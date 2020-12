Ziua eMAG 2020. 3 frigidere de vis, si la 991 de lei

Ziua eMAG 2020 frigidere. Magazinul online eMAG sarbatoreste joi, 3 decembrie, 19 ani de la infiintare.

Ziua eMAG 2020 frigidere

Cu aceasta ocazie, eMAG oferta extra-reduceri de pana la 30% la o multime de produse. De pilda, la frigidere ofera extra-reduceri de 10-15%.

In campania de ziua eMAG 2020 sunt incluse frigidere Beko, LG, Bosch, Samsung, Miele, Electrolux și AEG.

Frigiderele de mai jos au reduceri cuprinse intre 21 si 34%. Pentru fiecare dintre ele puteti obtine o extra-reducere de 10-15% daca adaugati codul "eMAG19ANI" in cosul de cumparaturi.

Astfel, pretul unui frigider de la un brand de top precum Beko ajunge la 991 de lei.

Ziua eMAG 2020 frigidere Beko

1. Frigider cu doua usi incoporabil Beko BDSA250K3SN, 220 l, Termostat reglabil, Clasa A+, H 144.8 cm.

Produsul beneficiaza de livrare pana in casa.

Pretul este AICI.

Rafturi Safety Glass - Rafturile din sticla securizata sunt rezistente pana la 25 kg si compartimenteaza in mod ideal spatiul disponibil.

Sliding Hinge - Cu ajutorul sistemului de balamale culisante, asiguram un nivel maxim de protectie si izolare. Inchidere perfect etansa si protectie completa pentru ca tu sa te bucuri de preparate proaspete in fiecare zi.

Termostat reglabil - Sistemul de racire functioneaza impecabil cu un consum minim de energie iar temperatura poate fi reglata cu ajutorul unui termostat aflat la indemana si bine pozitionat pentru a nu fi actionat din greseala.

Usi reversibile - Directia in care se deschid usile frigiderului poate fi schimbata, in functie de restrictiile spatiului. Usile pot fi montate in partea stanga sau in dreapta datorita designului inovativ si a balamalelor laterale suplimentare.

Ziua eMAG 2020 frigidere ieftine

Cutie legume si fructe - Un compartiment spatios, destinat pastrarii fructelor si legumelor in cele mai bune conditii.

LED lighting - Asigura iluminarea optima, fara a incarca factura la energie electrica. Iluminare economica si performanta.

XXL Bottle Holder - Raft special pentru sticlele si recipientele cilindrice de dimensiuni mari.

Tava cuburi de gheata - Una dintre principalele griji pe care le ai atunci cand organizezi o petrecere este gheata pentru bauturi. Simplu si rapid, tava pentru cuburi de gheata este solutia ideala.

Certificare TUV - Aparatele frigorifice Beko sunt certificate TUV, confirmarea faptului ca respecta toate standardele de constructie si siguranta specifice categoriei.

Materiale neinflamabile - Materialele din care sunt construite congelatoarele Beko le ofera o siguranta sporita in utilizare si protectie impotriva factorilor de mediu.

Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 frigidere Samsung

2. Frigider cu doua usi Samsung RT38K5530S9/EO, 384 l, Clasa A+, No Frost, H 178.5, Inox.

Produsul beneficiaza de livrare pana in casa.

Pretul este AICI.

Prospetime si umiditate in tot frigiderul - Numai sistemul Twin Cooling Plus™ creeaza un mediu favorabil pentru pastrarea alimentelor proaspete in frigider la o umiditate de 70%, fata de valoarea de 30% dintr-un TMF (frigider cu congelator amplasat sus) conventional. Astfel, acesta pastreaza ingredientele in stare proaspata un timp mai indelungat, fara a le usca.



Alimente congelate gustoase si lipsite de mirosuri - Sistemul Twin Cooling Plus™ raceste compartimentele separat, pentru a impiedica patrunderea de mirosuri neasteptate din frigider in congelator. Astfel, alimentele congelate isi pastreaza aroma initiala un timp mai indelungat.

5 moduri de conversie la cerere - Ofera ce e mai bun in depozitarea flexibila. Convertiti cu usurinta congelatorul in frigider pentru a pastra toate alimentele proaspete pe care doriti sa le depozitati pentru diverse anotimpuri sau ocazii speciale. Sau comutati in modul oprit pentru a economisi energie, in functie de specificatii.

Ziua eMAG 2020 frigidere clasa A+

Genereaza gheata si raceste bauturi - Produce rapid aer foarte rece, pentru a congela sau raci rapid. La o singura atingere de buton functia Power Cool raceste rapid alimentele si bauturile, iar functia Power Freeze este ideala pentru a congela alimente sau a intari alimentele deja congelate, precum si pentru a produce gheata.



Functioneaza mai mult timp, intr-un mod mai silentios si consuma mai putina energie - Tehnologia cu invertor digital regleaza automat viteza compresorului, ca raspuns la cererea de racire de la cele 7 niveluri. Consuma mai putina energie, minimizeaza zgomotul si reduce uzura, pentru o performanta mai indelungata.



Vedeti cu usurinta totul in interior - Iluminarea de inalta eficienta cu LED este mai supla, mai rece si mai eficienta decat iluminarea conventionala. Amplasata sus si lateral, aceasta ilumineaza puternic si frumos toate ungherele, asigurand o vizibilitate mai buna.



Pretul este AICI.

Ziua eMAG 2020 frigidere Electrolux

3. Frigider cu doua usi Electrolux LTB1AF28U0, 281 l, Clasa A+, H 161 cm, Inox antiamprenta.

Produsul beneficiaza de livrare pana in casa.

Pretul este AICI.

LowFrost pentru intretinere minima a congelatorului - Sistemul integrat LowFrost mentine constanta temperatura congelatorului pentru a ajuta la prevenirea formarii acumularilor de gheata. Pentru performante mai bune si intretinere minima.

Controlul electronic permite reglarea temperaturii interne a frigiderului, in timp ce ecranul LCD afiseaza mereu un feedback precis.

Depoziteaza mai mult, mai usor - Sertarul transparent pentru legume cu latime completa acomodeaza cu usurinta legumele si fructele voluminoase. Mergi la cumparaturi linistit(a) stiind ca ai spatiu suficient pentru depozitarea convenabila in combina frigorifica a produselor proaspete de dimensiuni mai mari.

Iluminare premium cu LED - Beneficiaza de vizibilitate excelenta cu LED-urile integrate ale frigiderului. Becurile discrete si eficiente energetic produc o lumina stralucitoare care acopera tot interiorul, consumand de zece ori mai putina energie decat iluminarea standard.

Pretul este AICI.