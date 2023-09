Viziunea unui viitor fără fum este posibilă şi în România

Exemplul altor ţări, precum Japonia sau Suedia este unul relevant şi ar trebui luat în considerare şi de autorităţie din ţara noastră.

Viitorul fără fum implică dezvoltarea și promovarea produselor mai sigure și alternative la țigările tradiționale, sprijinirea fumătorilor în procesul de renunțare la fumat și reglementarea acestor produse într-un mod care să contribuie la reducerea impactului negativ al fumatului asupra sănătății publice.

La nivel global, fumătorii au început să înţeleagă cât de importante sunt politicile de reducere a riscurilor asociate fumatului.

„Am avea o reducere de 10 ori a deceselor premature cauzate de bolile asociate fumatului. Reducerea de zece ori a deceselor premature. Acesta este un număr masiv. Niciodată în domeniul sănătății publice nu am fost în fața unei astfel de oportunități, ca atât de rapid să putem reduce atât de semnificativ riscul și îmbunătăți viața fumătorilor. Este timpul ca noi toți să acționăm rapid”, spune Jacek Olczak, CEO Philip Morris Internațional.

La PMI ați promovat viziunea fără fum și conceptul de reducere a efectelor nocive ale tutunului. Puteți să ne spuneți care sunt beneficiile reducerii efectelor nocive ale tutunului pentru sănătatea publică?

Ei bine, principiile de reducere a efectelor nocive ale tutunului se bazează pe faptul că în prezent există știință și tehnologie care pot genera produse care reduc semnificativ expunerea la mulți agenți toxici, agenți toxici mortali, pe care îi puteți găsi în fum. Astfel, produsele pe care le oferim astăzi reduc această expunere cu 90-95%, în funcție de lista pe care o căutați. Este o îmbunătățire semnificativă. De exemplu, produsele care nu conțin monoxid de carbon, care, după cum știți, are un impact foarte negativ, care duce mai târziu la boli cardiovasculare. Așadar, pe de o parte, reducerea efectelor nocive ale tutunului constă în a sfătui oamenii, în a-i încuraja să renunțe la fumat, dar trebuie să recunoaștem și că oamenii nu o fac și, prin urmare, putem cel puțin să le oferim produse mult mai bune.

Există țări care susțin reducerea efectelor nocive ale tutunului. Ce beneficii pentru sănătatea publică puteți vedea acolo?

Există țări care au eliminat aproape complet fumatul. Adică, dacă vă uitați în nordul Europei, în Suedia, rata fumatului în Suedia a scăzut sub 5%, iar acest lucru se datorează în mare parte faptului că ei promovează de multe, multe decenii un tutun oral fără fum, în cazul lor. Mergeți în Japonia, când am început în urmă cu 10 ani, mai mult de 30% dintre fumători au renunțat complet la țigări. Ei au migrat către acest nou produs. Așadar, beneficiile pentru sănătatea publică sunt deja acumulate, acumulate în aceste țări, și îmi doresc ca și alte țări să urmeze această cale și să ofere fumătorilor acces la informații și acces la produs.

Putem vedea aceste beneficii, dar, cu toate acestea, OMS este foarte vocală împotriva industriei tutunului. Care este principala critică pe care o aduceți abordării OMS în ceea ce privește reducerea riscurilor?

Da, așa cum ați spus, OMS și alte câteva organizații se concentrează foarte mult pe Philip Morris și pe industria tutunului. Mai degrabă, dacă ar fi privit dintr-o perspectivă care în această industrie, Philip Morris poate aduce soluția la problemă, iar noi putem îmbunătăți viața fumătorilor, am fi obținut rezultate mai bune. Este regretabil că trebuie să recunosc că încetinirea progresului în multe țări, datorită sfaturilor unor organisme precum OMS, produsele alternative la țigări sunt pur și simplu interzise. Dar trebuie să ne amintim că țigările sunt permise. Așadar, cea mai rea variantă a produsului este permisă pe piață, dar versiunile mai bune ale produsului, alternativele mai bune nu sunt permise. Acest lucru sfidează logica, dar să rămânem încrezători că oamenii se vor uita la știință și vor încorpora existența acestui produs în politica foarte eficientă de reducere a riscurilor.

Ați dezvoltat un model, un model ipotetic, bazat pe datele OMS. Puteți să ne dați mai multe detalii?

Da, așa că am presupus evoluția populațiilor de fumători și reducerea bolilor legate de risc, a bolilor legate de fumat în rândul fumătorilor, iar noi atribuim factorilor de expunere etc., reducerea riscului acestor produse. Am avea o reducere de 10 ori a deceselor premature cauzate de bolile asociate fumatului. Reducerea de zece ori a deceselor premature. Acesta este un număr masiv. Niciodată în domeniul sănătății publice nu am fost în fața unei astfel de oportunități, ca atât de rapid să putem reduce atât de semnificativ riscul și îmbunătăți viața fumătorilor. Este timpul ca noi toți să acționăm rapid.

Ați mai fost în România și cunoașteți țara. Ne puteți spune care sunt principalele oportunități pentru PMI în România ?

Noi privim piața din perspectiva celor 4 milioane de fumători de aici, aproximativ 500.000 până acum au migrat către aceste noi produse. Este încă un drum lung de parcurs, dar rămân optimist că, știți, alți fumători... Cel mai bun sfat pe care îl dau fumătorilor este întotdeauna același: în mod ideal, ar trebui să vă lăsați de fumat. Dar recunosc, de asemenea, că, dacă nu renunțaţi, cel puțin ar trebui, știţi, imediat, dacă vreți, să treceți la aceste noi produse. Suntem, de asemenea, foarte mulțumiți de investiția noastră aici, în România, la Otopeni. Aceasta este o investiție veche de 30 de ani și continuăm să adăugăm noi tehnologii. Astăzi sunt atât de mândru că această fabrică folosește tehnologie de ultimă generație în ceea ce privește produsele fără fum, soluția noastră "heat not burn". Așadar, am avut o foarte bună... Personal, am amintiri foarte bune din perioada în care am lucrat aici, dar sunt, de asemenea, foarte mulțumit de modul în care văd că organizația evoluează aici, de investițiile și de toate colaborările pe care le avem, de asemenea, cu multe părți interesate de aici.

Material susţinut de Philip Morris România