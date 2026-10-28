Valoarea bonurilor de masă ar putea crește din noiembrie. Câți bani ar primi în plus angajații

Valoarea bonurilor de masă ar putea crește din noiembrie. Foto: Getty Images

Valoarea maximă a bonurilor de masă ar putea crește de la 45 la 50 de lei pe zi, începând din noiembrie 2026. Deputașii PSD Marius Budăi și Adrian Solomon au depus în Parlament un proiect de lege prin care propun majorarea tichetelor de masă, pentru a compensa o parte din scumpirile din ultimii ani. Dacă proiectul va fi adoptat, angajații ar putea primi până la 100 de lei în plus pe lună, pentru 20 de zile lucrătoare. Majorarea nu va fi însă obligatorie pentru angajatori.

Inițiativa prevede modificarea Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, astfel încât valoarea maximă a unui tichet de masă să ajungă la 50 de lei.

Potrivit proiectului de lege, noua valoare a tichetelor de masă ar urma să se aplice începând cu drepturile aferente lunii noiembrie 2026 și să fie menținută până în septembrie 2027, inclusiv. Majorarea va putea fi aplicată însă doar dacă proiectul este adoptat de Parlament, promulgat și intră în vigoare.

În expunerea de motive, inițiatorii susțin că valoarea actuală a bonurilor nu mai ține pasul cu prețurile alimentelor, mai ales după majorarea TVA de la 19% la 21%, începând cu 1 august 2025.

Potrivit documentului, peste 3,2 milioane de angajați din România beneficiază de tichete de masă.

Câți bani în plus ar putea primi angajații

Dacă proiectul va fi adoptat, valoarea maximă a unui tichet de masă va crește cu 5 lei, de la 45 la 50 de lei.

Astfel, un angajat care primește bonuri la valoarea maximă pentru 20 de zile lucrătoare ar putea beneficia de tichete în valoare totală de 1.000 de lei pe lună, față de 900 de lei în prezent.

Majorarea nu înseamnă însă că toți salariații vor primi automat bonuri de 50 de lei. Potrivit expunerii de motive, angajatorii vor putea decide dacă acordă suma maximă, în funcție de bugetele și politicile proprii.

PSD: O masă de prânz costă, în medie, 55 de lei

Unul dintre principalele argumente ale inițiatorilor este că valoarea actuală a tichetelor nu mai acoperă costul unei mese de prânz.

Potrivit datelor prezentate în expunerea de motive, în 2025, prețul mediu al unei mese de prânz în mediul urban a ajuns la 55 de lei, cu variații între 35 și 80 de lei, în funcție de regiune.

Deputații PSD susțin că scumpirile din ultimii ani au redus puterea de cumpărare a angajaților. În document sunt menționate și creșterile de preț înregistrate între ianuarie 2022 și mai 2025: peste 47% la ulei, 38% la zahăr, 32% la carnea de pasăre și 29% la lapte.

Ce impact ar putea avea majorarea bonurilor de masă

Inițiatorii estimează că majorarea tichetelor ar putea aduce în economie aproximativ 336 de milioane de lei în plus lunar, respectiv peste 4 miliarde de lei anual, bani cheltuiți în principal pentru alimente.

De asemenea, potrivit calculelor prezentate în expunerea de motive, măsura ar putea genera venituri suplimentare la bugetul de stat de aproximativ 1,46 miliarde de lei, din taxe și contribuții.

Aceste sume sunt estimări ale inițiatorilor, nu efecte garantate ale majorării.