Ziua eMAG 2020. 6 electrocasnice de bucătărie sub 220 de lei

Ziua eMAG 2020 electrocasnice mici de bucatarie. Magazinul online eMAG sarbatoreste astazi, 3 decembrie, 19 ani de existenta, si ofera extra-reduceri substantiale la o multime de electrocasnice mici pentru gatit.

Pentru a beneficia de aceste reduceri, care la electrocasnicele mici de bucatarie ajung pana la 15% de ziua eMAG 2020, trebuie sa introduceti codul "eMAG19ANI" in cosul de cumparaturi.

Toate electrocasnicele mici de mai jos au reduceri cuprinse intre 15 si 37%, insa la aceasta reducere se adauga si extra-reducerea de ziua eMAG 2020, de 10-15%.

Astfel, toate ajung sa aiba preturi foarte accesibile, de sub 220 de lei.

Ziua eMAG 2020 – prajitoare de paine

1. Prajitor de paine Bosch TAT3A014, 980 W, 2 felii, Rosu.

Suport de incalzire rabatabil integrat: acest suport aflat in partea superioara pastreaza painea crocanta si calda.

Functie de reincalzire: pentru a reincalzi cu usurinta feliile de paine

Rumenirea uniforma face ca toastul sa fie perfect

High Lift: indepartare usoara a feliilor mici datorita sistemului de glisare inalt

Deconectare automata de siguranta in cazul blocarii feliilor.

Un mic dejun perfect are nevoie de un toast delicios.

Ziua eMAG 2020 – electrocasnice mici de bucatarie Bosch

REZULTATE EXCELENTE:

Putere consumata: 825-980 W

Pentru 2 felii de paine tip toast

Suport rabatabil integrat pentru incalzirea chiflelor -Rezistenta de incalzire tip panou

Centrare automata a feliilor de paine, pentru o rumenire uniforma -Senzor electronic pentru prajire uniforma

Selector ergonomic pentru alegerea gradului de prajire;

Functie de ejectare integrata

Functie pentru reincalzire;

Sistem de ridicare pentru scoaterea usoara a feliilor mici de paine;

Tasta Stop - optiune pentru intreruperea procesului de prajire;

CONFORT:

Curatare usoara datorita tavitei detasabile pentru colectarea firimiturilor.

Depozitare usoara: Suport pentru infasurare cablu pentru depozitarea simpla si rapida a acestuia.

SIGURANTA:

Decuplare automata de siguranta.

Aparatul se deconecteaza automat in cazul blocarii feliilor de paine.

Ziua eMAG 2020 - blendere

2. Blender Electrolux Sport ESB2500, 300 W, 0.6 l, extra recipient, Inox.

2 sticle robuste din material plastic fara bisfenol - Recipientele din plastic sunt 100% fara bisfenol si nu absoarb mirosuri sau gusturi. Sticla se tine bine in mana si are exact dimensiunea care trebuie pentru a fi purtata in geanta. Este rezistenta la spargere si lovituri datorita materialului plastic Tritan.

Preparati un smoothie delicios cu blenderul Sports ESB2500 intr-o clipita si fara efort. Puneti doar ingredientele pe care le doriti, fixati lamele detasabile, puneti sticla pe unitatea de mixare si apasati pe butonul de pulsare. Este simplu de folosit, usor de curatat si comod de luat oriunde datorita mustiucului care poate fi si capac.

Ziua eMAG 2020 – electrocasnice Electrolux

Cele patru ventuze de pe talpa blenderului ii asigura stabilitatea atunci cand il utilizati. Unitatea de mixer din otel inoxidabil are o functie de pulsare care functioneaza ca un buton de pornire/oprire- cand eliberati butonul se opreste din mixat. Cele patru cutite sunt detasabile putand fi usor de curatat.

Impreuna cu blenderul Sports ESB2500 primiti si 2 sticle cu capac. Puteti cumpara si separat sticle suplimentare pentru toti membrii familiei. Scrieti-va numele pe sticla dvs. si nu se va amesteca cu ale celorlalti. O sticla pentru fiecare, ca la periutele pentru dinti.

Ziua eMAG 2020 – masini de tocat

3. Masina de tocat Heinner MG1500TA-GR, 1600 W, Accesoriu pentru rosii si carnati, Cutit inox, Verde sidefat.

Putere maxima de 1600W - Cand vine vorba de maruntirea carnii pentru carnati, chiftele, kibbe, musaca sau de prepararea sucului proaspat de rosii, masina de tocat HEINNER este ajutorul tau de nadejde. Are un motor puternic de 1600W, care asigura un ritm constant de tocare, fara a se bloca. Toaca rapid si usor, printr-o simpla apasare de buton.



Accesoriu pentru rosii - Pregateste cel mai bun si proaspat sos pentru paste sau pizza, ori bucura-te de o delicioasa supa de rosii. Folosind accesoriul special pentru rosii, economisesti timp si energie si uiti de metoda clasica de stoarcere a rosiilor - razatoarea.

Accesorii pentru carnati si kibbe - Masina de tocat vine cu o gama de accesorii utile, astfel incat sa te bucuri de o experienta completa in bucatarie, utilizand doar un singur aparat. Toaca peste, carne pentru musaca, perisoare, lasagna, chiftelute sau prepara kibbe si carnati deliciosi in propria bucatarie.

Cutitul din inox este special gandit pentru o buna maruntire a carnii cu tesut mai dur sau a legumelor tari.



3 site de taiere - Cele 3 site de taiere te ajuta sa ajustezi modul de tocare, mai marunt sau mai gros.

Ziua eMAG 2020 – aparate de gatit cu aburi Heinner

4. Aparat de gatit cu aburi Heinner Master Collection HSA-1000XMC, 1000 W, 12 l, Argintiu/Negru.

Rezervor apa 1.4 l - Capacitatea generoasa a rezervorului de apa asigura o perioada suficienta pentru prepararea alimentelor, fara ca dumneavoastra sa fiti nevoit sa verificati aparatul continuu. Astfel, veti putea profita de timpul liber ramas pentru alte treburi casnice sau, pur si simplu, pentru relaxare.



Capacitate totala 12 l - Indiferent de numarul membrilor familiei, cu steamerul HSA-1000XMC veti gati intotdeauna cantitatea de mancare potrivita.



Bol pentru orez - Steamerul HSA-1000XMC vine insotit de un bol pentru orez, fiind un plus prin posibilitatile pe care le ofera gatitul cu acest aparat. Tototdata, puteti uita de orezul lipit dupa fierberea normal, pe aragaz.



Timer 90 minute - Daca nu alegeti unul din modurile de gatire pre-setate, programati timer-ul la intervalul dorit. Aparatul va va anunta cand masa poate fi servita.



3 boluri - Profitati de avantajele acestui aparat prin existenta celor 3 boluri, in care pot fi gatite mai multe feluri de mancare simultan. Asadar, economisiti din timpul alocat pregatirii unei mese constituite dintr-un fel principal si o garnitura si folositi-l pentru a petrece mai mult timp alaturi de familie.

Ziua eMAG 2020 – aparate de gatit multifunctionale

5. Aparat de gatit multifunctional Tefal RK103811, 600W, 3 programe, capacitate 5L, functie mentinere la cald, gatire la aburi, negru.

Aparat de gatit multifunctional, cu programe automate de gatit si mentinere la cald.

Aparat de gatit multifunctional, cu programe automate ce iti ofera posibilitatea sa prepari toate retetele tale preferate.

Datorita programelor automate, poti sa te bucuri de preparate delicioase fara sa monitorizezi aparatul, iar functia “mentinere la cald” pastreaza mancarea calda pana cand esti gata sa o servesti. Progamul de gatire cu aburi confera solutii delicioase si pentru cei cu o dieta mai stricta.

Aparat de gatit multifunctional, retete rapide si deliciose - Cu un design compact, aparatul de gatit multifunctional va permite sa preparati cu usurinta orez sau orice alt preparat cu carne si legume, intr-un singur clic.

Dispunand de un cos pentru a gatire la abur, precum si alte doua vase, poti gati in acelasi timp doua preparate. Functia de mentinere la cald automata este foarte convenienta. Este usor de curatat datorita pieselor detasabile, are un design compact fiind astfel usor de depozitat. Are inclus in pachet si cu o lingura de orez si cupa de masurare.

Ziua eMAG 2020 – electrocasnice de bucatarie Tefal

Gatire print-un doar un clic

Gatire si preparea la abur, in acelasi timp

Functia de mentinere la cald: masa ta ramane calda pana cand esti pregatit sa o servesti

Usor de curatat: piese detasabile

Usor de depozitat: design compact

Cosul cu aburi, lingura de orez si cupa de masurare incluse



Produs reparabil timp de 10 ani

Livrare rapida si costuri mici ale pieselor de schimb, timp de minim 10 ani - 6.500 de centre de service la nivel mondial

Gatire automata si pastrare la cald - Gatirea automata datorita technologiei incluse, iar functie de “pastrare la cald" mentine preparatele la temperatura optima pentru servire pana la 24 de ore.

Capacitate mare - 5L - este posibil gatirea de pana la 1,5 Kg de orez

Ziua eMAG 2020 – friteuze Tefal

6. Friteuza Tefal Minicompact FF230831 Principio, 1000W, 0.6 Kg, 1.2L, termostat reglabil, Negru.

Friteuza compacta - Cu Principio poti praji pana la 600 g de cartofi prajiti. Aceasta friteuza este ideala pentru ca una sau doua persoane sa se poata bucura de gustari delicioase in orice moment al zilei.

-Ideal pentru 1 sau 2 persoane;

-Economisiti ulei: preparati pana la 600 g cartofi prajiti, cu numai 1,2 litri de ulei;

-Usor de folosit: setare pentru eliminarea uleiului din cuva, capac de gatit (echipat cu filtru metalic permanent);

-Termostat reglabil cu indicator luminos: intre 150 ° si 190°C;

-Usor de curatat: cosul si manerul sunt in siguranta in masina de spalat vase, iar capacul este detasabil;

-Transportare usoara si depozitare cu dimensiunea compacta.

Cu Principio poti prepara pana la 600g de cartofi prajiti cu doar 1.2L de ulei, salvand timp, energie, chiar si ulei, toate acestea cu doar 1000 W putere. 600g de cartofi sunt mai mult decat suficienti pentru doua persoane, dar Principio poate fi folosit si pentru musafiri. Poti prepara tot felul de mancaruri precum tapas, crochete, falafel, gogosi, si multe altele.

Aceasta necesita doar 1000W putere si poate prepara pana la 600g de cartofi prajiti sau alte mancaruri prajite cu doar 1.2L de ulei. Usor de folosit si de pornit, prin apasarea unui simplu buton din spatele aparatului.

Ziua eMAG 2020 – electrocasnice pentru gatit

Acesta prajeste mancare de la 150°C pana la 190°C.

Capacul este echipat cu un filtru metalic permanent, care poate fi folosit in timpul gatirii.

Cand mancarea este gata, se poate curata foarte usor: cosul si manerele pot fi folosite in conditii de siguranta in masina de spalat vase, in timp ce dimensiunile reduse o vor face foarte usor de depozitat.

Ideal pentru 1-2 persoane



Usor de folosit

Principio este o fritueza foarte usor de folosit. Poti elimina surplusul de ulei cu ajutorul “pozitiei de scurgere” si de asemenea, poti folosi capacul pentru a evita stropirea in timpul utilizarii.

Siguranta - Pentru siguranta ta, Principio ramane rece la atingere. Peretii sunt incalziti in timpul prajirii.

Principio este foarte compact si usor de depozitat.

Usor de curatat - Principio este usor de curatat: cosul si manerele sunt cumpatibile cu masina de spalat vase iar capacul este detasabil.

-Capacitate ulei: 1.2L;

-Capacitate mancare: pana la 600g;

-Capacitate cartofi prajiti: pana la 500g;

-Buton de deschis/inchis;

-Indicator luminos.

