească ratele la timp, se trezesc cu restanțe care sunt taxate usturător, iar numărul restanţierilor a crescut, în timp ce IFN-urile nu au acceptat anul acesta nicio negociere pentru amânarea sau eşalonarea datoriilor.

Astfel de credite pot crea o spirală a datoriilor din care este foarte greu de ieşit.

Ionuţ a împrumutat 7.500 de lei de la un IFN. A apucat să achite o parte, apoi a plecat în Anglia şi susţine că nu a mai primit nicio înştiinţare. După un timp, când s-a întors acasă, a avut o surpriză neplăcută.

„M-am trezit cu o poprire pe cont. Undeva la 68.000 de lei. O dobândă aşa mare să îţi pună pentru o datorie aşa mică. E un abuz", spune el.

Numărul celor care au luat credite de cel puţin 20.000 de lei de la astfel de instituţii a crescut cu aproape 10% în ultimul an.

„Ei contractează un credit până la salariu. Nu-l pot achita. Trebuie să ia de la un alt IFN ca să poată să achite creditul respectiv. Şi tot aşa, intră într-un cerc vicios. Am avut un caz, peste 40 de solicitări făcute către IFN. Dacă au probleme în biroul de credit, IFN-urile acceptă, băncile nu. Unele IFN-uri acceptă şi alte categorii de venit, pe care banca nu le finanţează", a declarat pentru Observator News Camelia Grădinaru, avocat specializat în drept bancar.

Unul din 10 români cu credit IFN are deja rate restante. Numărul celor care au rămas în urmă restituirea banilor a crescut cu 16% în ultimul an.