Ziua eMAG 2020. 3 espressoare sub 400 de lei

Ziua eMAG 2020 espressoare. Joi, 3 decembrie, magazinul online eMAG implineste 19 ani de existenta.

Ziua eMAG 2020 espressoare – Toate ofertele sunt AICI.

Cu aceasta ocazie, eMAG ofera extra-reduceri de 10-15% la espressoare si cafetiere. Pentru a beneficia de extra-reducere trebuie sa introduceti codul "eMAG19ANI" in cosul de cumparaturi.

Aceasta extra-reducere se va adauga reducerii de care produsul beneficiaza deja.

De ziua eMAG 2020 puteti cumpara, la preturi excelente, espressoare Bosch, Miele, Electrolux, Philips, Heinner, Tefal sau DeLonghi.

Ziua eMAG 2020 espressoare Electrolux

1. Espressor manual Electrolux EEA111, 1250 W, 15 bar, 1.25 l, Negru/Argintiu.

Alimentarea se face cu cafea macinata, iar espressorul este manual. Espressorul produce cafea si espresso.

Sistemul de spumare cu lapte este manual. Espressorul are o duza pentru cafea si are functie de oprire automata.

Puterea espressorului este de 1.250 de wati, iar presiunea de 15 bari. Capacitatea rezervorului de apa este de 1,25 litri.

Greutatea este de 4,17 kg, iar lungimea cablului este de un metru.

Ziua eMAG 2020 espressoare Heinner

2. Espressor manual Heinner HEM-150BK, 3.5 bari, 240 ml, Negru.

Cu sau fara lapte, simpla sau putin indulcita cu miere sau zahar brun, indiferent in ce forma, o cafea buna iti va aduce zambetul pe buze si iti va incanta simturile in fiecare dimineata sau in orice moment al zilei ai nevoie de un strop de energie. Pentru asta, ai la indemana espressorul manual HEINNER HEM-150BK, care te va ajuta sa prepari acea cafea delicioasa pe care ti-o doresti.



Pompa de presiune 3.5 bar - Cu o pompa de presiune de 3.5 bar, acesta asigura extragerea aromei cafelei macinate, pentru o bautura aromata si cu o textura cremoasa, preparata rapid si simplu.



Capacitatea de 240 ml a rezervorului se va dovedi foarte utila in special in zilele in care vrei sa ai mereu cafea proaspata la indemana.



Filtru din inox - Filtrul espressorului este confectionat din inox, ofera rezistenta si eficienta aparatului, pastrand in acelasi timp aroma, gustul si aspectul perfect al cafelelor preparate.



Cana din sticla rezistenta va pastra savoarea unica a cafelei proaspat preparate, pentru ca tu sa te bucuri din plin de o bautura delicioasa, asemeni celei pregatite de cei mai priceputi barista.

Espresso sau cappuccino? Espressorul HEM-150BK iti permite sa prepari ambele tipuri de cafea. Ai doua optiuni de preparare: espresso si cappuccino.



Boilerul espressorului este realizat din aliaj de aluminiu, rezistent si durabil in fata trecerii timpului.

Ziua eMAG 2020 espressoare De'Longhi

3. Espressor manual De'Longhi EC221.B, Dispozitiv spumare, Sistem cappuccino, 15 Bar, 1 l, Oprire automata, Negru/Gri.

Sistem Cappuccino - “Cappuccino System”: mixeaza abur, aer si lapte producand o spuma cremoasa, bogata, pentru un cappuccino veritabil.



Functie de oprire automata, dupa 20 minute de nefunctionare pentru un consum de energie redus;

Boiler din otel inoxidabil;

Rezervor de apa transparent;

Sistem “Self-priming” – masina este intotdeauna gata de functionare;

Buton selector unic pentru: on/off, espresso si cappuccino, cu leduri indicatoare;

Aparatul poate fi folosit cu cafea macinata sau cu pods – sistem E.S.E: “Easy Serving Espresso”;

Emisie de aburi reglabila;

Tavita detasabila;

Tasator cafea incorporat;

Oprire automata dupa 20 minute.

