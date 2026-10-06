Vânzările din comerţul cu amănuntul au scăzut cu 5% în 2026, faţă de anul trecut. Românii au alimentat mai puţin la pompă

Vânzările din comerţul cu amănuntul au scăzut cu 5% în 2026, faţă de anul trecut. foto: pexels.com

Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a scăzut cu 5%, ca serie brută, în primele opt luni din 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe fondul diminuării vânzărilor de produse nealimentare, alimentare şi carburanţi, potrivit datelor publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS), notează Agerpres.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o scădere cu 5,1% în perioada 1 ianuarie - 31 august 2026.

În primele opt luni ale anului, ca serie brută, vânzările de produse nealimentare s-au redus cu 6,1%, cele de produse alimentare, băuturi şi tutun cu 4,2%, iar comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate cu 3,6%.

Ca serie ajustată, scăderi au fost consemnate la vânzările de produse nealimentare (-6,5%), la cele de produse alimentare, băuturi şi tutun (-4,2%) şi la comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (-2,6%).

În august 2026, comparativ cu luna precedentă, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut, ca serie brută, cu 0,5%, datorită avansului vânzărilor de produse nealimentare, cu 2%, şi al vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun, cu 0,4%. Comerţul cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a scăzut cu 2,5%.

Ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, cifra de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut în august cu 2,3% faţă de iulie. Vânzările de produse nealimentare au urcat cu 4%, comerţul cu carburanţi cu 1,8%, iar vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun cu 0,6%.

Comparativ cu august 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul a crescut în august 2026 cu 0,9%, ca serie brută, susţinut de majorarea vânzărilor de produse nealimentare cu 2,7% şi a comerţului cu carburanţi cu 2,5%. În schimb, vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun s-au diminuat cu 2,3%.

Ca serie ajustată, comerţul cu amănuntul a înregistrat o creştere de 0,1% faţă de august 2025. Vânzările de produse nealimentare au crescut cu 0,2%, în timp ce vânzările de produse alimentare, băuturi şi tutun au scăzut cu 1,9%, iar comerţul cu carburanţi s-a redus cu 0,3%.