Uniunea Europeană și Marea Britanie vor să amâne taxa vamală de 10% pentru mașinile electrice

3 minute de citit Publicat la 13:03 12 Noi 2026 Modificat la 13:03 12 Noi 2026

Imagine cu caracter ilustrativ. sursa foto: Getty

Industria auto europeană s-ar putea bucura de un răgaz important, după ce UE și Marea Britanie au făcut pași spre amânarea taxelor vamale pentru vehiculele electrice, despre care producătorii avertizaseră că i-ar face mai vulnerabili în fața concurenței din China, scrie Financial Times.

Bruxelles-ul consultă industria în privința unor propuneri de amânare a taxei de 10%, care s-ar aplica majorității vehiculelor începând cu 1 ianuarie, potrivit mai multor persoane familiarizate cu situația. Două dintre aceste surse au precizat că Marea Britanie susține măsura.

Acordul post-Brexit, intrat în vigoare în 2021, urmărea să stimuleze un lanț european de aprovizionare cu baterii, prin creșterea treptată a pragului de componente produse local pe care trebuie să le conțină o mașină pentru a fi scutită de taxe vamale.

Însă producția de substanțe chimice și de baterii nu a crescut atât de repede pe cât se aștepta, iar multe modele folosesc în continuare pachete de baterii și substanțe chimice din Asia.

Acea, grupul de lobby care reprezintă producătorii auto din UE, a declarat că aproximativ 82% din cele 520.000 de autoturisme și autoutilitare electrice care ar urma să fie vândute în 2027, în valoare de circa 17,9 miliarde de euro, ar trebui să plătească taxe vamale.

Organizația a cerut ca cerința mai strictă privind asamblarea pachetelor de baterii să fie amânată până în 2030, iar cerința suplimentară ca materialul catodic folosit în electrozi să fie produs în Europa să fie amânată până în 2032.

Membrii acesteia se tem că taxele îi fac prea scumpi pentru piața britanică, în timp ce producătorii chinezi își măresc cota de piață.

Cele două părți au mai amânat o dată schimbările așa-numitelor „reguli de origine”, din 2024 în 2027. La momentul respectiv, au adoptat un act juridic prin care precizau că nu vor repeta amânarea.

Deși orice amânare va fi binevenită pentru producătorii auto, industria chimică din UE a făcut un lobby intens împotriva măsurii, susținând că aceasta ar afecta cererea pentru produsele sale.

Companiile au investit milioane de euro în producția europeană de materiale catodice active, metalele-cheie care formează electrodul pozitiv al bateriilor mașinilor electrice.

Propunerile Comisiei Europene, care s-ar putea încă modifica, presupun o amânare mai scurtă decât și-ar dori Acea, pentru a menține cererea de baterii produse în UE, au spus două dintre sursele familiarizate cu situația.

Printre variante se numără o simplă amânare de un an și un plan pe doi ani care le-ar permite producătorilor să compenseze mașinile exportate cu baterii neconforme cu modelele vândute pe piața internă cu baterii conforme, potrivit acestora.

Un reprezentant al industriei a declarat că măsurile sunt neobișnuite, dar ar putea funcționa: „Analizăm acest lucru ca să vedem cum putem maximiza conformitatea în cadrul acestui sistem. Cum se potrivește cu felul în care funcționăm?”

Doi oficiali britanici au spus că se așteaptă ca negocierile serioase privind amânarea regulilor să înceapă după summitul UE–Marea Britanie din 20 noiembrie.

Un raport publicat luna aceasta pentru SMMT, organizația care reprezintă producătorii auto britanici, arată că, în ciuda unor investiții estimate la 72 de miliarde de euro în fabrici de baterii și de vehicule electrice din 2017 încoace, UE importă încă aproximativ două treimi din bateriile litiu-ion pe care le folosește. Marea Britanie, la rândul ei, are o bază de producție de baterii și mai mică.

„Marea Britanie și UE sunt legate printr-un comerț auto anual de 80 de miliarde de euro și prin milioane de locuri de muncă”, a declarat Mike Hawes, directorul executiv al SMMT.

El a cerut „o soluție pragmatică pentru regulile de origine din 2027 și lanțuri de aprovizionare integrate mai puternice”.

Raportul, realizat de LSE Consulting, arată că cele două jurisdicții ar trebui să-și alinieze politicile din cauza „dependenței reciproce”.

UE absoarbe 60% din exporturile de vehicule ale Marii Britanii, în timp ce 30% din exporturile UE ajung în Marea Britanie, cel mai mare cumpărător de mașini electrice fabricate în Uniune. Raportul a cerut „flexibilitate adecvată” în privința regulilor de origine și o strategie comună privind bateriile.

Comisia a fost contactată pentru un punct de vedere.